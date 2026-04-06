Νουρμαγκομέντοφ: Βρέθηκε στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης και τα... είπε με τα φιλαράκια του, δείτε βίντεο
Νουρμαγκομέντοφ: Βρέθηκε στην προπόνηση της Ρεάλ Μαδρίτης και τα... είπε με τα φιλαράκια του, δείτε βίντεο
Οι μερένγκες υποδέχτηκαν με χαμόγελα τον παγκόσμιο πρωταθλητή πολεμικών τεχνών, με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ να... δίνει ρέστα
Μία απρόσμενη επίσκεψη δέχτηκαν στην προπόνηση τους, οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, λίγες ώρες πριν αντιμετωπίσουν τη Μπάγερν Μονάχου για την προημιτελική φάση του Champions League με τον Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ να κάνει την εμφάνιση του.
Οι φωτογραφίες και τα πηγαδάκια, είχαν την τιμητική τους, με τους Μπραχίμ Ντίαθ, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Βαλβέρδε, Τσουαμενί και Αρντά Γκιουλέρ, να μην μπορούν να κρύψουν την έκπληξη τους, βλέποντας τον 37χρονο αθλητή στο προπονητικό τους κέντρο.
Η στιγμή που κέντρισε το ενδιαφέρον όλων και προκάλεσε έντονα γέλια, ήταν όταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ τον πλησίασε και του είπε την αγαπημένη του ατάκα: «Send me the location».
Υπενθυμίζουμε ότι η φράση αυτή («στείλε μου την τοποθεσία»), είχε ειπωθεί από τον Χαμπίμπ στον αιώνιο αντίπαλο του Μακ Γκρέγκορ, όταν τον είχε προκαλέσει, πίσω στο μακρινό 2018 και από τότε έχει γίνει το... σήμα κατατεθέν του.
Khabib Nurmagomedov found himself in a very different setting this week, stepping into a Real Madrid training session and sharing a moment with Jude Bellingham. Khabib filmed Bellingham saying “send me location”, a playful nod to the line he once aimed at Conor McGregor. There… pic.twitter.com/0uxhNAc9lr— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) April 5, 2026
Οι φωτογραφίες και τα πηγαδάκια, είχαν την τιμητική τους, με τους Μπραχίμ Ντίαθ, Τρεντ Αλεξάντερ-Άρνολντ, Βαλβέρδε, Τσουαμενί και Αρντά Γκιουλέρ, να μην μπορούν να κρύψουν την έκπληξη τους, βλέποντας τον 37χρονο αθλητή στο προπονητικό τους κέντρο.
Η στιγμή που κέντρισε το ενδιαφέρον όλων και προκάλεσε έντονα γέλια, ήταν όταν ο Τζουντ Μπέλιγχαμ τον πλησίασε και του είπε την αγαπημένη του ατάκα: «Send me the location».
Υπενθυμίζουμε ότι η φράση αυτή («στείλε μου την τοποθεσία»), είχε ειπωθεί από τον Χαμπίμπ στον αιώνιο αντίπαλο του Μακ Γκρέγκορ, όταν τον είχε προκαλέσει, πίσω στο μακρινό 2018 και από τότε έχει γίνει το... σήμα κατατεθέν του.
