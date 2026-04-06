Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Εβάν Φουρνιέ: «Για κάποιο λόγο η Ρεάλ έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ»
Αν και ο κόσμος δεν θεωρεί επικίνδυνη τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Γάλλος γκαρντ έχει αντίθετη άποψη – Με δηλώσεις του, έπλεξε και το εγκώμιο του Όμηρου Νετζήπογλου
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεάλ Μαδρίτης για την 36η αγωνιστική της EuroLeague (07/04, 21:15) με φόντο την κορυφή στην Regular Season και ο Εβάν Φουρνιέ, λίγες ώρες πριν από το σπουδαίο παιχνίδι, μίλησε στην επίσημη σελίδα της ομάδας.
Αρχικά ο Γάλλος μοιράστηκε τις σκέψεις του για τη φετινή πορεία της Ρεάλ λέγοντας πως: «Είναι μια ομάδα που για κάποιο λόγο έχει περάσει κάτω από τα ραντάρ, αν και είναι πολύ ψηλά στην κατάταξη. Είναι πολύ επικίνδυνη και έχει έναν από τους καλύτερους προπονητές στην Ευρώπη, τον Don Sergio (Σέρτζιο Σκαριόλο). Είναι πολύ πειθαρχημένη, πολύ σκληρή και θα είναι ένα τεράστιο παιχνίδι αύριο».
Αναφορικά με το σημείο που θα πρέπει να προσέξουν περισσότερο στο ματς με τους μερένγκες, ο Γάλλος παραδέχτηκε πως: «Πρέπει να εκφράσουμε το... physicality μας, τη σωματική μας δύναμη και ένταση, για να προστατεύσουμε την ρακέτα μας και να ετοιμαστούμε για την δυναμική τους άμυνα».
Από τη συνέντευξη, δεν θα μπορούσε να λείπει και ο ενθουσιασμός του από την εμφάνιση του Όμηρου Νετζήπογλου, στο ματς με την Μύκονο, για την 24η αγωνιστική της Basket League, ο οποίος σχολιάστηκε με άκρως κολακευτικά σχόλια από τον Φουρνιέ: «Ήταν τόσο ανεβαστικό να τον βλέπεις. Γίνεται συνέχεια όλο και καλύτερος.
Προφανώς, ερχόμενος από την ΑΕΚ ήταν μια δύσκολη προσαρμογή για αυτόν. Το παιδί αυτό δουλεύει συνέχεια, κάνει πολύ έντονες προπονήσεις και είναι πάντα πρόθυμος να μάθει νέα πράγματα και είναι πολύ σημαντικό να επιβραβεύεται αυτή η προσπάθεια. Είμαι πολύ χαρούμενος που έλαβε την ευκαιρία να το δείξει».
Τέλος, το μήνυμα που θέλει να στείλει στους φιλάθλους της ομάδας, είναι ξεκάθαρο: «Προφανώς δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ. Ήδη ξέρω τι θα γίνεται εδώ αύριο. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για αυτό το ματς, έχουν απομείνει μόλις δύο παιχνίδια στο σπίτι μας και τους περιμένουμε δίπλα μας».
