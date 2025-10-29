Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.
Πρώην άσος του NBA και της Ρεάλ Μαδρίτης κατηγορείται για επίθεση στη σύντροφό του παρουσία του παιδιού τους
Ο 37χρονος Κάιλ Σινγκλέρ, ο οποίος για μια επταετία έπαιξε στους Ντιτρόιτ Πίστονς και Οκλαχόμα Θάντερ συνελήφθη με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας
Το 2010 έμοιαζε να έχει όλον τον κόσμο στα πόδια του. Κατέκτησε το κολεγιακό πρωτάθλημα με το Duke, αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης στο Final-4 και παρόλο που δεν επιλέχθηκε στον πρώτο γύρο του draft αλλά μόλις στο Νο33 από τους Ντιτρόιτ Πίστονς, ο Κάιλ Σινγκλέρ πέρασε τον Ατλαντικό και έγινε μέλος της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ο ξανθομάλης άσος τελικά επέστρεψε στο NBA με τους Πίστονς να ενεργοποιούν το συμβόλαιο του και παρέμεινε εκεί για μια τριετία, πριν μετακομίσει στην Οκλαχόμα όπου αγωνίστηκε για άλλα τέσσερα χρόνια, χωρίς όμως να κάνει την καριέρα που θα περίμενε ο ίδιος. Τα ίχνη του τα τελευταία χρόνια είχαν χαθεί, αλλά τώρα επανήλθε στο προσκήνιο, προκαλώντας σοκ για τους λόγους που το όνομα κυκλοφόρησε ξανά στα ΜΜΕ.
Ο 37χρονος σήμερα Σινγκλέρ συνελήφθη στην πόλη Γουάιτφιλντ της ανατολικής Οκλαχόμα με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας, μετά από τηλεφώνημα στις αρχές που ανέφερε ότι καταδίωκε μια γυναίκα έξω από μια κατοικία. Ο πρώην παίκτης του ΝΒΑ μεταφέρθηκε στη φυλακή της κομητείας Χάσκελ και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 6.000 δολαρίων.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο αστυνομικός που τον συνέλαβε, η σύντροφός του κατέθεσε ότι ο Σίνγκλερ την άρπαξε από το κεφάλι και την έριξε στο έδαφος, ενώ ο ίδιος διαπίστωσε ορατά αποτυπώματα δακτύλων στο πρόσωπό της και σημάδια στο χέρι της. Η γυναίκα ανέφερε επίσης ότι ο Σίνγκλερ είναι ο πατέρας του παιδιού της, που βρισκόταν μπροστά στο περιστατικό.
Ο ίδιος αστυνομικός σημείωσε ότι ο Σίνγκλερ δεν συνεργάστηκε με τις αρχές, δεν έδωσε κατάθεση και φαινόταν να βρίσκεται υπό την επήρεια ναρκωτικών, ενώ ο εισαγγελέας απήγγειλε κατηγορία πλημμεληματικού βαθμού για επίθεση και βιαιοπραγία παρουσία παιδιού σε βάρος του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.
