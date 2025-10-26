Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Μύκονος - Ολυμπιακός 65-91: Άνετο «διπλό» για τους ερυθρόλευκους πριν τη διαβολοβδομάδα - Βίντεο
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν χρειάστηκε να ανεβάσει ταχύτητα και πήρε ένα πολύ εύκολο διπλό στη Μύκονο - Κορυφαίοι για τους ερυθρόλευκους οι Λι και Νιλικίνα
Ενα εύκολο μεσημέρι είχε ο Ολυμπιακός στην Μύκονο, καθώς στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής για την Stoiximan Basket League, επικράτησε με 91-65 της ομώνυμης τοπικής ομάδας και παρέμεινε αήττητος στο εφετινό πρωτάθλημα.
Πρωταγωνιστές των «ερυθρόλευκων» ήταν οι Λι (19π.), Νιλικίνα (16π, 4ρ.) Γουόρντ (14π, 5ρ.) και Βεζένκοβ (11π, 6ρ.), στον ιστορικό αυτό, πρώτο αγώνα της κορυφαίας κατηγορίας σε οποιοδήποτε άθλημα, που διεξήχθη στο νησί του Αιγαίου.
Παρά τις απουσίες των Φουρνιέ, Γουόκαπ και Παπανικολάου, ο Ολυμπιακός δεν συνάντησε ιδιαίτερες δυσκολίες και με πολύ καλή απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο, όταν και πέτυχαν 56 πόντους, έφθασαν άνετα στην επικράτηση.
Τα δεκάλεπτα: 19-18, 29-35, 42-68, 65-91
ΜΥΚΟΝΟΣ (Ζιάγκος): Άπλμπι 12 (2/5 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ασίστ), Μουρ 11 (6 ριμπάουντ), Ρέι 2 (1/8 σουτ, 2 ριμπάουντ), Σιδηροηλίας 2, Έβανς 10 (3/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Καββαδάς, Σκουλίδας 5 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Μάντζαρης 3 (2 ριμπάουντ), Χέσον 5 (2 ριμπάουντ), Κάναντι 10 (3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ).
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 16 (3/3 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουόρντ 14 (3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βεζένκοβ 11 (2/4 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Ντόρσεϊ 10 (1/6 τρίποντα, 7 ασίστ), Μιλουτίνοβ 3 (5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Λαρεντζάκης 5 (1/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ,2 ασίστ), Λι 19 (7/8 δίποντα, 1/6 τρίποντα), Πίτερς 3 (1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Νετζήπογλου 4 (2/2 δίποντα), Αντετοκούνμπο 4, Χολ 2 (4 ριμπάουντ).
