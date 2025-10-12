Χωρίς Ναν ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και οι «κόκκινοι» χωρίς τον Φουρνιέ
Παναθηναϊκός Κέντρικ Ναν Ολυμπιακός Basketball League

Χωρίς Ναν ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και οι «κόκκινοι» χωρίς τον Φουρνιέ

Ο Αμερικανός αισθάνεται ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο και τέθηκε νοκ άουτ από το παιχνίδι του ΣΕΦ

Χωρίς Ναν ο Παναθηναϊκός στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και οι «κόκκινοι» χωρίς τον Φουρνιέ
Χωρίς τον Κέντρικ Ναν θα «κατέβει» ο Παναθηναϊκός AKTOR στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο μεγάλο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη σεζόν 2025-26 (19:00, ΕΡΤ2).

Ο πρώτος σκόρερ των «πράσινων», ο οποίος αισθάνεται ενοχλήσεις στο δεξί του γόνατο και τέθηκε νοκ άουτ από το παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Αμερικανός σταρ δέθηκε ένα χτύπημα στο ματς με την Μπασκόνια με αποτέλεσμα να μείνει εκτός ντέρμπι, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις δεν δείχνουν να είναι κάτι το ανησυχητικό.

Παράλληλα εκτός εξάδας ξένων έμεινε και ο Μάριους Γκριγκόνις όπερ σημαίνει ότι η εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για το ΣΕΦ θα αποτελείται από τους: Σορτς, Χολμς, Ερνανγκόμεθ, Οσμαν, Γκραντ και Γιούρτσεβεν.

Από την πλευρά των γηπεδούχων, εκτός έμεινε όπως αναμενόταν και ο Εβάν Φουρνιέ, έτσι η τελική εξάδα των ξένων του Παναθηναϊκού για το ντέρμπι είναι οι  Τάισον Γουόρντ, Σέιμπεν Λι, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοβ, Ντόντα Χολ και Φρανκ Νιλικίνα.


Πηγή: gazzetta.gr

