Τρόμος σε αγώνα μπέιζμπολ στο Τέξας, προπονητής τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα - Bίντεο
Πανικός σε αθλητικό συγκρότημα στο Κέιτι – Τρεις ύποπτοι πυροβολούσαν σε κοντινή περιοχή
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής σε αγώνα μπέιζμπολ νεαρών αθλητών σε αθλητικό συγκρότημα στο Κέιτι του Τέξας, όταν σφαίρες άρχισαν να πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο, τραυματίζοντας έναν 27χρονο προπονητή.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μια αδέσποτη σφαίρα τον χτύπησε στον ώμο, την ώρα που οι παίκτες ετοιμάζονταν να μπουν στο γήπεδο. Ο προπονητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο σε νοσοκομείο και αργότερα πήρε εξιτήριο.
Βίντεο από το σημείο δείχνει αθλητές και προπονητές να τρέχουν για να προστατευθούν, ενώ ακούγονται αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί. «Υπήρχαν σφαίρες παντού, ήταν απίστευτο», περιέγραψε ο βοηθός προπονητής των Texas Colts, Κόρμπιν Γκάισεντορφ.
Η αστυνομία του Waller County ανακοίνωσε ότι τρία άτομα πυροβολούσαν σε στόχους σε κοντινή περιοχή, με αποτέλεσμα οι σφαίρες να φτάσουν έως το γήπεδο. Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις ύποπτοι, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.
Οι υπεύθυνοι του The Rac ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους: «Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι από όσα συνέβησαν. Η σκέψη μας είναι στον προπονητή που τραυματίστηκε, την οικογένειά του και σε όλους όσοι επηρεάστηκαν». Παράλληλα, γνωστοποίησαν ότι αναστέλλονται προσωρινά όλες οι προπονήσεις και οι αγώνες.
Players and coaches ran for cover after shots were fired near their field in Katy. A coach on a separate field was hit and taken by Life Flight to a hospital. We're told he was released from the hospital Sunday night.— KHOU 11 News Houston (@KHOU) September 22, 2025
Full story: https://t.co/ounrhFhIzB pic.twitter.com/HoVR0lsYFo
A coach was shot at a youth baseball game in Texas when people nearby were taking target practice and fired into the field, authorities said. https://t.co/Qwc8ppHtIi pic.twitter.com/aX6piWDryW— ABC News (@ABC) September 22, 2025
