Ο Κάρλος Αλκαράθ αντιμετωπίζει... ερασιτέχνες στο Australian Open για 1 εκατ. δολάρια!
Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο θα συμμετάσχει στο πρωτότυπο τουρνουά «Million Dollar 1 Point Slam», όπου 10 ερασιτέχνες και 22 επαγγελματίες θα αγωνιστούν σε αγώνες του ενός πόντου
Ένα πρωτότυπο και εξαιρετικά προσοδοφόρο τουρνουά θα διεξαχθεί στο περιθώριο του επόμενου Australian Open, με τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο, Κάρλος Αλκαράθ, να αποτελεί τον μεγάλο πρωταγωνιστή.
Πρόκειται για τη δεύτερη διοργάνωση του «Million Dollar 1 Point Slam», ενός event που φέρνει αντιμέτωπους 10 ερασιτέχνες παίκτες από όλη την Αυστραλία με 22 επαγγελματίες, διεκδικώντας ένα έπαθλο 1 εκατομμυρίου δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 560.000 ευρώ).
Την έκπληξη ανακοίνωσε ο διευθυντής του Australian Open, Κρεγκ Τάιλι, ο οποίος επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του νούμερο ένα της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ. «Τώρα έχετε ένα εκατομμύριο λόγους να πάρετε μια ρακέτα και να προετοιμαστείτε για τον Ιανουάριο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τάιλι.
Το τουρνουά του ενός πόντου
Η ιδιαιτερότητα του event έγκειται στους κανόνες: Οι αγώνες παίζονται μέχρι έναν μόνο πόντο. Χρησιμοποιείται πέτρα, χαρτί και ψαλίδι για να καθοριστεί ποιος θα σερβίρει ή θα υποδεχτεί την μπάλα και ο νικητής του πόντου προκρίνεται στον επόμενο γύρο.
Η προκριματική φάση θα διεξαχθεί σε διάφορες περιοχές της Αυστραλίας, ενώ ο τελικός γύρος θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του Melbourne Park, με τον μεγάλο τελικό να διεξάγεται στη Rod Laver Arena.
Ο Αλκαράθ και το τατουάζ καγκουρό
Πέρα από το τουρνουά των ερασιτεχνών, ο Κάρλος Αλκαράθ έχει έναν ακόμη μεγάλο στόχο στο Grand Slam της Αυστραλίας: να γίνει ο νεότερος παίκτης στην ιστορία που θα έχει κατακτήσει και τα τέσσερα Majors.
Το Australian Open είναι το μοναδικό Grand Slam που λείπει από την τροπαιοθήκη του 22χρονου Ισπανού, ο οποίος έχει ήδη υποσχεθεί ότι, σε περίπτωση που κατακτήσει το τρόπαιο Norman Brookes, θα κάνει τατουάζ ένα καγκουρό!
1 shot. 1 opportunity. $1 million on the line.— #AusOpen (@AustralianOpen) October 7, 2025
Million Dollar 1 Point Slam, coming to AO26 👉 https://t.co/17A8JQZ2Bj pic.twitter.com/EYO3rN5geS
