Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Ligue 1, Παρί FC - Λιόν 3-3: Σούπερ ματσάρα στο Παρίσι με τρομερή ανατροπή - Δείτε τα γκολ
Ligue 1, Παρί FC - Λιόν 3-3: Σούπερ ματσάρα στο Παρίσι με τρομερή ανατροπή - Δείτε τα γκολ
Η νεοφώτιστη Παρί πήρε την ισοπαλία από την Ολιμπίκ Λιόν σε αναμέτρηση που παρακολουθήσατε live στο protothema.gr - Γκέλες για Παρί Σεν Ζερμέν, Λανς και Μαρσέιγ
Ματσάρα στο Παρίσι, ανάμεσα στην Παρί FC και τη Λιόν. Στην αναμέτρηση που παρακολουθήσατε live στο protothema.gr, οι Παριζιάνοι με τρομερή ανατροπή, απέσπασαν ισοπαλία 3-3 από τη Λιόν.
Ο Τολισό πέτυχε το 1-0 στο 5', με τον Σουλτς να διπλασιάζει τα τέρματα, ενώ στο 58' ο ίδιος παίκτης πέτυχε το 3-0. Η αποβολή του Βινίσιους στο 61' άφησε τους φιλοξενούμενους με δέκα παίκτες. Η Παρί FC αντέδρασε και στο 65' ο Καμαρά μείωσε σε 3-1. Ωστόσο, η αποβολή του Ντε Σμετ στο 67' έβαλε και στους γηπεδούχους δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, η Παρί πίεσε, μείωσε με τον Κεμπάλ σε 3-2 και στο 84' ο Μαρτσετί διαμόρφωσε το 3-3.
Μία από τις πιο μεγάλες εκπλήξεις του εφετινού πρωταθλήματος έγινε απόψε στο «Σεν Σιμφοριέν», όπου η ουραγός και χωρίς νίκη μέχρι σήμερα, Μετς, πανηγύρισε το πρώτο της «τρίποντο» στη Ligue 1 επικρατώντας της δεύτερης, Λανς, με 2-0. Η «χοντρή» αυτή γκέλα δεν επέτρεψε στη Λανς ν' ανέβει στην κορυφή, την ώρα που η Παρί Σεν Ζερμέν «πετούσε» δύο βαθμούς στην έδρα της Λοριάν (1-1). Η Μαρσέιγ έχασε μοναδική ευκαιρία να πατήσει κορυφή, αφού παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στην Ανζέ, Έτσι, οι Μασσαλοί βρέθηκαν στην 3η θέση της Ligue 1. Η Μονακό εκμεταλλεύθηκε τις γκέλες, πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Ναντ και με το 5-3 βρέθηκε στο -1 από την κορυφή.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Χάβρη-Μπρέστ 1-0
Λοριάν-Παρί ΣΖ 1-1
Μετς-Λανς 2-0
Νις-Λιλ 2-0
Μαρσέιγ-Ανζέ 2-2
Ναντ-Μονακό 3-5
Παρί FC-Λιόν 3-3
Ο Τολισό πέτυχε το 1-0 στο 5', με τον Σουλτς να διπλασιάζει τα τέρματα, ενώ στο 58' ο ίδιος παίκτης πέτυχε το 3-0. Η αποβολή του Βινίσιους στο 61' άφησε τους φιλοξενούμενους με δέκα παίκτες. Η Παρί FC αντέδρασε και στο 65' ο Καμαρά μείωσε σε 3-1. Ωστόσο, η αποβολή του Ντε Σμετ στο 67' έβαλε και στους γηπεδούχους δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, η Παρί πίεσε, μείωσε με τον Κεμπάλ σε 3-2 και στο 84' ο Μαρτσετί διαμόρφωσε το 3-3.
Μία από τις πιο μεγάλες εκπλήξεις του εφετινού πρωταθλήματος έγινε απόψε στο «Σεν Σιμφοριέν», όπου η ουραγός και χωρίς νίκη μέχρι σήμερα, Μετς, πανηγύρισε το πρώτο της «τρίποντο» στη Ligue 1 επικρατώντας της δεύτερης, Λανς, με 2-0. Η «χοντρή» αυτή γκέλα δεν επέτρεψε στη Λανς ν' ανέβει στην κορυφή, την ώρα που η Παρί Σεν Ζερμέν «πετούσε» δύο βαθμούς στην έδρα της Λοριάν (1-1). Η Μαρσέιγ έχασε μοναδική ευκαιρία να πατήσει κορυφή, αφού παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στην Ανζέ, Έτσι, οι Μασσαλοί βρέθηκαν στην 3η θέση της Ligue 1. Η Μονακό εκμεταλλεύθηκε τις γκέλες, πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Ναντ και με το 5-3 βρέθηκε στο -1 από την κορυφή.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Χάβρη-Μπρέστ 1-0
Λοριάν-Παρί ΣΖ 1-1
Μετς-Λανς 2-0
Νις-Λιλ 2-0
Μαρσέιγ-Ανζέ 2-2
Ναντ-Μονακό 3-5
Παρί FC-Λιόν 3-3
Στρασμπούρ-Οσέρ 3-0
Τουλούζ-Ρεν 2-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Παρί Σεν Ζερμέν 21
Μονακό 20
Μαρσέιγ 19
Στρασμπούρ 19
Λιόν 19
Λανς 19
Νις 17
Λιλ 17
Τουλούζ 14
Χάβρη 12
Ρεν 12
Παρί FC 11
Ανζέ 10
Μπρεστ 9
Ναντ 9
Λοριάν 9
Οσέρ 7
Μετς 5
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο αδελφάκια ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου που κατέρρευσε
Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι
Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
Τουλούζ-Ρεν 2-2
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Παρί Σεν Ζερμέν 21
Μονακό 20
Μαρσέιγ 19
Στρασμπούρ 19
Λιόν 19
Λανς 19
Νις 17
Λιλ 17
Τουλούζ 14
Χάβρη 12
Ρεν 12
Παρί FC 11
Ανζέ 10
Μπρεστ 9
Ναντ 9
Λοριάν 9
Οσέρ 7
Μετς 5
Ειδήσεις σήμερα:
Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Δύο αδελφάκια ανασύρθηκαν νεκρά από τα συντρίμμια του επταώροφου κτιρίου που κατέρρευσε
Forbes: Οι 10 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές για το 2025 - Ένας πυγμάχος και ένα αστέρι του NFL πάνω από τον Μέσι
Πώς θα καταλάβετε εάν σας έχουν χακάρει το κινητό – Τα έξι σημάδια και τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα