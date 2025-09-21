Bundesliga: Ατουμπόλου και Κέιν σημείωσαν νέα ρεκόρ στα πέναλτι
Ο ένας (Ατουμπόλου) έφτασε τις πέντε διαδοχικές αποκρούσεις πέναλτι, ο άλλος (Κέιν) μετρά πλέον 17 σερί εύστοχες εκτελέσεις
Η 4η αγωνιστική της Bundesliga σημαδεύτηκε από δύο νέα ρεκόρ που έχουν να κάνουν με τις εκτελέσεις πέναλτι στο γερμανικό πρωτάθλημα.
Μάλιστα ο Χάρι Κέιν βελτίωσε δύο φορές το ρεκόρ από την άσπρη βούλα, καθώς ευστόχησε δύο φορές στον εκτός έδρας αγώνα με την Χόφενχαϊμ όπου η Μπάγερν επικράτησε με 4-1.
Ο Κέιν σκοράροντας στο 48' ισοφάρισε το ρεκόρ που είχε ο Χανς Γιόακιμ Άμπελ με 16 σερί εύστοχες εκτελέσεις και στο 77' με το νέο πέναλτι που μετέτρεψε σε γκολ, είναι πλέον μόνος του στην κορυφή της σχετικής λίστας.
Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Άμπελ ευστόχησε σ' αυτά τα 16 πέναλτι σε εννέα σεζόν (με Φορτούντ Ντίσελντορφ, Μπόχουμ και Σάλκε) ενώ ο Κέιν έφτασε στις 17 εύστοχες εκτελέσεις μόλις στο τέταρτο ματς της τρίτης του σεζόν στη Μπάγερν Μονάχου.
Κι αν ο Κέιν δεν σταματά να τα... βάζει, ο Νόα Ατουμπόλου δεν σταματά να τα... βγάζει.
Ο 23χρονος τερματοφύλακας της Φράιμπουργκ έφτασε τις πέντε σερί επεμβάσεις σε εκτελέσεις πέναλτι, δημιουργώντας νέο ρεκόρ στη Bundesliga.
Στον εκτός έδρας αγώνα με τη Βέρντερ, με το σκορ στο 2-0 υπέρ της Φράιμπουργκ, ο Ατουμπόλου απέκρουσε την εκτέλεση του Ρομάνο Σμιντ με την ομάδα του να επικρατεί τελικά με 3-0.
«Είναι πραγματικά τρελό το να έχω κάνει πέντε σερί αποκρούσεις σε εκτελέσεις πέναλτι. Ευχαριστώ τον Θεό, αλλά και όλη την ομάδα των τερματοφυλάκων γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ σ' αυτό το κομμάτι κι εγώ απλά εκτελώ αυτά που συζητάμε. Κι ελπίζω ότι θα μπορέσω να μεγαλώσω κι άλλο το ρεκόρ», είπε ο Ατουμπόλου ο οποίος ξεκίνησε το σερί του τον Μάιου του 2024, ενώ η προηγούμενη επέμβαση του ήταν τον περασμένο Φεβρουάριο και πάλι σε αγώνα με τη Βέρντερ.
Να σημειώσουμε ότι ανάλογες εντυπωσιακές επιδόσεις έχει κι ο τερματοφύλακας της Ζαντκ Πάουλι Νίκολα Βασίλ, ο οποίος απέκρουσε πέναλτι στον αγώνα με τη Στουτγάρδη, φτάνοντας τις 6 στις 7 τελευταίες εκτελέσεις (έχοντας το καλύτερο ποσοστό, 86%, στη Bundesliga).
