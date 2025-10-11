Γιοβάνοβιτς: Πρέπει να κάνουμε ένα πλήρες παιχνίδι απέναντι στην καλύτερη ομάδα του ομίλου

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξήγησε στη συνέντευξη Τύπου για το τι πρέπει να κάνει η Εθνική στο αυριανό ματς με τη Δανία (12/10, 21:45) και χαρακτήρισε τρομερό το γκρουπ των παικτών που έχει στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα - «Πρέπει να σκοράρουμε», τόνισε ο Χρήστος Τζόλης