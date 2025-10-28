Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
ΟΦΗ: Προφορική συμφωνία με Κόντη
ΟΦΗ: Προφορική συμφωνία με Κόντη
Ο ΟΦΗ κατέληξε σε προφορική συμφωνία με τον Χρήστο Κόντη για διετές συμβόλαιο, έως το 2027
Προπονητής του ΟΦΗ πρέπει να θεωρείται ο Χρήστος Κόντης. Ο Έλληνας τεχνικός έφτασε σε προφορική συμφωνία με τους Κρητικούς, βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο και το απόγευμα της Τρίτης (28/10) θα βρεθεί στο Παγκρήτιο Στάδιο για να παρακολουθήσει τον αγώνα κυπέλλου με τον Ηρακλή (16:00).
Την Τετάρτη το πρωί ο Κόντης θα υπογράψει το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2027 και στις 11:00 θα προπονήσει για πρώτη φορά την ομάδα και θα ξεκινήσει την προετοιμασία του για το ντεμπούτο του στον ερχόμενο αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (3/11, 17:00).
Από όταν αποφασίστηκε πως ο «κύκλος» του Μίλαν Ράσταβατς έκλεισε ο Χρήστος Κόντης ήταν ο πρώτος στόχος και παρά τις δυσκολίες ο Μιχάλης Μπούσης ανέλαβε την υπόθεση και έφερε στην Κρήτη τον εκλεκτό για την επόμενη μέρα.
O 50χρονος τεχνικός επέστρεψε τον Παναθηναϊκό μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια και κάθισε στον πάγκο μέχρι να αναλάβει ο Ράφα Μπενίτεθ. Σε επτά παιχνίδια μέτρησε 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες, ενώ αποχώρησε στις 24 Οκτωβρίου. Στο προηγούμενο πέρασμα του ως υπηρεσιακός του Τριφυλλιού πήρε το Κύπελλο στον τελικό με τον Άρη.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
40 ταινίες για το έπος του ‘40: Από το «ξυπόλυτο τάγμα» μέχρι τον Βέγγο
Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που... σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal - Η πραγματικότητα στους αιθέρες
Την Τετάρτη το πρωί ο Κόντης θα υπογράψει το συμβόλαιό του έως το καλοκαίρι του 2027 και στις 11:00 θα προπονήσει για πρώτη φορά την ομάδα και θα ξεκινήσει την προετοιμασία του για το ντεμπούτο του στον ερχόμενο αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (3/11, 17:00).
Από όταν αποφασίστηκε πως ο «κύκλος» του Μίλαν Ράσταβατς έκλεισε ο Χρήστος Κόντης ήταν ο πρώτος στόχος και παρά τις δυσκολίες ο Μιχάλης Μπούσης ανέλαβε την υπόθεση και έφερε στην Κρήτη τον εκλεκτό για την επόμενη μέρα.
O 50χρονος τεχνικός επέστρεψε τον Παναθηναϊκό μετά την απομάκρυνση του Ρουί Βιτόρια και κάθισε στον πάγκο μέχρι να αναλάβει ο Ράφα Μπενίτεθ. Σε επτά παιχνίδια μέτρησε 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες, ενώ αποχώρησε στις 24 Οκτωβρίου. Στο προηγούμενο πέρασμα του ως υπηρεσιακός του Τριφυλλιού πήρε το Κύπελλο στον τελικό με τον Άρη.
Πηγή:www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα
«Εδώ και 15 χρόνια οι οικογένειες δεν μιλούσαν, το χωριό του τον πρόδωσε» λέει η γυναίκα του 52χρονου που δολοφονήθηκε από τον 23χρονο στην Κρήτη
40 ταινίες για το έπος του ‘40: Από το «ξυπόλυτο τάγμα» μέχρι τον Βέγγο
Η Τουρκία στρέφεται στα Eurofighter που... σνόμπαρε: Ποιοι κερδίζουν από το deal - Η πραγματικότητα στους αιθέρες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα