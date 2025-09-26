Ο Σέρχιο Μπουσκέτς «κρεμάει» τα παπούτσια του: Τέλος εποχής για έναν θρύλο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου - Βίντεο

Ο 37χρονος Ισπανός μέσος, σε ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι «αυτοί θα είναι οι τελευταίοι μου μήνες στο γήπεδο»