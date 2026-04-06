Το «δεύτερο Όχι» που έφερε την γερμανική εισβολή στην Ελλάδα στις 6 Απριλίου του 1941 - Η Γραμμή Μεταξά και τα παρακάλια του Μουσολίνι

Α. ΚΟΡΥΖΗΣ

Μία από τις σπάνιες φωτογραφίες του Γερμανού πρέσβη Έρμπαχ

Ένα από τα οχυρά της Γραμμής Μεταξά

Γραμμή Μεταξά

H. M. Wilson

Τα οχυρά των Σερρών

Έλληνες στρατιώτες με Γερμανό πολεμικό ανταποκριτή έξω από τα Ιωάννινα

Στο Βελιγράδι, για δύο ημέρες, οι Σέρβοι προέβαιναν σε απίστευτες βιαιοπραγίες εναντίον Γερμανών (διπλωματών και άλλων), Γιουγκοσλάβων γερμανικής καταγωγής και Ιταλών! Υπήρξαν και κάποιες παράπλευρες απώλειες. Σέρβοι πολίτες στο Βελιγράδι εξέλαβαν τον Σουηδό επιτετραμμένο για Γερμανό και τον ξυλοκόπησαν μέχρι αναισθησίας. Κροάτες και Σλοβένοι πάντως ήταν πιο συγκρατημένοι. Να σημειώσουμε ότι οι πέρα από κάθε όριο ενέργειες των Σέρβων υποκινούνταν και υποδαυλίζονταν από Βρετανούς πράκτορες...Γύρω στις 5 π.μ. της 6ης Απριλίου 1941 (η ώρα διαφέρει σε άλλες πηγές), ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα, πρίγκιπας Victor von Erbach, μαζί με τον ελληνομαθή στρατιωτικό ακόλουθο Αντισυνταγματάρχη Clemm von Hohenberg επισκέφθηκαν τον πρωθυπουργό Κορυζή στο σπίτι του, μετά από τηλεφώνημα που είχε προηγηθεί. Ο von Hohenberg είχε μεγαλώσει στη Σμύρνη συναναστρεφόμενος Ελληνόπουλα. Μιλούσε άψογα Ελληνικά, μάλιστα μπορούσε να απαγγείλει στίχους από την «Ιλιάδα» και την «Οδύσσεια», τους οποίους είχε αποστηθίσει.Ήταν φιλέλληνας, αλλά το καθήκον του ως Γερμανός τον υποχρέωνε να μεταφράσει το γερμανικό κείμενο(νότα, διπλωματική διακοίνωση δηλαδή),με το οποίο ενημερωνόταν ο Κορυζής ότι τα γερμανικά στρατεύματα θα εισβάλλουν στην Ελλάδα, λόγω της παρουσίας Βρετανών στη χώρα. Ο Κορυζής είπε στον φον Έρμπαχ να διαβιβάσει στην κυβέρνηση του, ότι η Ελλάδα «υπεραμυνόμενη του πατρίου εδάφους» θα αντιτάξει ένοπλη αντίσταση σε κάθε προσπάθεια των Γερμανών να εισβάλλουν σε ελληνικό έδαφος. Ο Κορυζής ενημέρωσε τον Γεώργιο Β’, τον Αρχιστράτηγο Παπάγο και τον Υπουργό Ασφαλείας Μανιαδάκη. Στις 7.00 π.μ. συνήλθε το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Γεώργιου Β’. Ακολούθησαν διάγγελμα του βασιλιά και Ημερήσια Διαταγή του Παπάγου.Ο Χίτλερ βρήκε ως αφορμή για να κηρύξει τον πόλεμο στην Ελλάδα, την παρουσία Βρετανών στη χώρα. Ήταν κάτι που φοβόταν ο Μεταξάς, ο οποίος απέφευγε να δεχτεί βρετανικά στρατεύματα στη χώρα. Όσο για τη «Γραμμή Μεταξά» χρειαζόταν τουλάχιστον 12 Μεραρχίες για να καλυφθεί. Οριακά όμως συγκεντρώνονταν 8 (6 ελληνικές και 2 βρετανικές).Οι Βρετανοί είχαν υποσχεθεί σε συσκέψεις που έλαβαν χώρα τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο 100.000 άντρες, τμηματικά και 5-6 Μοίρες αεροσκαφών. Ακόμα όμως και η πλήρης επάνδρωση της «Γραμμής Μεταξά» δεν μπορούσε να καλύψει το κενό στο αριστερό άκρο της, στο όρος Μπέλες (Κερκίνη). Αν οι Γερμανοί περνούσαν από εκεί, ο δρόμος για τη Θεσσαλονίκη ήταν ανοιχτός. Τυχόν κατάληψη της συμπρωτεύουσας σήμαινε διακοπή κάθε επαφής των δυνάμεων Μακεδονίας-Θράκης, με τις μονάδες που μάχονταν στην Ήπειρο...