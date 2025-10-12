Με πρόβλημα στη μέση έφυγε από την αποστολή της Πολωνίας ο Ντραγκόφσκι - Δεν ανησυχούν στον Παναθηναϊκό

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

SPORTS
Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι Πολωνία Παναθηναϊκός

Επιβεβαιώθηκαν οι αρχικές εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου των Πολωνών έκαναν λόγο για μυϊκό τραυματισμό λόγω υπερκόπωσης

Ο Μπαρτλομέι Ντραγκόφσκι επέστρεψε εσπευσμένα στην Αθήνα, καθώς τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην εθνική ομάδα της Πολωνίας.

Ο τερματοφύλακας του «τριφυλλιού» αγωνίστηκε στο πρώτο ημίχρονο του φιλικού απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, ωστόσο στην επανάληψη αντικαταστάθηκε από τον Καμίλ Γκράμπαρα, καθώς ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στη μέση του.

Οι αρχικές εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου των Πολωνών έκαναν λόγο για μυϊκό τραυματισμό λόγω υπερκόπωσης, πρόβλημα που δεν έδειχνε να είναι ιδιαίτερα σοβαρό, κάτι το οποίο επιβεβαιώνεται με τους ανθρώπου του Παναθηναϊκού να μην ανησυχούν περισσότερο.

Πηγή: gazzetta.gr

