Ρεάλ Μαδρίτης: Ο Βινίσιους παραδέχθηκε δημόσια ότι δεν είχε καλή επαφή με τον Τσάμπι Αλόνσο
Ο Βραζιλιάνος επιθετικός μίλησε πριν τον αγώνα με τη Μπάγερν για τα προημιτελικά του Champions League, ωστόσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον είχαν τα όσα είπε για τις σχέσεις στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης
Από τη στιγμή που ο Βινίσιους τζούνιορ επιλέχθηκε να εκπροσωπήσει τους παίκτες της Ρεάλ στη συνέντευξη Τύπου πριν τον προημιτελικό του Champions League, ηταν δεδομένο ότι ο Βραζιλιάνος θα έβγαζε ειδήσεις με τις δηλώσεις του...
Όπως ήταν δεδομένο ότι δεν θα περιοριζόταν μόνο στις εκτιμήσεις για τη σπουδαία μάχη με τους Βαυαρούς, καθώς και φέτος η χρονιά είναι αρκετά... επεισοδιακή για τον ίδιο και την ομάδα του.
Ο νεαρός επιθετικός μίλησε δημόσια τη δυσκολία στην επαφή του με τον Τσάμπι Αλόνσο, για την εξαιρετική σχέση που έχει με τον Εμπαπέ και δήλωσε ότι θέλει να παραμείνει για πολλά χρόνια στη Ρεάλ.
«Η περίοδος με τον Τσάμπι ήταν μια φάση μάθησης, βελτιώθηκα ως άνθρωπος. Δεν κατάφερα να συνδεθώ μαζί του, αλλά με τον Αρμπελόα έχω πολύ καλή χημεία και μου έχει δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση, όπως είχε συμβεί και με τον Αντσελότι.
Πάντα έδινα τα πάντα για την ομάδα. Νομίζω πως ποτέ δεν είχα μείνει τόσο καιρό χωρίς να σκοράρω, όπως όταν ήμουν νεότερος και δεν είχα καθαρό μυαλό, αλλά έμαθα από εκείνη τη δύσκολη περίοδο και οι καλοί παίκτες πάντα βρίσκουν τρόπο να την ξεπεράσουν», δήλωσε ο Βραζιλιάνος και συνέχισε αναφερόμενος στη σχέση του με τον Εμπαπέ: «Ο κόσμος λέει πολλά. Ο Κιλιάν πάντα σκοράρει και μας έχει βοηθήσει. Πρέπει να είμαστε συνδεδεμένοι αύριο, έχω απίστευτη σύνδεση μαζί του μέσα και έξω από το γήπεδο».
Όσον αφορά την κριτική που δέχεται τόσο αυτός όσο και ο Γάλλος για τη συνεργασία που έχουν τόνισε: «Φυσικά και ενοχλεί. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τι θέλει ο σύλλογος, ό,τι έρχεται απ’ έξω δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Αν παίζουμε μαζί, κάνουμε την ομάδα καλύτερη».
Από κει και πέρα ευχήθηκε: «Μακάρι να μείνω για πολλά χρόνια. Ξέρουμε όλοι τι θέλουμε και την κατάλληλη στιγμή θα γίνει η ανανέωση. Είμαι πολύ ήρεμος γιατί έχω την εμπιστοσύνη του προέδρου, είμαι χαρούμενος εδώ και θέλω να συνεχίσω για πολλά χρόνια».
Ο Βινίσιους ρωτήθηκε και για την ρατστιστικη επίθεση στον Γιαμάλ στο ματς της Ατλέτικο με τη Μπαρτσελόνα:
«Οι φτωχοί και οι μαύροι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν πιο δύσκολη ζωή και εμείς οι ποδοσφαιριστές μπορούμε να κάνουμε πολλά. Οι χώρες δεν είναι ρατσιστικές, αλλά υπάρχουν ρατσιστές. Αν συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα μαζί, στο μέλλον οι νέοι παίκτες θα μπορούν να αποφύγουν τέτοιες καταστάσεις».
Τέλος αναφέρθηκε και στο ματς με τους Βαυαρούς και την πιθανή απουσία του τραυματία Χάρι Κέιν:
«Το πιο σημαντικό είναι η σύνδεση με τον κόσμο. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι γιατί έρχεται μια σπουδαία ομάδα, αλλά έχουμε μεγάλη εμπειρία σε τέτοια παιχνίδια».
Πιθανή απουσία του Κέιν θα άλλαζε κάτι γιατί σκοράρει πολλά γκολ, αλλά έχουν και άλλους μεγάλους παίκτες. Όμως ο Κέιν παίζει και πρέπει να είμαστε έτοιμοι».
