Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Ο Σον κλέβει τις εντυπώσεις: Έτρεξε να αγκαλιάσει τη μασκότ-σκύλο της LAFC και «έριξε» το διαδίκτυο! - Βίντεο
Ο Σον κλέβει τις εντυπώσεις: Έτρεξε να αγκαλιάσει τη μασκότ-σκύλο της LAFC και «έριξε» το διαδίκτυο! - Βίντεο
Το στιγμιότυπο του Χέουνγκ-Μιν Σον με το σκυλάκι Ίντι μετά τη νίκη επί της Ατλάντα έγινε viral και κέρδισε τις καρδιές των φιλάθλων στα social media
Ο Χεονγκ-Μιν Σον απέδειξε για άλλη μία φορά γιατί είναι ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες στον κόσμο, προσφέροντας μια αυθόρμητη και αξιολάτρευτη στιγμή που έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μετά τη νίκη της LAFC επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, ο πρώην αστέρας της Τότεναμ, ο οποίος παρακολουθούσε τον αγώνα, εντόπισε τη μασκότ-σκύλο της ομάδας, την Ίντι (Indy), στον αγωνιστικό χώρο.
Χωρίς να χάσει ούτε λεπτό, ο Σον έτρεξε κατευθείαν προς το μέρος της για να της δώσει μια μεγάλη αγκαλιά.
Το τρυφερό αυτό στιγμιότυπο «έλιωσε» αμέσως τις καρδιές των φιλάθλων, με το κλιπ του Σόνι και της Ίντι να εξαπλώνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο διαδίκτυο, γεμίζοντας τους θαυμαστές με θετικά σχόλια για τη γλυκιά κίνηση του παίκτη.
Ειδήσεις σήμερα:
Κατέρρευσαν μπαλκόνια σε κεντρικό δρόμο στο Λαύριο, μεγάλες ζημιές - Δείτε φωτογραφίες
Μαχαίρωσαν δήμαρχο στη Γερμανία - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Κατερίνα Πλουμιδάκη: Η ζωή μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι μία κόλαση, δεν μπορώ να κλάψω, να γελάσω, να φιλήσω
Μετά τη νίκη της LAFC επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, ο πρώην αστέρας της Τότεναμ, ο οποίος παρακολουθούσε τον αγώνα, εντόπισε τη μασκότ-σκύλο της ομάδας, την Ίντι (Indy), στον αγωνιστικό χώρο.
Χωρίς να χάσει ούτε λεπτό, ο Σον έτρεξε κατευθείαν προς το μέρος της για να της δώσει μια μεγάλη αγκαλιά.
Το τρυφερό αυτό στιγμιότυπο «έλιωσε» αμέσως τις καρδιές των φιλάθλων, με το κλιπ του Σόνι και της Ίντι να εξαπλώνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο διαδίκτυο, γεμίζοντας τους θαυμαστές με θετικά σχόλια για τη γλυκιά κίνηση του παίκτη.
Son Heung-min, certified dog person 🐶— Men in Blazers (@MenInBlazers) October 6, 2025
Just look how excited he is 🖤pic.twitter.com/y34LMaJkON
Κατέρρευσαν μπαλκόνια σε κεντρικό δρόμο στο Λαύριο, μεγάλες ζημιές - Δείτε φωτογραφίες
Μαχαίρωσαν δήμαρχο στη Γερμανία - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση
Κατερίνα Πλουμιδάκη: Η ζωή μου τα τελευταία τέσσερα χρόνια είναι μία κόλαση, δεν μπορώ να κλάψω, να γελάσω, να φιλήσω
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα