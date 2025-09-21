Bundesliga: Ατουμπόλου και Κέιν σημείωσαν νέα ρεκόρ στα πέναλτι

«Είναι πραγματικά τρελό το να έχω κάνει πέντε σερί αποκρούσεις σε εκτελέσεις πέναλτι. Ευχαριστώ τον Θεό, αλλά και όλη την ομάδα των τερματοφυλάκων γιατί δουλεύουμε πάρα πολύ σ' αυτό το κομμάτι κι εγώ απλά εκτελώ αυτά που συζητάμε. Κι ελπίζω ότι θα μπορέσω να μεγαλώσω κι άλλο το ρεκόρ», είπε ο Ατουμπόλου ο οποίος ξεκίνησε το σερί του τον Μάιου του 2024, ενώ η προηγούμενη επέμβαση του ήταν τον περασμένο Φεβρουάριο και πάλι σε αγώνα με τη Βέρντερ.Να σημειώσουμε ότι ανάλογες εντυπωσιακές επιδόσεις έχει κι ο τερματοφύλακας της Ζαντκ Πάουλι Νίκολα Βασίλ, ο οποίος απέκρουσε πέναλτι στον αγώνα με τη Στουτγάρδη, φτάνοντας τις 6 στις 7 τελευταίες εκτελέσεις (έχοντας το καλύτερο ποσοστό, 86%, στη Bundesliga).