Masters Μόντε Κάρλο: Αποκλεισμός από τον πρώτο γύρο για τον Στέφανο Τσιτσιπά, δείτε βίντεο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβεβαίωσε την κακή αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται και αποκλείστηκε πρόωρα σ' ένα από τα αγαπημένα του τουρνουά - Νέα θεαματική πτώση στην παγκόσμια κατάταξη
Ένα ολικό black out, διάρκειας οκτώ γκέιμ, υποχρέωσε τον Στέφανο Τσιτσιπά να αποχαιρετήσει πρόωρα το τουρνουά Masters, του Μόντε Κάρλο.
Επιβεβαιώνοντας ότι δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, ο Έλληνας τενίστας ηττήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Αργεντινό Φρανσίσκο Τσερούντολο με 7-5, 6-4 και ξεκίνησε με το... αριστερό τη σεζόν σε χωμάτινη επιφάνεια και μάλιστα σε ένα τουρνουά το οποίο έχει κατακτήσει τρεις φορές στο παρελθόν.
Ο Τσιτσιπάς ξαφνικά «έβγαλε» αντίδραση και με δικό του σερί 4-0 ισοφάρισε σε 4-4, αλλά αμέσως μετά έχασε το σερβίς του! Ο Τσερούντολο προηγήθηκε στη συνέχεια 40-0, ο Τσιτσιπάς έσωσε τρία ματς-μπολ κι ένα ακόμη στη συνέχεια, αλλά στην πέμπτη ευκαιρία του ο Αργεντινός «τελείωσε» τον αγώνα, με τον Έλληνα να γνωρίζει τον αποκλεισμό.
Αυτή η ήττα αναμένεται να κοστίσει πολλές θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη του τένις στον Έλληνα πρωταθλητή.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Το παιχνίδι ξεκίνησε με break του Τσερούντολο, όμως σύντομα ο Τσιτσιπάς αντέδρασε, ισοφάρισε και προηγήθηκε 5-3, «σπάζοντας» δύο φορές το σερβίς του αντιπάλου του. Η συνέχεια, όμως, ήταν εφιαλτική για τον "Στεφ", ο οποίος όχι απλά δεν κατάφερε να «κλείσει» το σετ, αλλά έχασε συνολικά οκτώ συνεχόμενα γκέιμ, με συνέπεια ο Αργεντινός να πάρει το πρώτο σετ με 7-5 και να προηγηθεί 4-0 στο δεύτερο.
Disciplined performance 🇦🇷— Tennis TV (@TennisTV) April 6, 2026
Francisco Cerundolo knocks out the three-time champion Tsitsipas 7-5 6–4!#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/hQXMK0dL50
