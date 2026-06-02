Επίσκεψη Χατζηδάκη στην Open Cosmos Aegean όπου κατασκευάζονται οι ελληνικοί δορυφόροι Hyperion GR

, ιδρυτής και CEO της Open Cosmos, δήλωσε: «Η Open Cosmos Aegean κατασκευάζει δορυφόρους και αναπτύσσει τεχνολογία όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά για ολόκληρο τον κόσμο. Παράλληλα, αναπτύσσει υποσυστήματα για το δορυφορικό μας σμήνος ConnectedCosmos, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή και διεθνή διαστημική αλυσίδα αξίας.Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα μία από τις τέσσερις ευρωπαϊκές παραγωγικές βάσεις της Open Cosmos. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στη χώρα, να αξιοποιούμε το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό της και να συμβάλλουμε στη δημιουργία τεχνολογίας αιχμής με διεθνή προσανατολισμό».Από την πλευρά της, ηManaging Director της Open Cosmos Aegean, δήλωσε: «Ευχαριστούμε θερμά τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Κωστή Χατζηδάκη, για τον χρόνο που αφιέρωσε στη σημερινή του επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μας, τις πολύτιμες επισημάνσεις του και το προσωπικό του ενδιαφέρον για το έργο μας. Ευχαριστούμε επίσης την Ελληνική Κυβέρνηση και ιδιαίτερα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος για την ουσιαστική ώθηση που δόθηκε στην ελληνική διαστημική βιομηχανία μέσα από το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων.Στην Open Cosmos αισθανόμαστε ιδιαίτερη υπερηφάνεια γιατί το πρόγραμμα αυτό ενώνει ένα ολόκληρο οικοσύστημα: περισσότερες από 13 ελληνικές εταιρείες, ερευνητικούς φορείς όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, αλλά και τους Έλληνες επενδυτές μας. Ο ενθουσιασμός γύρω από την επιλογή του ονόματος Υπερίων και τον σχεδιασμό του mission patch δείχνει πόσο έντονα μπορεί ένα τέτοιο έργο να εμπνεύσει τη νέα γενιά. Είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η Ελλάδα μπορεί να δημιουργεί, να παράγει και να εξάγει τεχνολογία αιχμής, προς όφελος της Ευρώπης, της εθνικής οικονομίας, της δημόσιας διοίκησης και της κοινωνίας».Οι ελληνικοί δορυφόροι θα ενταχθούν στο OpenConstellation, το συνεταιρικό δορυφορικό σμήνος 23 δορυφόρων της Open Cosmos, το οποίο επιτρέπει σε κυβερνήσεις, ερευνητικούς φορείς και επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε δορυφορικά δεδομένα και υπηρεσίες με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και χαμηλότερο κόστος. Με αυτόν τον τρόπο, η Ελλάδα δεν αποκτά μόνο δικούς της δορυφόρους, αλλά συμμετέχει σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή υποδομή που ενισχύει την έγκαιρη πρόσβαση σε κρίσιμα δεδομένα, την ανθεκτικότητα και την τεχνολογική αυτονομία.Η Open Cosmos Aegean απασχολεί σήμερα περίπου 30 μηχανικούς και εξειδικευμένους επαγγελματίες, πολλοί από τους οποίους επέστρεψαν ή επέλεξαν να εργαστούν στην Ελλάδα μετά από διεθνή εμπειρία. Η ανάπτυξη αυτής της ομάδας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να δημιουργηθεί στη χώρα ένα σταθερό και εξωστρεφές κέντρο διαστημικής τεχνολογίας, ικανό να στηρίξει τόσο εθνικά έργα όσο και διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες.