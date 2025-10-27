Ευχάριστα τα νέα στον Παναθηναϊκό: Επιστρέφουν εν όψει Μακάμπι οι Ναν, Χολμς, Χουάντσο

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται να ξεπερνάει τα περισσότερα προβλήματά του με τον Νίκος Ρογκαβόπουλος να είναι ο μοναδικός που δεν θα είναι στη διάθεση του Εργκίν Άταμαν για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για τη διπλή αγωνιστική της EuroLeague αντιμετωπίζοντας πρώτα τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens την Τρίτη (28/10, 21:15) και την Παρασκευή (29/10, 21:15) τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο.

Οι «πράσινοι» έχουν πληγωθεί από απουσίες το τελευταίο διάστημα με τους Νίκο Ρογκαβόπουλο, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ρισόν Χολμς και Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να βρίσκονται στα πιτς μέχρι πρότινος, ενώ ακόμα αναμένεται και η επιστροφή του Ματίας Λεσόρ. Μάλιστα και ο Κέντρικ Ναν απέκτησε ένα πρόβλημα της τελευταίας και δεν έπαιξε απέναντι στον Προμηθέα για το πρωτάθλημα λόγω ενόχλησης στον προσαγωγό.

Ωστόσο, τα νέα είναι ευχάριστα για το τριφύλλι, καθώς όπως αποκάλυψε ο Εργκίν Άταμαν, μόνο ο Ρογκαβόπολος δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι κόντρα στους Ισραηλινούς ο οποίος ταλαιπωρείται από ελαφρύ διάστρεμμα. Οι Ναν, Χουάντσο, και Χολμς θα είναι κανονικά στη διάθεσή του για να ενισχύσουν την ομάδα. Ο Σαμοντούροβ εννοείται οτι δεν είναι ακόμα έτοιμος.