Η άμυνα της Ελλάδας - Οι γερμανικές δυνάμειςΗ διάταξη των ελληνοβρετανικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο είχε ως εξής:α) Ζώνη Επιχειρήσεων Δυτικής Θράκης με την Ταξιαρχία Έβρου, αποτελούμενη από τρία Τάγματα προκάλυψης και έναν Λόχο πολυβόλων στο οχυρό Νυμφαίας (17 χλμ. βόρεια της Κομοτηνής).Διοικητής της ήταν ο Ιωάννης Ζήσης, Υποστράτηγος, ο οποίος αυτοκτόνησε στα Ύψαλα της Ανατολικής Θράκης, όπου είχε καταφύγει η Ταξιαρχία του. Εκεί αφοπλίστηκε από τους Τούρκους και πληροφορήθηκε ότι οι άντρες του θα παραμείνουν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης μέχρι το τέλος του πολέμουβ) Τμήμα Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας (ΤΣΑΜ), υπό τον Αντιστράτηγο Κωνσταντίνο Μπακόπουλο, που περιλάμβανε τον κύριο όγκο των παραμεθόριων οχυρώσεων. Ο ρόλος των δυνάμεων του ΤΣΑΜ ήταν η άμυνα της γραμμής Μπέλες - ποταμού Νέστου.Εάν η άμυνα γινόταν αδύνατη, οι δυνάμεις αυτές θα υποχωρούσαν προς τη Θεσσαλονίκη και πέρα από τον ποταμό Αξιό, προς την Καβάλα ή και την Αμφίπολη.γ) Τμήμα Στρατιάς Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΣΚΜ) υπό τον έφεδρο Αντιστράτηγο Ιωάννη Κωτούλα, που αργότερα αντικαταστάθηκε. Την αποτελούσαν υπολείμματα παλαιών μονάδων, νεοσχηματισθείσες μονάδες και τμήματα εφεδρειών. Έδρα του ήταν η Κοζάνη και αποστολή του η άμυνα της Κεντρικής Ελλάδας από πιθανή γερμανική επίθεση μέσω Γιουγκοσλαβίας. Η γραμμή ξεκινούσε από το όρος Καϊμακτσακλάν (Βόρας) και συνέχιζε προς: λίμνες Βεγορίτιδα και Πετρών - ανατολικές υπώρειες του Βερμίου - διάβαση Χάνοβας και έφτανε ως τον Θερμαϊκό Κόλπο.Το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα (ΒΕΣ) υπό τον Αντιστράτηγο Μέιτλαντ Ουίλσον, που περιλάμβανε εκτός από τους Βρετανούς, Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς άνδρες, που φημίζονταν για τη μαχητική τους ικανότητα. Τα διαθέσιμα άρματα μάχης ήταν 104 (ελαφρά Vickers και μέσα τύπου Α10 και Α13). Αυτά αποδείχτηκαν ακατάλληλα για τα κακοτράχαλα ελληνικά εδάφη, λόγω έλλειψης ελαστικότητας των ερπυστριών. Η RAF είχε στείλει στην Ελλάδα περίπου 80 αεροσκάφη (βομβαρδιστικά, ελαφρά βομβαρδιστικά, καταδιωκτικά και βομβαρδιστικά νυκτός).Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ελληνικού Στρατού ήταν η έλλειψη επιτελικών αξιωματικών, οι περισσότεροι από τους οποίους βρίσκονταν στο αλβανικό μέτωπο. Οι έφεδροι αξιωματικοί που αποτελούσαν το 80% του συνόλου αποδείχτηκαν άξιοι αντικαταστάτες τους. Οι Διοικητές Λόχων, ως επί το πλείστον, μόλις είχαν αποφοιτήσει από τις Στρατιωτικές Σχολές. Τα πυρομαχικά δεν επαρκούσαν, εκτός από τις πυροβολαρχίες θέσης των οχυρών, που είχαν κατά μέσο όρο 1.000 βλήματα ανά πυροβόλο (ενώ το σχέδιο προέβλεπε 2.500). Θα σκεφτούν ορισμένοι, ότι 1.000 βλήματα αντί για 2.500 είναι πολύ λίγα. Όταν όμως, στις υπόλοιπες πυροβολαρχίες αντιστοιχούσαν 100-150 βλήματα ανά πυροβόλο, οι πυροβολαρχίες θέσης ήταν, για τα δεδομένα, πολύ καλά εξοπλισμένες.Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των Ελλήνων ήταν το υψηλό τους φρόνημα, ιδιαίτερα στα οχυρά της «Γραμμής Μεταξά». Για τις βρετανικές μονάδες, ο ιστορικός Νίκος Γιαννόπουλος γράφει ότι ήταν εμπειροπόλεμες και συνεχίζει: «Το μεγαλύτερο μέρος τους αποτελείτο από σκληροτράχηλους Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς, οι οποίοι έχαιραν μεγάλης εκτίμησης μεταξύ των Ελλήνων συμπολεμιστών τους και ήταν γνωστοί για τη σταθερότητα και τη συνοχή τους κάτω από αντίξοες συνθήκες».Οι Γερμανοί, από την άλλη πλευρά ήταν σαφώς πιο πολυάριθμοι. Η 12η Στρατιά, υπό τον Στρατάρχη φον Λιστ που εισέβαλε στην Ελλάδα απαρτιζόταν από: α) το 18ο Ορεινό Σώμα Στρατού (Αντιστράτηγος Μπέεμε), β) το 30ο Σώμα Στρατού (Αντιστράτηγος Χάρτμαν), γ) το 40ο Τεθωρακισμένο Σώμα (Αντιστράτηγος Σούμε), δ) την 1η Ομάδα Τεθωρακισμένων (Στρατηγός Κλάιστ και ε) το 41ο Τεθωρακισμένο Σώμα (Αντιστράτηγος Ράινχαρτ).Οι ελληνικές εφεδρείες υπήρχαν στα χαρτιά ή ούτε καν σ’ αυτά… Την ίδια ώρα οι Γερμανοί είχαν την εφεδρεία στρατιάς, που περιλάμβανε το 50ο Σώμα Στρατού με τις 46η, 76η και 198η Μεραρχίες Πεζικού και τη 16η Τεθωρακισμένη Μεραρχία, με έδρα τη Φιλιππούπολη της Βουλγαρίας.Παράλληλα και η υπεροχή στον αέρα των Γερμανών ήταν συντριπτική, καθώς είχαν στη διάθεσή τους το VIII Σώμα Αεροπορίας υπό τον Πτέραρχο Ριχτχόφεν, με δύναμη 650 αεροσκαφών: (280 μέσα βομβαρδιστικά, 150 βομβαρδιστικά καθέτου εφορμήσεως, τα γνωστά Stuka, 90 μονοκινητήρια, τα Bf109, 90 δικινητήρια καταδιωκτικά, τα Bf 110 και 40 αναγνωριστικά). Μετά το πραξικόπημα στη Γιουγκοσλαβία προστέθηκαν και άλλα, με τον συνολικό αριθμό αυτών που ήταν διαθέσιμα για την Ελλάδα να φτάνει τα 800! Υπήρχαν επίσης διαθέσιμα 310 ιταλικά αεροσκάφη, σε Ιταλία και Αλβανία.Σύμφωνα με τον έγκριτο συγγραφέα Νίκο Πρωτονοτάριο: «Η αυτοπεποίθηση των Γερμανών την εποχή εκείνη κυμαινόταν σε υψηλά επίπεδα. Ο Γερμανικός Στρατός είχε συντρίψει την Πολωνία, είχε νικήσει τη Γαλλία και το βρετανικό εκστρατευτικό σώμα σε ελάχιστο χρόνο και βρισκόταν ήδη υπό την πρώτη αναδιοργάνωσή του με νέα ισχυρότερα όπλα. Χαρακτηριστικό αυτής της αυτοπεποίθησης ήταν η απόφαση να εξαπολύσουν την επίθεση χωρίς ιδιαίτερη προπαρασκευή, μια ενέργεια παρακινδυνευμένη, ιδιαίτερα, αφού στρεφόταν εναντίον προετοιμασμένων αμυντικών θέσεων.Πηγές: Δρ. Ιωάννης Σ. Παπαφλωράτος, «Η ιστορία του Ελληνικού Στρατού (1833-1949)», Τόμος ΙΙ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑ, 2014.ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, «Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΞΕΧΑΣΜΕΝΟ «ΟΧΙ», HISTORICAL QUEST, ΑΘΗΝΑ 2015.JOHN C. CARR, «Η ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1940-1941», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, 2014.