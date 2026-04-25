Ο ΟΦΗ με το Κύπελλο που κατέκτησε εξασφάλισε και τη συμμετοχή του στα Ευρωπαϊκά κύπελλα της επόμενης περιόδου

Ο ΟΦΗ ως Κυπελλούχος παίρνει το καλό εισιτήριο για το Europa League - Οι Κρητικοί θα παίξουν στα play off της διοργάνωσης και ακόμη κι αν αποκλειστούν θα συνεχίσουν στο Conference League - Εκεί θα αγωνιστεί και ο 4ος των play off που αυτή τη στιγμή είναι ο Παναθηναϊκός