Ο ΠΣΑΠΠ με ΠΑΟΚ και Ηρακλή στο πλευρό του νεαρού άσου του Άρη Μιχάλη Βοριαζίδη

Την άλλη πλευρά του ποδοσφαίρου, αυτή που όλοι θέλουμε να βλέπουμε έδειξε για μια ακόμη φορά ο ΠΣΑΠΠ
(το συνδικαλιστικό όργανο των ποδοσφαιριστών και των ποδοσφαιριστριών), αλλά και αθλητές του ΠΑΟΚ και του Ηρακλή καθώς βρέθηκαν στο πλευρό του άτυχου Μιχάλη Βοριαζίδη
.
Ο νεαρός ποδοσφαιριστής ο οποίος αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από το Αιγάλεω, όπως έγινε γνωστά στα τέλη της περασμένης εβδομάδας διαγνώσθηκε με εξεργασία στα γεννητικά όργανα και τη Δευτέρα οδηγήθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο και πλέον όλοι περιμένουν τα αποτελέσματα της βιοψίας και των νέων εξετάσεων στις οποίες θα υποβληθεί.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΣΑΠΠ:
«Αντιπροσωπεία του ΠΣΑΠΠ, αποτελούμενη από τον πρόεδρο, Γιώργο Μπαντή και τον υπεύθυνο ποδοσφαίρου ανδρών, Βασίλη Παπαδόπουλο, επισκέφτηκε στο νοσοκομείο τον νεαρό ποδοσφαιριστή του Άρη
, Μιχάλη Βοριαζίδη. Μαζί τους ήταν ο εκ των αρχηγών του ΠΑΟΚ
, Δημήτρης Πέλκας, και ο Μίλος Ντέλετιτς του Ηρακλή
, σε μια πρωτοβουλία αλληλεγγύης του Συνδέσμου.
Ο ΠΣΑΠΠ και οι ποδοσφαιριστές πρόσφεραν στον Μιχάλη συμβολικά δώρα, του ευχήθηκαν ταχεία ανάρρωση και του μετέφεραν ότι ο Σύνδεσμος θα βρίσκεται στο πλευρό του για ό,τι χρειαστεί.
Τον ΠΑΟΚ εκπροσώπησε ο Υπεύθυνος Ψηφιακών Μέσων, Μιχάλης Ούτσιος και τον Ηρακλή ο Team Manager, Στέλιος Μαραγκός.
Αντίπαλοι για 90 λεπτά, μια γροθιά σε κάθε δυσκολία.»
Ειδήσεις σήμερα:
Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι