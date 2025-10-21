Μεντιλίμπαρ: Όταν μπήκαμε στο παιχνίδι κάποιος μας έβγαλε απ’ αυτό χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο κακό - Βίντεο

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ βγήκε από τα ρούχα του όταν είδε τον Ελβετό διαιτητή να αποβάλει με ανύπαρκτη 2η κίτρινη τον Έσε στο 57' του αγώνα με την Μπαρτσελόνα, τρία λεπτά μετά το γκολ του Ελ Κααμπί με το οποίο ο Ολυμπιακός είχε μειώσει σε 2-1.



Ο Βάσκος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV για τον διαιτητή και τις αποφάσεις του και σ' αυτές στάθηκε και στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.



Η συνέντευξη Τύπου του Μεντιλίμπαρ

Είπατε πριν το ματς ότι εκνευρίζεστε λιγότερο πλέον, απόψε με τον διαιτητή εκνευριστήκατε περισσότερο;

«Το είδατε όλοι γιατί εκνευρίστηκα, όταν μπήκαμε στο παιχνίδι κάποιος μας έβγαλε απ’ αυτό χωρίς να έχουμε κάνει κάποιο κακό, άλλος έκανε στο γήπεδο τα λάθη».

Προφανώς μιλάτε για τον διαιτητή, πόσο επηρεάστηκε η ομάδα από τα λάθη αυτά;

«Από το να είμαστε μέσα στο παιχνίδι και το 2-0 να το κάνουμε 2-1 για να κάνουμε δύσκολη τη ζωή της Μπαρτσελόνα, μέχρι να βγούμε εντελώς εκτός από τον αγώνα. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις αποφάσεις, ίσως από το 2-1 θα μπορούσε το σκορ να ήταν άλλο και όποιος και να βλέπει τώρα το 6-1 είναι αυτό που μένει στην ιστορία και δε θα ξέρει κανείς τι συνέβη σε αυτόν τον αγώνα;».

Μιλήσατε καθόλου με τον διαιτητή στο τέλος του αγώνα;

«Δεν ήθελα να μιλήσω με τον διαιτητή, μίλησα με τον 4ο ο οποίος είχε καλή συμπεριφορά. Όσο και να μιλάς σε αυτόν όμως δεν έχει σημασία όσο δε μιλάς στον πρώτο, αλλά δεν ήθελα μην πάρει και με εμένα κάποια λάθος απόφαση. Ήταν μία τρελή απόφαση η κόκκινη του Έσε, ενώ στη φάση του πέναλτι ο Τζολάκης έχει μαζέψει τα χέρια του για να μην βρει τον αντίπαλο και δόθηκε πέναλτι».











