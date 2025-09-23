Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ο Ράφα Ναδάλ προειδοποιεί για ψεύτικα βίντεο που χρησιμοποιούν την εικόνα και τη φωνή του
Ο Ισπανός τενίστας καταγγέλλει ψεύτικα βίντεο που μιμούνται την εικόνα και τη φωνή του, αποδίδοντάς του επενδυτικές συμβουλές που ποτέ δεν έδωσε
Ραφαέλ Ναδάλ καταγγέλλει ότι πλαστογράφησαν την εικόνα και τη φωνή του σε ψεύτικα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δημιουργημένα με τεχνητή νοημοσύνη. Ο Ισπανός τενίστας, κάτοχος 22 τίτλων Grand Slam, ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μήνυμα προειδοποίησης, επισημαίνοντας πως τα επίμαχα βίντεο περιλαμβάνουν απομιμήσεις της εικόνας και της φωνής του.
«Γεια σε όλους. Μοιράζομαι αυτό το μήνυμα-προειδοποίηση, κάτι που σπάνια κάνω στα μέσα μου, αλλά είναι απαραίτητο», σημείωσε ο Ναδάλ, εξηγώντας ότι μαζί με την ομάδα του εντόπισαν υλικό στο οποίο εμφανίζονται ψεύτικες δηλώσεις υπέρ επενδυτικών σχημάτων.
Ο ίδιος τόνισε ότι πρόκειται για παραπλανητική διαφήμιση και προειδοποίησε το κοινό να δείξει ιδιαίτερη προσοχή. «Δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα μηνύματα και φυσικά δεν τα υποστηρίζω», πρόσθεσε.
Η καταγγελία του κορυφαίου τενίστα αναδεικνύει τη ραγδαία εξάπλωση των λεγόμενων deepfakes μέσω τεχνητής νοημοσύνης, φαινόμενο που απειλεί όλο και περισσότερο τη φήμη προσωπικοτήτων της πολιτικής, του αθλητισμού και του πολιτισμού. Ο Ναδάλ γίνεται το πιο πρόσφατο θύμα μιας πρακτικής που, όπως φαίνεται, δεν αφήνει κανέναν στο απυρόβλητο.
Hola a todos,— Rafa Nadal (@RafaelNadal) September 23, 2025
Comparto este mensaje de alerta, algo poco habitual en mis redes, pero necesario.
Hemos detectado junto a mi equipo que circulan en algunas plataformas vídeos falsos generados por inteligencia artificial, en los que aparece una figura que imita mi imagen y voz.
En…
