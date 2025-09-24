La Liga: Συνεχίζει «απόλυτη» η Ρεάλ, μεγάλο διπλό στο φινάλε για τη Βιγιαρεάλ - Δείτε τα γκολ

Η Βασίλισσα επικράτησε με 4-1 της Λεβάντε με ντοπιέτα Μπαπέ - Η Βιγιαρεάλ νίκησε τη Σεβίλλη στην έδρα της με 2-1 - Η Αθλέτικ ήρθε 1-1 με την ουραγό Τζιρόνα, μοιρασιά και για το Εσπανιόλ-Βαλένθια