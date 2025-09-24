Copa Sudamericana: Χάος στο Μαρακανά με επεισόδια και συγκρούσεις μεταξύ οπαδών για το Φλουμινένσε – Λανούς
Copa Sudamericana: Χάος στο Μαρακανά με επεισόδια και συγκρούσεις μεταξύ οπαδών για το Φλουμινένσε – Λανούς

Οι εντάσεις ξεκίνησαν στο ημίχρονο, όταν ένας καβγάς μεταξύ οπαδών της Λανούς σε προθάλαμο του γηπέδου ή στην τουαλέτα, μεταφέρθηκε στις κερκίδες

Copa Sudamericana: Χάος στο Μαρακανά με επεισόδια και συγκρούσεις μεταξύ οπαδών για το Φλουμινένσε – Λανούς
Σοβαρά επεισόδια ξέσπασαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (24/9) κατά τη διάρκεια της ρεβάνς Φλουμινένσε – Λανούς στο Μαρακανά για το Copa Sudamericana, σε έναν αγώνα που καθόριζε την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι εντάσεις ξεκίνησαν στο ημίχρονο, όταν ένας καβγάς μεταξύ οπαδών της Λανούς σε προθάλαμο του γηπέδου ή στην τουαλέτα, μεταφέρθηκε στις κερκίδες. Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε, με τους οπαδούς να συγκρούονται με την αστυνομία.



Οι δυνάμεις ασφαλείας απάντησαν με δακρυγόνα και σφαίρες από καουτσούκ, προσπαθώντας να ηρεμήσουν τα πνεύματα, χωρίς να έχουν γίνει γνωστός ο αριθμός των τραυματιών.


Οι παίκτες της Λανούς αρνήθηκαν να επιστρέψουν στο γήπεδο μετά τα επεισόδια στις κερκίδες, απαιτώντας πρώτα να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. Ο διαιτητής Χεσούς Βαλενθουέλα πήρε την ευθύνη για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η Φλουμινένσε κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα. Ωστόσο, η Λανούς αντέδρασε στο δεύτερο μέρος και εξασφάλισε τελικά την πρόκρισή της στα ημιτελικά του Copa Sudamericana.
