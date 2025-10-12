Super League 2: Με ανατροπή ο Ολυμπιακός Β' την Athens Kallithea, νίκη για τον Πανιώνιο απέναντι στην Ηλιούπολη - Δείτε τα γκολ

Ο Πανιώνιος συνέχισε να έχει τον έλεγχο, με τον ρυθμό σταδιακά να «πέφτει», λόγω και του σκορ, ενώ η Ηλιούπολη δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά τους γηπεδούχους.Στο 80' ο Μόρσεϊ δοκίμασε ένα σουτ, αλλά ήταν πολύ άστοχος, ενώ στο 87' οι παίκτες του Δερμιτζάκη δεν μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν το φάουλ που κέρδισαν σε καλό σημείο για να αυξήσουν ακόμα περισσότερο τον δείκτη του σκορ.Γιαννακόπουλος, Βενάρδος (23′ λ.τ Τσαντήλας), Γιένσεν, Αυλωνίτης, Κιάκος (66′ Βοΐλης), Μπελμόντ (66′ Μπεχαράνο), Στούπης, Φαν ντερ Βάτερ, Μόρσεϊ, Παπαγεωργίου (79′ λ.τ Κολοβός), Μωραΐτης (66′ Σαραμαντάς).Τσιλιγγίρης, Κωστούλας, Χούγκενχουτ, Κεραμίδας (77′ Σαμ), Κρέτσι, Μαϊδανός, Νεοφυτίδης, Σουντουρά, Μίγια (65′ Λεσάι), Ζαφειράκης, Τσουμάνης (65′ Χριστόπουλος).Η καλύτερη στιγμή του πρώτου ημιχρόνου ήρθε στις καθυστερήσεις (45’+2′), όταν οι Χανιώτες ανάπτυξαν μια καλή επιθετική ενέργεια από τα δεξιά. Ο Κωστανάσιος έκανε σέντρα, αλλά ο Άοσμαν, δεν κατάφερε να σκοράρει, με τον Καραγκιόζη να επεμβαίνει.Στο 57’, τα Χανιά απείλησαν πρώτα με τον Γιοκέ, ο οποίος μπήκε από τα δεξιά και επιχείρησε το σουτ, όμως ο Καραγκιόζης μπλόκαρε σταθερά.Ένα λεπτό αργότερα (58’), ήρθε η απάντηση από τον Παναργειακό, με τον Αμπουμπακάρ να δοκιμάζει δυνατό σουτ εκτός περιοχής, το οποίο μπλόκαρε ο Στογιάνοβιτς. Η μεγαλύτερη στιγμή για τους φιλοξενούμενους ήρθε στο 60’, όταν ο Χατζηδημητρίου βρέθηκε σε θέση τετ α τετ, αλλά ο Στογιάνοβιτς πραγματοποίησε εξαιρετική έξοδο και κράτησε το μηδέν για τα Χανιά.Καραγκιόζης, Παναγιώτου, Σίντικ, Λαζαρίδης, Ζησούλης, Χρήστου, Ντιαλό (46′ Κότζα), Χατζηδημητρίου, Νταμάκ, Φοκάμ, Καρυπίδης.Στογιάνοβιτς, Φουρλάνος, Κολτσίδας, Άοσμαν (57′ Τοπαλίδης), Ιωαννίδης, Λάμτσε, Ισάλα, Τζανακάκης, Μεγιάδο, Γιοκέ (57′ Ορτιγκόθα), Κωστανάσιος.1. Καλαμάτα ΠΣ 132. Πανιώνιος 113. Ολυμπιακός Β’ 104. Athens Kallithea FC 95. ΓΣ Μαρκό 86. Ελλάς Σύρου 57. Αιγάλεω 58. Παναργειακός 39. Χανιά 210. Ηλιούπολη 1