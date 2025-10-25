Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Ο ΠΑΟΚ 87-73 το Περιστέρι και συνέχισε τις υψηλές πτήσεις - Δείτε βίντεο
Ο ΠΑΟΚ υπερασπίστηκε την έδρα του, επέκτεινε το σερί του και παράλληλα «έσπασε» το αήττητο του Περιστερίου επικρατώντας με 87-73 για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL
Ο Δικέφαλος σημείωσε την τρίτη, διαδοχική νίκη του στο Πρωτάθλημα μετά την ήττα της πρεμιέρας στη GBL από τον Παναθηναϊκό AKTOR και ανέβηκε στο 3-1. Τον οδήγησαν στη νίκη ο Μουρ με 13 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ, ο Τζάκσον με 16 πόντους και ο Ντίμσα με 12 και έξι ριμπάουντ.
Μετά το αρχικό 2/2 το Περιστέρι υποχρεώθηκε στην πρώτη ήττα του στη σεζόν, αφού έχασε κατά κράτος τη μάχη των ριμπάουντ (51-32) ενώ «έδωσε» πολλές δεύτερες ευκαιρίες στον αντίπαλο του (20-4 οι πόντοι από επιθετικά ριμπάουντ). Ο Άμπερκρομπι στο πρώτο και ο Νίκολς στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησαν να κρατήσουν τους φιλοξενούμενους στο παιχνίδι, έχοντας αμφότεροι από 15 πόντους.
Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και είχε το προβάδισμα που έφτασε τους εννιά στο 8ο (15-6) και τους 10 λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου (21-11), χάρη στην ευστοχία του στα τρίποντα (5/9) που «έκρυψε» το χαμηλό ποσοστό του στα δίποντα (2/12). Ο Άμπερκομπι κράτησε το Περιστέρι με 13 πόντους και 3/3, ωστόσο ο ΠΑΟΚ πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 46-38 ενώ είχε ανοίξει την «ψαλίδα» ακόμη και στους 12 (43-31 στο 18΄).
Με την υπεροπλία του στα ριμπάουντ που ήταν αποτέλεσμα κυρίως της παρουσίας του Μουρ, ο ΠΑΟΚ συνέχισε να έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και στην τρίτη περίοδο, ανοίγοντας τη διαφορά ακόμη και στους 16 λίγο πριν το τέλος της (71-55). Η εικόνα του παιχνιδιού δεν άλλαξε ούτε στην τελευταία περίοδο αφού οι γηπεδούχοι βρέθηκαν ακόμη και στο +17 (78-61 στο 35’) και ουσιαστικά δεν απειλήθηκαν ως το τέλος.
Τα δεκάλεπτα: 21-14, 46-38, 71-57, 87-73
