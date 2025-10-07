Ο Σον κλέβει τις εντυπώσεις: Έτρεξε να αγκαλιάσει τη μασκότ-σκύλο της LAFC και «έριξε» το διαδίκτυο! - Βίντεο
Χεουνγκ Μιν Σον LAFC Μασκότ Σκύλος

Ο Σον κλέβει τις εντυπώσεις: Έτρεξε να αγκαλιάσει τη μασκότ-σκύλο της LAFC και «έριξε» το διαδίκτυο! - Βίντεο

Το στιγμιότυπο του Χέουνγκ-Μιν Σον με το σκυλάκι Ίντι μετά τη νίκη επί της Ατλάντα έγινε viral και κέρδισε τις καρδιές των φιλάθλων στα social media

Ο Σον κλέβει τις εντυπώσεις: Έτρεξε να αγκαλιάσει τη μασκότ-σκύλο της LAFC και «έριξε» το διαδίκτυο! - Βίντεο
Ο Χεονγκ-Μιν Σον απέδειξε για άλλη μία φορά γιατί είναι ένας από τους πιο αγαπητούς παίκτες στον κόσμο, προσφέροντας μια αυθόρμητη και αξιολάτρευτη στιγμή που έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μετά τη νίκη της LAFC επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, ο πρώην αστέρας της Τότεναμ, ο οποίος παρακολουθούσε τον αγώνα, εντόπισε τη μασκότ-σκύλο της ομάδας, την Ίντι (Indy), στον αγωνιστικό χώρο.

Χωρίς να χάσει ούτε λεπτό, ο Σον έτρεξε κατευθείαν προς το μέρος της για να της δώσει μια μεγάλη αγκαλιά.

Το τρυφερό αυτό στιγμιότυπο «έλιωσε» αμέσως τις καρδιές των φιλάθλων, με το κλιπ του Σόνι και της Ίντι να εξαπλώνεται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στο διαδίκτυο, γεμίζοντας τους θαυμαστές με θετικά σχόλια για τη γλυκιά κίνηση του παίκτη.


