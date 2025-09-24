La Liga: Συνεχίζει «απόλυτη» η Ρεάλ, μεγάλο διπλό στο φινάλε για τη Βιγιαρεάλ - Δείτε τα γκολ

Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Η Βασίλισσα επικράτησε με 4-1 της Λεβάντε με ντοπιέτα Μπαπέ - Η Βιγιαρεάλ νίκησε τη Σεβίλλη στην έδρα της με 2-1 - Η Αθλέτικ ήρθε 1-1 με την ουραγό Τζιρόνα, μοιρασιά και για το Εσπανιόλ-Βαλένθια
Όποτε η Ρεάλ πατάει γκάζι «καθαρίζει» τα παιχνίδια της, όποτε... θολώνει βάζει δύσκολα στον εαυτό της. Η Βασίλισσα νίκησε εκτός έδρας τη Λεβάντε με 4-1 έχοντας αποκτήσει προβάδισμα δύο τερμάτων πριν το ημίχρονο με τους Βινίσιους και Μασταντουόνο να «ζωγραφίζουν». Αν και οι γηπεδούχοι μείωσαν και πίεσαν για την ισοφάριση, ο Μπαπέ ήρθε για να δώσει τη λύση με δύο γκολ μέσα σε δύο λεπτά, «σφραγίζοντας» τη νίκη για την ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο που έκανε το 6/6 και είναι μόνη, πρώτη στην κορυφή της La Liga. Επόμενο ματς για τη Ρεάλ το ντέρμπι απέναντι στην Ατλέτικο το Σάββατο (27/9).
Η Βιγιαρεάλ «τορπίλισε» στο φινάλε τον Αλμέιδα
Εντός έδρας ήττα για τη Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, με τη Βιγιαρεάλ να «δραπετεύει» από την Ανδαλουσία (1-2). Το Κίτρινο Υποβρύχιο προηγήθηκε στο 17' με τον Ολουασέγι, γκολ στο οποίο η Σεβίλλη απάντησε με τον Σο στο ξεκίνημα του β' μέρους. Ωστόσο, τον τελευταίο λόγο είχε η Βιγιαρεάλ με τον Σόλομον στο 86' να... τεζάρει τους γηπεδούχους. Στους 7 βαθμούς και την 10η θέση παρέμεινε η ομάδα του Αλμέιδα, ανέβηκε 3η η Βιγιαρεάλ.
Μοιρασιά για Εσπανιόλ και Βαλένθια
Ισόπαλες 2-2 αναδείχθηκαν Εσπανιόλ και Βαλένθια στη Βαρκελώνη. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 15' με τον Ντανζουμά, ωστόσο ο Καμπρέρα έφερε το ματς στα ίσα στο 59ο λεπτό. Τρία λεπτά αργότερα ήρθε η απάντηση με τον Ντούρο, ο οποίος πέτυχε το 2-1 για τη Βαλένθια. Η Εσπανιόλ πίεσε και στις καθυστερήσεις ήρθε η λύτρωση με τον Πουάδο.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Αθλέτικ Μπιλμπάο-Τζιρόνα 1-1 (48' Χορεγκιθάρ - 9' Ουναΐ)
Εσπανιόλ-Βαλένθια 2-2 (59' Καμπρέρα, 90'+6 Πουάδο - 15' Νταντζούμα, 62' Ντούρο)
Θέλτα-Μπέτις 1-1 (47΄ Αλβαρεθ - 45΄ Μπαρτρά)
Λεβάντε-Ρεάλ Μαδρίτης 1-4 (54΄ Εγιόνγκ - 28΄ Βινίσιους, 38΄ Μασταντουόνο, 64΄ πέν, 66΄ Μπαπέ)
Σεβίλλη-Βιγιαρεάλ 1-2 (51΄ Σο - 17΄ Ολουβαζέγι, 86΄ Σόλομον)
Χετάφε-Αλαβές 24/09
Ατλέτικο Μαδρίτης-Ράγιο Βαγεκάνο 24/09
Σοσιεδάδ-Μαγιόρκα 24/09
Οσασούνα-Ελτσε 25/09
Οβιέδο-Μπαρτσελόνα 25/09
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 5 αγώνες)
Ρεάλ Μαδρίτης 18 -6αγ.
Μπαρτσελόνα 13
Βιγιαρεάλ 13 -6αγ.
Εσπανιόλ 11 -6αγ.
Αθλέτικ Μπιλμπάο 10 -6αγ.
Έλτσε 9
Μπέτις 9 -6αγ.
Χετάφε 9
Βαλένθια 8 -6αγ.
Σεβίλλη 7 -6αγ.
Αλαβές 7
Ατλέτικο Μαδρίτης 6
Οσασούνα 6
Ράγιο Βαγεκάνο 5
Θέλτα 5 -6αγ.
Λεβάντε 4 -6αγ.
Οβιέδο 3
Ρεάλ Σοσιεδάδ 2
Μαγιόρκα 2
Τζιρόνα 2 -6αγ.
