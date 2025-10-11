Γιοβάνοβιτς: Πρέπει να κάνουμε ένα πλήρες παιχνίδι απέναντι στην καλύτερη ομάδα του ομίλου
Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου για το τι πρέπει να κάνει η Εθνική στο αυριανό ματς με τη Δανία (12/10, 21:45) και χαρακτήρισε τρομερό το γκρουπ των παικτών που έχει στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα - «Πρέπει να σκοράρουμε», τόνισε ο Χρήστος Τζόλης
Αν και απέφυγε να τον χαρακτηρίσει τελικό, επιλέγοντας να δώσει τον χαρακτηρισμό «σημαντικό», ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ξεκαθάρισε πως για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα που θα μας κρατήσει ζωντανούς στη μάχη της πρόκρισης, πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη και να μη χάσουμε τη συγκέντρωση μας από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του προπονητή της Εθνικής ποδοσφαίρου: Τι χρειάζεται να κάνει η Εθνική για να νικήσει: «Να κάνουμε ένα πλήρες παιχνίδι, το ματς στη Γλασκόβη ήταν σε μεγάλο διάστημα καλό και πλήρες το παιχνίδι μας, αύριο είναι ένας πιο δύσκολος αντίπαλος και το δικό μας παιχνίδι θα πρέπει να είναι μια συνέχεια του παιχνιδιού με τη Σκωτία, πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη, δεν ήταν λάθη που κάνουμε πάντα αυτά στη Γλασκόβη. Το αυριανό παιχνίδι είναι σημαντικό, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να έχουμε όλα τα στοιχεία που δεν είχαμε στο πρώτο παιχνίδι με τη Δανία, η Δανία σε σχέση με εκείνο το ματς δεν θα αλλάξει πολλά πράγματα, έχει ποιότητα».
Αν σκέφτεται αλλαγές σε πρόσωπα: «Νομίζω ότι η ερώτηση ήταν καλή και μέσα από την ερώτηση διαβάζεται τη σκέψη ενός προπονητή. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα διότι από τη μια πλευρά είχαμε ένα καλό ματς και υπάρχει κόπωση αλλά υπάρχει και απογοήτευση. Υπάρχουν 24 ώρες, μια προπόνηση για εμάς που είναι πολύ χρήσιμη, υπάρχουν σκέψεις. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι έχω να διαχειριστώ ένα πολύ καλό γκρουπ, ένα τρομερό γκρουπ, δεν υπάρχει παίκτης που δε θέλει να παίξει στο αυριανό παιχνίδι. Υπάρχουν σκέψεις και θα υπάρχουν μέχρι αύριο, για αλλαγές που αφορούν το κομμάτι των προσώπων, όσον αφορά τον τρόπο παιχνιδιού δε θα υπάρχουν αλλαγές».
Αν μπορεί η Ελλάδα να κάνει κάτι... ανεξήγητο, όπως έκανε η Σκωτία στο μεταξύ μας παιχνίδι: «Μακάρι αλλά δεν μπορώ να βασιστώ σε αυτό, σε τέτοιο επίπεδο δεν ισχύει αυτό, είναι παιχνίδια που γίνονται σε σύντομο διάστημα, δεν έχουμε χρόνο για προπονήσεις, υπάρχει χρόνος μόνο για συζητήσεις και αναλύσεις. Υπάρχει στιγμή που μπορεί να μην είμαστε συγκεντρωμένοι και άλλη που να μην έχουμε αίσθηση κινδύνου, τότε μπορεί να εμφανιστούν προβλήματα, το πληρώσαμε στο παιχνίδι με την Σκωτία, ελπίζω στο αυριανό παιχνίδι να έχουμε παραπάνω συγκέντρωση».
Για τα έξι γκολ που δέχθηκε η Ελλάδα σε δύο αγώνες: «Η Εθνική δεν παίζει για την ισοπαλία. Πρέπει να πιεστούμε και να διεκδικήσουμε τη νίκη. Στα δύο τελευταία παιχνίδια δεχθήκαμε έξι γκολ που είναι ανεπίτρεπτο για τους στόχους που έχουμε. Κάναμε σπάνια λάθη. Ατομικά. Τα πληρώσαμε. Είναι παιχνίδι λαθών το ποδόσφαιρο, αλλά είναι πολλά τα γκολ. Πάντα ελπίζουμε στην τύχη, αλλά δεν μπορούμε.να βασιστούμε σ' αυτή. Πιστεύω περισσότερο στην ικανότητα των παικτών μας παρά στην τύχη».
Για την κριτική που δέχθηκε ο ίδιος και η ομάδα μετά την ήττα στη Σκωτία: «Αγαπάμε τα αποτελέσματα. Η Ελλάδα το έχει αυτό. Την αποφεύγω την κριτική εάν δεν κερδίζουμε. Περισσότερο με ενδιαφέρει η ομάδα να μείνει σταθερή στην αξία της. Μου αρέσει αυτό. Σου ξυπνά τον εγωισμό. Η σκληρή κριτική στους παίκτες με πειράζει. Τους θαυμάζω. Μόνο για αυτούς. Εμένα δεν με ενοχλεί - πειράζει η κριτική»
Για το ματς Δανία-Σκωτία, όπου η φιλοξενούμενη πήρε την ισοπαλία με καλή άμυνα: «Το είδα το παιχνίδι. Εγώ δεν πρόκειται να παίξω όπως η Σκωτία εδώ, ανεξαρτήτως τους παίκτες. Τέτοια δεν μπορώ να κάνω».
Τζόλης: «Είμαστε ενωμένοι, εάν δεν σκοράρεις δεν κερδίζεις»
Από την πλευρά του ο Χρήστος Τζόλης δήλωσε πως όλοι στην ομάδα είναι έτοιμοι για την αυριανή μάχη και στάθηκε στην ανάγκη που υπάρχει για να εκμεταλλευτούμε τις όποιες ευκαιρίες δημιουργήσουμε.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του επιθετικού της Μπριζ: Για το κλίμα στην ομάδα και αν υπάρχει πίστη για τη νίκη: «Το κλίμα είναι πολύ καλό. Είμαστε ενωμένοι και έτοιμοι. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο ματς, αλλά είμαστε έτοιμοι».
Για το τι διαφορετικό πρέπει να κάνουν σε σχέση με το πρώτο ματς: «Να μην επαναλάβουμε τα εύκολα λάθη που εκμεταλλεύτηκε ο αντίπαλος. Να έχουμε περισσότερη ηρεμία στο δικό μας παιχνίδι και να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες που θα έχουμε».