Αποβολή με το... καλημέρα στο πρωτάθλημα μπάσκετ γυναικών για την Σελέν Ερντέμ - Βίντεο
Τρία λεπτά μετά την έναρξη του 4ου δεκαλέπτου μεταξύ Αθηναϊκού - Παναθηναϊκού, αποβλήθηκε με 2η τεχνική ποινή η προπονήτρια του «τριφυλλιού» Σελέν Ερντέμ
Τον δρόμο για τα αποδυτήρια πήρε η Τουρκάλα προπονήτρια της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Παναθηναϊκού.
Με το σκορ στο 55-56 υπέρ των «πρασίνων» και με επτά λεπτά να απομένουν για το τέλος του αγώνα, η Σελέν Ερντέμ δέχθηκε 2η τεχνική ποινή με αποτέλεσμα να αποβληθεί από το ματς με τον Αθηναϊκό.
Μάλιστα την ώρα που αποχωρούσε έξαλλη για τα αποδυτήρια, θέλησε να ξεσηκώσει την κερκίδα των φίλων του Παναθηναϊκού, οι οποίοι είχαν βρεθεί στο κλειστό της Εργάνης, θυμίζοντας λίγο τις γροθιές του Αταμάν.
Από τη στιγμή που αποβλήθηκε, η Τουρκάλα τεχνικός, συνέχισε να δίνει οδηγίες από τα όρια του αγωνιστικού χώρου.
Για την ιστορία, ο Παναθηναϊκός έφυγε με το διπλό από το Βύρωνα, με τελικό σκορ 71-69.
