Δανία: Ανακοινώθηκε sold out για το ματς με την Ελλάδα
Κατάμεστο το Parken για την αναμέτρηση της Δανίας με την Εθνική Ελλάδας
Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Δανίας (DBU) ανακοίνωσε sold out για τον αγώνα με την Ελλάδα, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στις 9:45 μ.μ. (ώρα Ελλάδας) στο «Parken Stadium».
Περισσότεροι από 35.000 θα είναι έτσι στη θέση τους για τον κρίσιμο αγώνα του 3ου προκριματικού ομίλου.
Την τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δύο εθνικές ομάδες, στις 8 Σεπτεμβρίου στο στάδιο «Γ. Καραϊσκάκης» η Δανία κέρδισε με 3-0.
Χθες οι Σκανδιναβοί νίκησε τη Λευκορωσία με 6-0 στην ZTE Arena, ενώ η εθνική μας ηττήθηκε με 3-1 από την Σκωτία στο «Hampden Park» της Γλασκώβης.
Η Δανία βρίσκεται στην κορυφή του προκριματικού της ομίλου με επτά βαθμούς. Η Σκωτία έχει τον ίδιο αριθμό βαθμών στη δεύτερη θέση, ενώ η Ελλάδα με τρεις βαθμούς καταλαμβάνει την τρίτη θέση. Η Λευκορωσία είναι τελευταία χωρίς βαθμό.
