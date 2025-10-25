Ο ΠΑΟΚ 87-73 το Περιστέρι και συνέχισε τις υψηλές πτήσεις - Δείτε βίντεο

Ο ΠΑΟΚ υπερασπίστηκε την έδρα του, επέκτεινε το σερί του και παράλληλα «έσπασε» το αήττητο του Περιστερίου επικρατώντας με 87-73 για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL