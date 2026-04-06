Νουρμαγκομέντοφ: Βρέθηκε στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης και τα... είπε με τα φιλαράκια του, δείτε βίντεο
SPORTS
Οι μερένγκες υποδέχτηκαν με χαμόγελα τον παγκόσμιο πρωταθλητή πολεμικών τεχνών, με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ να... δίνει ρέστα

Μία απρόσμενη επίσκεψη δέχτηκαν στην προπόνηση τους, οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ώρες πριν αντιμετωπίσουν τη Μπάγερν Μονάχου για την προημιτελική φάση του Champions League  με τον Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ να κάνει την εμφάνιση του.



Οι φωτογραφίες και τα πηγαδάκια, είχαν την τιμητική τους, με τους Μπραχίμ Ντίαθ, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Βαλβέρδε, Τσουαμενί και Αρντά Γκιουλέρ, να μην μπορούν να κρύψουν την έκπληξη τους, βλέποντας τον 37χρονο αθλητή στο προπονητικό τους κέντρο.

Η στιγμή που κέντρισε το ενδιαφέρον όλων και προκάλεσε έντονα γέλια, ήταν όταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ τον πλησίασε και του είπε την αγαπημένη του ατάκα: «Send me the location».

Υπενθυμίζουμε ότι η φράση αυτή («στείλε μου την τοποθεσία»), είχε ειπωθεί από τον Χαμπίμπ στον αιώνιο αντίπαλο του Μακ Γκρέγκορ, όταν τον είχε προκαλέσει, πίσω στο μακρινό 2018 και από τότε έχει γίνει το... σήμα κατατεθέν του.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

