Copa Sudamericana: Χάος στο Μαρακανά με επεισόδια και συγκρούσεις μεταξύ οπαδών για το Φλουμινένσε – Λανούς
Οι εντάσεις ξεκίνησαν στο ημίχρονο, όταν ένας καβγάς μεταξύ οπαδών της Λανούς σε προθάλαμο του γηπέδου ή στην τουαλέτα, μεταφέρθηκε στις κερκίδες
Οι εντάσεις ξεκίνησαν στο ημίχρονο, όταν ένας καβγάς μεταξύ οπαδών της Λανούς σε προθάλαμο του γηπέδου ή στην τουαλέτα, μεταφέρθηκε στις κερκίδες. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με τους οπαδούς να συγκρούονται με την αστυνομία.
Porque la policía brasileña empezó a golpear a los hinchas de Lanús en el partido ante Fluminense por la Conmebol Sudamericana.
Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα και σφαίρες από καουτσούκ, προσπαθώντας να ηρεμήσουν τα πνεύματα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστός ο αριθμός των τραυματιών.
Argentinian side Lanús travelled to Rio de Janeiro last night to face Fluminense in their Copa Sudamericana quarter-final. Lanús won the tie but as always there was violence between the Brazilian local police and travelling Argentinian fans
Οι παίκτες της Λανούς αρνήθηκαν να επιστρέψουν στο γήπεδο μετά τα επεισόδια στις κερκίδες, απαιτώντας πρώτα να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Ο διαιτητής Χεσούς Βαλενθουέλα πήρε την ευθύνη για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η Φλουμινένσε κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Ωστόσο, η Λανούς αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και εξασφάλισε τελικά την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Copa Sudamericana.
Porque así es cómo golpeaba la policía brasileña a los hinchas de Lanús en el Maracaná.
