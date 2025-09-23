Παναθηναϊκός: Οι Ουκρανοί γράφουν για παραμονή του Ρεμπρόφ στην Εθνική Ουκρανίας ως το τέλος των προκριματικών του Μουντιάλ

Ο Σεργκέι Ρεμπρόφ θα μεταβεί στο Κίεβο για να ξεκαθαρίσει την κατάσταση με την Εθνική, αν και οι συμπατριώτες του μιλούν για παραμονή μέχρι και τον Νοέμβριο