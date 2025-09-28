Με καινοτόμες τεχνολογικές λύσεις, η Huawei ενισχύει την ποιότητα της εκπαίδευσης και της έρευνας, προάγοντας την καινοτομία, την παραγωγικότητα και την πρόσβαση σε βιώσιμες, ασφαλείς υποδομές για όλους
Ligue 1: Σταθερά στην κορυφή η Παρί, 2-0 την Οσέρ
Ligue 1: Σταθερά στην κορυφή η Παρί, 2-0 την Οσέρ
Οι Παριζιάνοι των πολλών απουσιών βρήκαν δύο γκολ από τους κεντρικούς της αμυντικούς, Ζαμπάρνι και Μπεράλντο
Δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα η Παρί Σεν Ζερμέν στην προσπάθειά της να νικήσει την Οσέρ και να παραμείνει στην κορυφή της Ligue 1 μετά τις αναμετρήσεις της 6ης αγωνιστικής. Οι πρωταθλητές Ευρώπης επικράτησαν 2-0 με σκόρερ τους Ζαμπάρνι (32΄), Μπεράλντο (54΄) και εξακολουθούν να οδηγούν την κούρσα.
Δύο φορές προηγήθηκε η Ναντ στην έδρα της Τουλούζ, αλλά και στις δύο η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Έτσι, με το τελικό 2-2 οι ομάδες πήραν από ένα βαθμό και παραμένουν στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας.
Το λάθος του Τίμο Κέρερ και η αποβολή του μόλις στο 38ο λεπτό κόστισε ακριβά στη Μονακό, η οποία γνώρισε την ήττα στην έδρα της Λοριάν με 3-1, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του πριγκιπάτου δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ματς με δέκα παίκτες και έχασε την ευκαρία να περάσει μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Ligue 1:
Στρασμπούρ-Μαρσέιγ 1-2 (49΄ Ουατάρα - 78΄ Ομπαμεγιάνγκ, 90+1΄ Μουρίγιο)
Λοριάν-Μονακό 3-1 (40' Μπάμπα, 76', 82' Παγκίς-90'+ πεν. Φάτι)
Τουλούζ-Ναντ 2-2 (47΄ Γκμπόχο, 68΄πεν. Ντόνουμ - 45+4΄ Λαντό, 61΄ Λερού)
Παρί Σεν Ζερμέν-Οσέρ 2-0 (32΄ Ζαμπάρνι, 54΄ Μπεράλντο)
Νις-Παρί FC 28/9
Λιλ-Λιόν 28/9
Ανζέ-Μπρεστ 28/9
Μετζ-Χάβρη 28/9
Ρεν-Λανς 28/9
Δύο φορές προηγήθηκε η Ναντ στην έδρα της Τουλούζ, αλλά και στις δύο η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Έτσι, με το τελικό 2-2 οι ομάδες πήραν από ένα βαθμό και παραμένουν στο δεύτερο μισό της βαθμολογίας.
Το λάθος του Τίμο Κέρερ και η αποβολή του μόλις στο 38ο λεπτό κόστισε ακριβά στη Μονακό, η οποία γνώρισε την ήττα στην έδρα της Λοριάν με 3-1, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος. Η ομάδα του πριγκιπάτου δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του ματς με δέκα παίκτες και έχασε την ευκαρία να περάσει μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.
Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Ligue 1:
Στρασμπούρ-Μαρσέιγ 1-2 (49΄ Ουατάρα - 78΄ Ομπαμεγιάνγκ, 90+1΄ Μουρίγιο)
Λοριάν-Μονακό 3-1 (40' Μπάμπα, 76', 82' Παγκίς-90'+ πεν. Φάτι)
Τουλούζ-Ναντ 2-2 (47΄ Γκμπόχο, 68΄πεν. Ντόνουμ - 45+4΄ Λαντό, 61΄ Λερού)
Παρί Σεν Ζερμέν-Οσέρ 2-0 (32΄ Ζαμπάρνι, 54΄ Μπεράλντο)
Νις-Παρί FC 28/9
Λιλ-Λιόν 28/9
Ανζέ-Μπρεστ 28/9
Μετζ-Χάβρη 28/9
Ρεν-Λανς 28/9
Βαθμολογία (σε 6 αγώνες)
Παρί Σεν Ζερμέν 15
Μονακό 12
Λιόν 12 -5αγ.
Μαρσέιγ 12
Στρασμπούρ 12
Λιλ 10 -5αγ.
Λανς 9 -5αγ.
Ρεν 8 -5αγ.
Λοριάν 7
Τουλούζ 7
Νις 6 -5αγ.
Παρί FC 6 -5αγ.
Οσέρ 6
Ναντ 5
Ανζέρ 5 -5αγ.
Μπρεστ 4 -5αγ.
Χάβρη 4 -5αγ.
Μετς 1 -5αγ.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας
Καπετάν Κώττας: Ο Παύλος Μελάς, η προδοσία και το τραγικό τέλος του Κώττα
Με «βαρύ» παρελθόν ένας εκ των συλληφθέντων του κυκλώματος ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ - Είχε πυροβολήσει αστυνομικό το 2012
Παρί Σεν Ζερμέν 15
Μονακό 12
Λιόν 12 -5αγ.
Μαρσέιγ 12
Στρασμπούρ 12
Λιλ 10 -5αγ.
Λανς 9 -5αγ.
Ρεν 8 -5αγ.
Λοριάν 7
Τουλούζ 7
Νις 6 -5αγ.
Παρί FC 6 -5αγ.
Οσέρ 6
Ναντ 5
Ανζέρ 5 -5αγ.
Μπρεστ 4 -5αγ.
Χάβρη 4 -5αγ.
Μετς 1 -5αγ.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος» και τα αιτήματα των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας - Παίρνουν ακόμη και πάνω από €120.000 ετησίως, λέει ο Δήμας
Καπετάν Κώττας: Ο Παύλος Μελάς, η προδοσία και το τραγικό τέλος του Κώττα
Με «βαρύ» παρελθόν ένας εκ των συλληφθέντων του κυκλώματος ναρκωτικών με κέρδη 8 εκατ. ευρώ - Είχε πυροβολήσει αστυνομικό το 2012
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα