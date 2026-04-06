Τουρκία: Διπλό τάκλιν στη βοηθό διαιτητή, δείτε βίντεο

Το τάκλιν είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα στοιχεία που μπορούμε να δούμε σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου. Αυτό όμως που δεν βλέπουμε συχνά, είναι να γίνεται στον... βοηθό διαιτητή και μάλιστα από δύο παίκτες ταυτόχρονα.



Όταν μάλιστα ο βοηθός διαιτητή είναι γυναίκα, τότε το συγκεκριμένο σκηνικό αποκτάει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Το απίθανο περιστατικό συνέβη στην αναμέτρηση της Μπούρσασπορ με την Μαρντίν, για την Γ΄ Εθνική κατηγορία της Τουρκίας, η οποία πραγματοποιήθηκε κάτω από έντονη βροχόπτωση.



Η βοηθός διαιτητή, Έσρα Αρίκμπογκα, χωρίς καμία προειδοποίηση, είδε να έρχονται κατά πάνω της δύο παίκτες (ένας από τους γηπεδούχους και ένας από τους φιλοξενούμενους) και πριν καν προλάβει να συνειδητοποιήσει τι συμβαίνει, βρέθηκε κάτω στις λάσπες, γλιστρώντας σε μια επιφάνεια, που περισσότερο έμοιαζε με βάλτο, παρά με αγωνιστικό χώρο.

Αν και η διαιτητής βρέθηκε με άτσαλο τρόπο κάτω, από τους δύο παίκτες, κανένας δεν σκέφτηκε να τη βοηθήσει να σηκωθεί ή έστω να τη ρωτήσει αν είναι καλά. Ο διαιτητής του αγώνα, μόλις αντιλήφθηκε τη φάση, έτρεξε δίπλα της και τη βοήθησε να σηκωθεί, δίνοντας συνέχεια στο ματς, μετά από λίγο.



Το βίντεο έγινε αμέσως viral, με τους περισσότερους να σχολιάζουν την αδιαφορία των παικτών, απέναντι σε μία κυρία...



Για την ιστορία, να πούμε πως η Μπούρσασπορ, επικράτησε με σκορ 2-0.