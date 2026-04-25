Ο ΟΦΗ με το Κύπελλο που κατέκτησε εξασφάλισε και τη συμμετοχή του στα Ευρωπαϊκά κύπελλα της επόμενης περιόδου
SPORTS
Κύπελλο ποδοσφαίρου ΟΦΗ Europa League Conference League

Ο ΟΦΗ ως Κυπελλούχος παίρνει το καλό εισιτήριο για το Europa League - Οι Κρητικοί θα παίξουν στα play off της διοργάνωσης και ακόμη κι αν αποκλειστούν θα συνεχίσουν στο Conference League - Εκεί θα αγωνιστεί και ο 4ος των play off που αυτή τη στιγμή είναι ο Παναθηναϊκός

Ο ΟΦΗ πανηγύρισε το δεύτερο Κύπελλο της ιστορίας του, 39 ολόκληρα χρόνια μετά την παρθενική κούπα που είχε κατακτήσει το 1987 και ταυτόχρονα προκάλεσε τον... ξαφνικό θάνατο στα play off και δη το γκρουπ 5-8!

Η ομάδα της Κρήτης επικρατώντας με 3-2 στην παράταση του ΠΑΟΚ, αυτομάτως παίρνει το καλό εισιτήριο για το Europa League σηματοδοτώντας την επιστροφή της ομάδας σε διεθνείς διοργανώσεις μετά από έξι χρόνια, ενώ θα παίξει φθινόπωρο στην Ευρώπη για πρώτη φορά μετά από το 2000...

Ο ΟΦΗ θα συμμετάσχει στα play off του Europa League (στα τέλη Αυγούστου οι δύο αγώνες) κι αυτό σημαίνει πως ότι αποτέλεσμα κι αν έρθει εκεί θα έχει μια θέση σε League Phase.

Αν προκριθεί θα συνεχίσει στο Europa League, αν ηττηθεί θα συνεχίσει στο Conference League.

Με τους Κρητικούς να παίρνουν το εισιτήριο μέσω του Κυπέλλου, Λεβαδειακός, Άρης, Βόλος είναι αναγκασμένοι να δώσουν τέσσερις αγώνες χωρίς νόημα καθώς η 5η θέση δεν έχει καμία αξία.

Παράλληλα ο ΟΦΗ ξεκαθάρισε οριστικά ότι ο 4ος της βαθμολογίας από το γκρουπ των play off 1-4 θα αγωνιστεί στο Conference League και στη στον 2ο προκριματικό... Κι αυτή τη στιγμή στην συγκεκριμένη θέση είναι ο Παναθηναϊκός που βρίσκεται στο -8 από τον ΠΑΟΚ 3ο ΠΑΟΚ (που επίσης αν τερματίσει εκεί θα παίξει στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League).

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης