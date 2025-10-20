Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Λίβερπουλ - Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο Φέργκιουσον πρόσφερε μπισκότα στον Νταλγκλίς στο ημίχρονο του ντέρμπι στο Άνφιλντ - Βίντεο
Παρότι το κλίμα στις κερκίδες και στον αγωνιστικό χώρο ήταν έντονο, στις κερκίδες των επισήμων δύο θρύλοι μας προσέφεραν το πιο ευχάριστο στιγμιότυπο
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έσπασε κατάρα 9 χρόνων, αφού κατάφερε να επικρατήσει της Λίβερπουλ με 2-1 στο Άνφιλντ. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη των «κόκκινων διαβόλων» από τον Ιανουάριο του 2016.
Στις κερκίδες του γηπέδου βρέθηκαν δύο θρύλοι του βρετανικού ποδοσφαίρου, ο Σερ Κένι Νταλγκλίς και Σερ Άλεξ Φέργκιουσον.
Οι δύο Σκωτσέζοι έγραψαν ιστορία με τους δύο μεγαλύτερους συλλόγους του αγγλικού πρωταθλήματος και ανέκαθεν θεωρούνταν εχθροί μέσα και έξω από το γήπεδο, κάτι που έχει διαψευσθεί όσο περνάνε τα χρόνια και από τις δύο πλευρές.
Στο ημίχρονο του χθεσινού ντέρμπι παρέδωσαν μαθήματα ποδοσφαιρικού πολιτισμού, αφού όταν συναντήθηκαν, ο θρύλος της Γιουνάιτεντ πρόσφερε στον Νταλγκλίς ένα μπισκότο.
Όπως φαίνεται στην παρακάτω φωτογραφία, ο Σερ Άλεξ έτρωγε ένα σακουλάκι μπισκότα σοκολάτας, όμως θέλησε να τα μοιραστεί με τον πάλαι ποτέ μεγάλο του αντίπαλο.
Sir Alex Ferguson and Sir Kenny Dalglish sharing chocolate buttons at Anfield 🍫 pic.twitter.com/tBzAODcRsf— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 19, 2025
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
