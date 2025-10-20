Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Βρήκε τη... λύση για την ξεκούραση των παικτών ο Ντε Λαουρέντις: «Οι ποδοσφαιριστές άνω των 23 να μην παίζουν στις εθνικές ομάδες»
Ο μεγαλομέτοχος της Νάπολι τόνισε ότι οι ποδοσφαιριστές υπερφορτώνονται από τα πολλά παιχνίδια μέσα στη σεζόν και πρότεινε μία λύση
Είναι γεγονός ότι πλέον το καλεντάρι του παγκοσμίου ποδοσφαίρου είναι πάρα πολύ βαρύ για τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πολλές φορές φτάνουν μέχρι και τα 80 παιχνίδια τη σεζόν, ειδικά αν υπάρχει και διοργάνωση εθνικών ομάδων μέσα στη χρονιά.
Ο πρόεδρος της Νάπολι και γνωστός για τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του, Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, πρότεινε, σπό την Ουάσιγκτον, στο περιθώριο των εορτασμών της 50ης επετείου του NIAF, του Εθνικού Ιταλοαμερικανικού Ιδρύματος, οι παίκτες άνω των 23 ετών να μην παίζουν με την εθνική του ομάδα.
Ο Ιταλός παραγωγός ταινιών τόνισε ότι οι ποδοσφαιριστές παραφορτώνονται και αυτό κάνει κακό στα εγχώρια πρωταθλήματα.
Αναλυτικά όσα δήλωσε:
«Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει επειδή έφτασε το πλήρωμα του χρόνου. Οι παράγοντες του ποδοσφαίρου διστάζουν να αλλάξουν επειδή φοβούνται να χάσουν τις θέσεις τους, όπου αισθάνονται πολύ άνετα.
Ήρθε όμως ο χρόνος για να αλλάξουν τόσο οι κανόνες του ποδοσφαίρου όσο και τα φορμάτ των πρωταθλημάτων.
Υπάρχουν τόσα πολλά παιχνίδια και νομίζω πως οι παίκτες δεν θα είναι πλέον σε θέση να δίνουν 50, 60, 70 ματς της σεζόν», δήλωσε αρχικά ο Ντε Λαουρέντις στο πλαίσιο παρουσίας του σε φιλανθρωπικό γκαλά, για να προσθέσει:
«Δεν έχουν καταλάβει πως θα πρέπει να υπάρχει ένα όριο για τους διεθνείς παίκτες. Με το που περνάς τα 23 χρόνια, δεν μπορείς πια να πηγαίνεις στις εθνικές ομάδες επειδή θα πρέπει να βγουν νέοι παίκτες.
Οι παίκτες που είναι πάνω από 30 και παίζουν στις εθνικές ομάδες και τραυματίζονται, πληγώνουν τα πρωταθλήματα, δεν υπάρχει σεβασμός.
Επιπλέον, δεν προβλέπεται η καταβολή χρημάτων στις ομάδες που πληρώνουν 12 μήνες το χρόνο τους ποδοσφαιριστές τους και τους δανείζουν σε άλλες ομάδες».
