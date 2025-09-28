Ligue 1: Σταθερά στην κορυφή η Παρί, 2-0 την Οσέρ
SPORTS
Ligue 1 Παρί Σεν Ζερμέν Οσέρ

Ligue 1: Σταθερά στην κορυφή η Παρί, 2-0 την Οσέρ

Οι Παριζιάνοι των πολλών απουσιών βρήκαν δύο γκολ από τους κεντρικούς της αμυντικούς, Ζαμπάρνι και Μπεράλντο

Ligue 1: Σταθερά στην κορυφή η Παρί, 2-0 την Οσέρ
Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα η Παρί Σεν Ζερμέν στην προσπάθειά της να νικήσει την Οσέρ και να παραμείνει στην κορυφή της Ligue 1 μετά τις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν 2-0 με σκόρερ τους Ζαμπάρνι (32΄), Μπεράλντο (54΄) και εξακολουθούν να οδηγούν την κούρσα.

Δύο φορές προηγήθηκε η Ναντ στην έδρα της Τουλούζ, αλλά και στις δύο η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Έτσι, με το τελικό 2-2 οι ομάδες πήραν από ένα βαθμό και παραμένουν στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας.

Το λάθος του Τίμο Κέρερ και η αποβολή του μόλις στο 38ο λεπτό κόστισε ακριβά στη Μονακό, η οποία γνώρισε την ήττα στην έδρα της Λοριάν με 3-1, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του πριγκιπάτου δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ματς με δέκα παίκτες και έχασε την ευκαρία να περάσει μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Ligue 1:

Στρασμπούρ-Μαρσέιγ 1-2 (49΄ Ουατάρα - 78΄ Ομπαμεγιάνγκ, 90+1΄ Μουρίγιο)
Λοριάν-Μονακό 3-1 (40' Μπάμπα, 76', 82' Παγκίς-90'+ πεν. Φάτι)
Τουλούζ-Ναντ 2-2 (47΄ Γκμπόχο, 68΄πεν. Ντόνουμ - 45+4΄ Λαντό, 61΄ Λερού)
Παρί Σεν Ζερμέν-Οσέρ 2-0 (32΄ Ζαμπάρνι, 54΄ Μπεράλντο)
Νις-Παρί FC 28/9
Κλείσιμο
Λιλ-Λιόν 28/9
Ανζέ-Μπρεστ 28/9
Μετζ-Χάβρη 28/9
Ρεν-Λανς 28/9

Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)

Παρί Σεν Ζερμέν 15
Μονακό 12
Λιόν 12 -5αγ.
Μαρσέιγ 12
Στρασμπούρ 12
Λιλ 10 -5αγ.
Λανς 9 -5αγ.
Ρεν 8 -5αγ.
Λοριάν 7
Τουλούζ 7
Νις 6 -5αγ.
Παρί FC 6 -5αγ.
Οσέρ 6
Ναντ 5
Ανζέρ 5 -5αγ.
Μπρεστ 4 -5αγ.
Χάβρη 4 -5αγ.
Μετς 1 -5αγ.



Ειδήσεις σήμερα:

Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας

Καπετάν Κώττας: Ο Παύλος Μελάς, η προδοσία και το τραγικό τέλος του Κώττα

Με «βαρύ» παρελθόν ένας εκ των συλληφθέντων του κυκλώματος ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ - Είχε πυροβολήσει αστυνομικό το 2012

Thema Insights

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της κοινωνίας, το μήνυμα της Huawei στην 89η ΔΕΘ

Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης