Ο Σέρχιο Μπουσκέτς «κρεμάει» τα παπούτσια του: Τέλος εποχής για έναν θρύλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου - Βίντεο
Ο 37χρονος Ισπανός μέσος, σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι «αυτοί θα είναι οι τελευταίοι μου μήνες στο γήπεδο»
Ένας από τους σπουδαιότερους μέσους στην ιστορία του ποδοσφαίρου, ο Σέρχιο Μπουσκέτς, ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μόλις ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ίντερ Μαϊάμι στα φετινά play-offs του MLS.
Ο 37χρονος Ισπανός, σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι «αυτοί θα είναι οι τελευταίοι μου μήνες στο γήπεδο».
«Νιώθω ότι έφτασε η στιγμή να πω αντίο στην καριέρα μου ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήταν σχεδόν 20 χρόνια που απολάμβανα αυτή την απίστευτη ιστορία που πάντα ονειρευόμουν», εξήγησε ο «Μπούσι».
Ο πρώην αρχηγός της Μπαρτσελόνα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την πορεία του, κλείνοντας το μήνυμά του με την αισιόδοξη φράση: «Αποσύρομαι πολύ χαρούμενος, περήφανος, πλήρης και πάνω απ' όλα ευγνώμων... Σας ευχαριστώ πολύ όλους, εις το επανιδείν. Κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή».
Η κληρονομιά στη Μπαρτσελόνα
Ο Μπουσκέτς αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της ανακοίνωσής του στην Μπαρτσελόνα, τον σύλλογο της ζωής του, όπου έκανε το ντεμπούτο του στη La Liga τον Σεπτέμβριο του 2008 υπό την καθοδήγηση του Πεπ Γκουαρντιόλα.
«Το ποδόσφαιρο μου χάρισε μοναδικές εμπειρίες, σε υπέροχα μέρη, δίπλα στους καλύτερους συμπαίκτες. Κρατώ πολύ χαρούμενες αναμνήσεις από παιδί... Ευχαριστώ την Μπαρτσελόνα, τον σύλλογο της ζωής μου. Στην Μπάρτσα εκπλήρωσα τα παιδικά μου όνειρα. Φόρεσα τη φανέλα που αγαπούσα σε εκατοντάδες αγώνες. Γιόρτασα πολλούς τίτλους και έζησα μοναδικές στιγμές στο Καμπ Νου που δεν θα ξεχάσω ποτέ», τόνισε.
Η τροπαιοθήκη του Μπουσκέτς με τους «μπλαουγκράνα» είναι εντυπωσιακή: 3 Champions League, 9 Πρωταθλήματα Ισπανίας, 7 Κύπελλα Ισπανίας, 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων, 3 Σούπερ Καπ Ευρώπης, 7 Σούπερ Καπ Ισπανίας.
Συνολικά, ο Μπουσκέτς αποτέλεσε βασικό γρανάζι στην κορυφαία ίσως εποχή του συλλόγου, κατακτώντας 32 τίτλους πριν μετακομίσει στις ΗΠΑ το 2023, ακολουθώντας τον καλό του φίλο, Λιονέλ Μέσι.
