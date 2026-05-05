Με όζους θυρεοειδούς ο 1 στους 2 μέχρι τα 60 – Πότε είναι αθώοι και πότε χρειάζονται έλεγχο
Οι όζοι του θυρεοειδούς αποτελούν μία από τις συχνότερες ενδοκρινολογικές καταστάσεις σημειώνει η κυρία Λίνα Πάσχου, Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ στο Νοσοκομείο Αλεξάνδρα
Οι όζοι του θυρεοειδούς αποτελούν μία από τις συχνότερες παθολογικές καταστάσεις του ενδοκρινικού συστήματος, με σαφή αύξηση της επίπτωσής τους όσο προχωρά η ηλικία. Ενδεικτικά, έως και το 50% του πληθυσμού εμφανίζει όζο θυρεοειδούς μέχρι την ηλικία των 60 ετών, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα συχνό εύρημα στην καθημερινή κλινική πράξη. Παρά την υψηλή αυτή συχνότητα, η συντριπτική πλειονότητα των όζων είναι καλοήθεις και δεν σχετίζεται με σοβαρή νοσηρότητα.
Ο θυρεοειδής αδένας, ο οποίος εντοπίζεται στην πρόσθια επιφάνεια του τραχήλου, αποτελεί βασικό ρυθμιστή του μεταβολισμού μέσω της παραγωγής των θυρεοειδικών ορμονών. Οι όζοι αντιστοιχούν σε εντοπισμένες αλλοιώσεις του παρεγχύματος και μπορεί να είναι συμπαγείς, κυστικοί ή μικτού τύπου. Η ευρεία χρήση του υπερηχογραφήματος έχει οδηγήσει σε αυξημένη ανίχνευσή τους, ακόμη και σε ασυμπτωματικά άτομα.
