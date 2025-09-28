Ligue 1: Σταθερά στην κορυφή η Παρί, 2-0 την Οσέρ

Κλείσιμο

Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα η Παρί Σεν Ζερμέν στην προσπάθειά της να νικήσει την Οσέρ και να παραμείνει στην κορυφή της Ligue 1 μετά τις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν 2-0 με σκόρερ τους Ζαμπάρνι (32΄), Μπεράλντο (54΄) και εξακολουθούν να οδηγούν την κούρσα.Δύο φορές προηγήθηκε η Ναντ στην έδρα της Τουλούζ, αλλά και στις δύο η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Έτσι, με το τελικό 2-2 οι ομάδες πήραν από ένα βαθμό και παραμένουν στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας.Το λάθος του Τίμο Κέρερ και η αποβολή του μόλις στο 38ο λεπτό κόστισε ακριβά στη Μονακό, η οποία γνώρισε την ήττα στην έδρα της Λοριάν με 3-1, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του πριγκιπάτου δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ματς με δέκα παίκτες και έχασε την ευκαρία να περάσει μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.Στρασμπούρ-Μαρσέιγ 1-2 (49΄ Ουατάρα - 78΄ Ομπαμεγιάνγκ, 90+1΄ Μουρίγιο)Λοριάν-Μονακό 3-1 (40' Μπάμπα, 76', 82' Παγκίς-90'+ πεν. Φάτι)Τουλούζ-Ναντ 2-2 (47΄ Γκμπόχο, 68΄πεν. Ντόνουμ - 45+4΄ Λαντό, 61΄ Λερού)Παρί Σεν Ζερμέν-Οσέρ 2-0 (32΄ Ζαμπάρνι, 54΄ Μπεράλντο)Νις-Παρί FC 28/9Λιλ-Λιόν 28/9Ανζέ-Μπρεστ 28/9Μετζ-Χάβρη 28/9Ρεν-Λανς 28/9