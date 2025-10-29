Ligue 1, Παρί FC - Λιόν 3-3: Σούπερ ματσάρα στο Παρίσι με τρομερή ανατροπή - Δείτε τα γκολ

Κλείσιμο

Ματσάρα στο Παρίσι, ανάμεσα στην Παρί FC και τη Λιόν. Στην αναμέτρηση που παρακολουθήσατε live στο protothema.gr, οι Παριζιάνοι με τρομερή ανατροπή, απέσπασαν ισοπαλία 3-3 από τη Λιόν.Ο Τολισό πέτυχε το 1-0 στο 5', με τον Σουλτς να διπλασιάζει τα τέρματα, ενώ στο 58' ο ίδιος παίκτης πέτυχε το 3-0. Η αποβολή του Βινίσιους στο 61' άφησε τους φιλοξενούμενους με δέκα παίκτες. Η Παρί FC αντέδρασε και στο 65' ο Καμαρά μείωσε σε 3-1. Ωστόσο, η αποβολή του Ντε Σμετ στο 67' έβαλε και στους γηπεδούχους δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, η Παρί πίεσε, μείωσε με τον Κεμπάλ σε 3-2 και στο 84' ο Μαρτσετί διαμόρφωσε το 3-3.Μία από τις πιο μεγάλες εκπλήξεις του εφετινού πρωταθλήματος έγινε απόψε στο «Σεν Σιμφοριέν», όπου η ουραγός και χωρίς νίκη μέχρι σήμερα, Μετς, πανηγύρισε το πρώτο της «τρίποντο» στη Ligue 1 επικρατώντας της δεύτερης, Λανς, με 2-0. Η «χοντρή» αυτή γκέλα δεν επέτρεψε στη Λανς ν' ανέβει στην κορυφή, την ώρα που η Παρί Σεν Ζερμέν «πετούσε» δύο βαθμούς στην έδρα της Λοριάν (1-1). Η Μαρσέιγ έχασε μοναδική ευκαιρία να πατήσει κορυφή, αφού παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στην Ανζέ, Έτσι, οι Μασσαλοί βρέθηκαν στην 3η θέση της Ligue 1. Η Μονακό εκμεταλλεύθηκε τις γκέλες, πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Ναντ και με το 5-3 βρέθηκε στο -1 από την κορυφή.Χάβρη-Μπρέστ 1-0Λοριάν-Παρί ΣΖ 1-1Μετς-Λανς 2-0Νις-Λιλ 2-0Μαρσέιγ-Ανζέ 2-2Ναντ-Μονακό 3-5Παρί FC-Λιόν 3-3