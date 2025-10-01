Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Μεντιλίμπαρ - Αρτέτα: Μία σχέση ζωής που κρατάει από το 1994 - Η άγνωστη ιστορία των δύο τεχνικών
Ο Μεντιλίμπαρ υπήρξε προπονητής του Αρτέτα στις ακαδημίες της Αθλέτικ Μπιλμπάο - Οι διαφορετικές πορείες τους και η σημερινή «μάχη» στα αστέρια
Ενόψει της σημερινής αναμέτρησης του Ολυμπιακού κόντρα στην Άρσεναλ στο Emirates Stadium στο Λονδίνο για την 2η αγωνιστική της League Phase του Uefa Champions League (22:00 ώρα Ελλάδος) μία ιστορία από το παρελθόν των προπονητών των δύο ομάδων έρχεται στο προσκήνιο.
Δεν είναι η πρώτη φορά που οι δύο τεχνικοί, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Μικέλ Αρτέτα, συναντιούνται. Τα μονοπάτια τους είχαν διασταυρωθεί και στο παρελθόν το 1994, όταν ο προπονητής του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε την καριέρα του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στη Λεμόνα και αποφάσισε να ασχοληθεί με την προπονητική.
Πολύ γρήγορα εντάχθηκε στα τμήματα υποδομής της Αθλέτικ Μπιλμπάο, της κορυφαίας ομάδας των Βάσκων, όπου αρχίζει να χτίζει του προφίλ ως προπονητής.
Εκείνη την περίοδο, ένα 13χρονο αγόρι με το όνομα Μικέλ Αρτέτα κάνει τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο. Ο νεαρός τότε Αρτέτα προπονείται τέσσερις φορές την εβδομάδα υπό τις οδηγίες του Μεντιλίμπαρ, στις ακαδημίες της Αθλέτικ.
Παρόλο που ο Αρτέτα δεν έμεινε για πολύ στην ομάδα των Βάσκων, καθώς σύντομα μετακόμισε στη Βαρκελώνη για χάρη των ακαδημιών της Μπαρτσελόνα, η επιρροή του Μεντιλίμπαρ αποδείχθηκε καθοριστική. Δεν είναι τυχαίο ότι, 31 χρόνια μετά, ο Ισπανός τεχνικός της Άρσεναλ δεν ξεχνά τον άνθρωπο που τον καθοδήγησε στα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα.
Από τη μία, ο Αρτέτα έγινε ένας σπουδαίος παίκτης κάνοντας καριέρα στην Premier League με τη φανέλα των Εβερτον και Άρσεναλ, ενώ από το 2019 είναι στον πάγκο της Άρσεναλ με την ομάδα του να παλεύει τα τελευταία χρόνια να επιστρέψει στην κορυφή του αγγλικού πρωταθλήματος.
Ο Μεντιλίμπαρ από την άλλη, έγραψε τη δική του ιστορία στη Μπιλμπάο ως παίκτης με πάνω από 100 συμμετοχές αλλά και ως προπονητής έχει κατακτήσει ήδη ένα Europa League με τη Σεβίλλη το 2023, ενώ με τον ερχομό του στον Ολυμπιακό στις 11 Φεβρουαρίου 2024 έγινε πραγματικός θρύλος.
Ήταν ο αρχιτέκτονας του θριάμβου του 2024, όταν ο Ολυμπαικός κατέκτησε το Uefa Conference League στην Αθήνα επικρατώντας της Φιορεντίνα με 1-0 στην παράταση.
Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του σημερινού αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο Αρτέτα αναφέρθηκε με ιδιαίτερα θερμά λόγια στον πρώην προπονητή του και νυν τεχνικό των «ερυθρολεύκων».
«Ο Ολυμπιακός έχει μια πολύ δυνατή ομάδα και έναν πολύ πολύ καλό προπονητή, τον οποίο ξέρω από παιδί καθώς τον είχα προπονητή εκείνη την περίοδο. Ξέρω πώς δουλεύει ο Μεντιλίμπαρ, πόσο επιδραστικός είναι και γι΄αυτό λέω ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, είπε ο προπονητής της Άρσεναλ.
Πηγή: gazzeta.gr
