Εθνική ποδοσφαίρου: Το γκολ του Τσιμίκα που έδωσε προβάδισμα στην Ελλάδα στη Γλασκώβη - Βίντεο
Ο Κώστας Τσιμίκας πέτυχε το πρώτο του γκολ με την γαλανόλευκη
Το πρώτο του γκολ με την φανέλα της Εθνικής Ελλάδας πέτυχε ο Κώστας Τσιμίκας.
Ο αριστερός μπακ της Ρόμα ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι με την Σκωτία στη Γλασκώβη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για την Ελλάδα.
Στο 62' βρήκε δίχτυα και έγραψε το 0-1 για την Ελλάδα. Αυτό ήταν το πρώτο του τέρμα με την Εθνική σε 44 παιχνίδια.
