Ευχάριστα νέα για τον Πιρόλα: Έγινε για πρώτη φορά πατέρας ο στόπερ του Ολυμπιακού
Η σύζυγος του, Ιταλού στόπερ, Μαρτίνα, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι, το οποίο θα πάρει το όνομα Ατσούρα
Σε πελάγη ευτυχίας ο Λορέντζο Πιρόλα, με τον νεαρό αμυντικό του Ολυμπιακού να ανακοινώνει με ανάρτησή του στα social media πως έγινε πατέρας.
Η σύζυγός του, Μαρτίνα Φεράρι, έφερε στον κόσμο την κόρη τους, την Πέμπτη (30/10), με τον Πιρόλα να δημοσιεύει μία σειρά φωτογραφιών από το μαιευτήριο. Μάλιστα, ο ίδιος ήταν στο πλάι της συζύγου του κατά τη διάρκεια του τοκετού.
Η ανάρτηση του Πιρόλα
«Και οι τρεις μας ζωές μόλις ξεκίνησαν, Azzurra, 30/10/2025. Οι καρδιές μας είναι δικές σου», έγραφε η λεζάντα που συνόδευσε τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η σύζυγος του Ιταλού αμυντικού, από το μαιευτήριο, αποκαλύπτοντας έτσι και το όνομα της κόρης τους που θα είναι Ατσούρα.
