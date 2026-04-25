Από την ΑΕΛ στον ΟΦΗ: Μετά από 19 χρόνια στο Πανθεσσαλικό το Κύπελλο Ελλάδας σε ομάδα από την επαρχία
Το 2007 η ΑΕΛ ήταν η τελευταία ομάδα από την επαρχία που κατακτούσε το Κύπελλο Ελλάδας νικώντας τον Παναθηναϊκό στο Πανθεσσαλικό με 2-1

Ο ΟΦΗ πανηγυρίζει μια ιστορική κατάκτηση τροπαίου, καθώς μετά από 39 χρόνια το Κύπελλο Ελλάδας είναι ξανά δικό του. 

Επικράτησε του ΠΑΟΚ με 3-2 στην παράταση και κατέκτησε το το 2ο τρόπαιό του στη διοργάνωση μετά από εκείνο κόντρα στον Ηρακλή το 1987 στο ΟΑΚΑ. 

Οι Κρητικοί είναι από τότε η τρίτη ομάδα από την επαρχία που τα κατάφερε, μετά την Καστοριά το 1980 και την ΑΕΛ το 1985. 

Από τότε μεσολάβησε άλλο ένα της ΑΕΛ το 2007 με τον Παναθηναϊκό στο ίδιο γήπεδο που σήμερα ο ΟΦΗ το έκανε ξανά. 

Μετά από 19 χρόνια λοιπόν ομάδα από την επαρχία κατακτά το Κύπελλο Ελλάδας. 

Θυμίζουμε ότι η ΑΕΛ έχει 2 κατακτήσει (1985,2007) ο ΟΦΗ 2 (1987,2026) και ένα η Καστοριά το 1980.

