Τρόμος σε αγώνα μπέιζμπολ στο Τέξας, προπονητής τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα - Bίντεο
Τρόμος σε αγώνα μπέιζμπολ στο Τέξας, προπονητής τραυματίστηκε από αδέσποτη σφαίρα - Bίντεο

Πανικός σε αθλητικό συγκρότημα στο Κέιτι – Τρεις ύποπτοι πυροβολούσαν σε κοντινή περιοχή

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής σε αγώνα μπέιζμπολ νεαρών αθλητών σε αθλητικό συγκρότημα στο Κέιτι του Τέξας, όταν σφαίρες άρχισαν να πέφτουν στον αγωνιστικό χώρο, τραυματίζοντας έναν 27χρονο προπονητή.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μια αδέσποτη σφαίρα τον χτύπησε στον ώμο, την ώρα που οι παίκτες ετοιμάζονταν να μπουν στο γήπεδο. Ο προπονητής μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ελικόπτερο σε νοσοκομείο και αργότερα πήρε εξιτήριο.

Βίντεο από το σημείο δείχνει αθλητές και προπονητές να τρέχουν για να προστατευθούν, ενώ ακούγονται αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί. «Υπήρχαν σφαίρες παντού, ήταν απίστευτο», περιέγραψε ο βοηθός προπονητής των Texas Colts, Κόρμπιν Γκάισεντορφ.

Η αστυνομία του Waller County ανακοίνωσε ότι τρία άτομα πυροβολούσαν σε στόχους σε κοντινή περιοχή, με αποτέλεσμα οι σφαίρες να φτάσουν έως το γήπεδο. Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις ύποπτοι, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει συλλήψεις.

Οι υπεύθυνοι του The Rac ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους: «Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι από όσα συνέβησαν. Η σκέψη μας είναι στον προπονητή που τραυματίστηκε, την οικογένειά του και σε όλους όσοι επηρεάστηκαν». Παράλληλα, γνωστοποίησαν ότι αναστέλλονται προσωρινά όλες οι προπονήσεις και οι αγώνες.


