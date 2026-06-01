Μητσοτάκης στα «Ποσειδώνια 2026»: Η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, που πρέπει να διαφυλαχθεί
«Η Ελλάδα θα θέσει ξανά στο Συμβούλιο Ασφαλείας την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς των Στενών, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοΐας», τόνισε ο πρωθυπουργός
«Ένα σοκ στη ναυτιλία μεταφράζεται και σε παγκόσμιο ενεργειακό σοκ», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στα εγκαίνια της διεθνούς ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια 2026» στο Metropolitan Expo.
Ο πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία αποτελεί εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, που πρέπει να διαφυλαχθεί. Ειδικά σε μία συγκυρία που αναδεικνύει έντονα όσο ποτέ τη στρατηγική και γεωπολιτική του σημασία - Ένας συντελεστής ισχύος που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και τη στρατηγική αυτονομία και της Ελλάδας και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα εμπορικό παίκτη με κομβικό ρόλο διεθνώς.
Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ακόμη πως «η καρδιά της παγκόσμιας ναυτοσύνης χτυπά σταθερά στην Ελλάδα. Πάντοτε πιστός ο κλάδος στην αποστολή να ενώνει και να τροφοδοτεί τον κόσμο, με την Ελλάδα στην κορυφή του. Αυτό για εμάς αποτελεί πηγή περηφάνιας και έμπνευσης, ότι οι Έλληνες μπορούν να πρωταγωνιστούν στις θάλασσες του πλανήτη».
«Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ναυτιλία, τίποτα δεν μπορεί να γίνει για εμάς χωρίς εμάς. Ο ελληνικός στόλος είναι ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη», υπογράμμισε.
Επίσης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι: «μπορεί τα ατσάλινα κοίτη να ταξιδεύουν στις πιο μακρινές θάλασσες, η ψυχή της ναυτιλίας όμως παραμένει γειωμένη σε τούτον εδώ τον τόπο. Η πολιτεία είναι δίπλα στη ναυτιλία όποτε χρειαστεί. Το έχουμε κάνει σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιμετωπίζοντας εκκρεμότητες από το παρελθόν και είναι αυτή η συμμαχία που μας κάνει πιο ισχυρούς στις διεκδικήσεις μας».
Η συγκυρία αναδεικνύει πιο έντονα τη στρατηγική και γεωπολιτική Σημασία της ναυτιλίας. Όταν το κλείσιμο μιας και μόνο θαλάσσιας οδού, όπως τα στενά του Ορμούζ, αξίζει για να εκτοξεύσει τον πληθωρισμό και να οδηγήσει σε πραγματικές ελλείψεις ως προς τα καύσιμα και τα αγαθά.
«Η χώρα μας είναι σημαντικός παίκτης με κομβικό ρόλο διεθνώς, με ευθύνη, προστατεύει την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και τη ζωή των ναυτικών» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Υπενθύμισε ότι η ελληνική πολιτεία αποφάσισε να συμμετέχει ενεργά στην επιχείρηση ΑΣΠΙΔΕΣ στην Ερυθρά Θάλασσα, ώστε να μπορέσουμε έμπρακτα να προστατεύσουμε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. «Εκεί βρίσκεται η φρεγάτα ΨΑΡΑ με το antidrone σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ που μπορεί να αναχαιτίσει επιθέσεις» είπε. Σημείωσε δε ότι η χώρα μας διεκδικεί την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς των Στενών, να μην υπάρξουν διόδια και τα στενά να παραμείνουν διάδρομος ελεύθερης ναυσιπλοΐας. «Η Ελλάδα το θέμα θα το θέτει ξανά στο Συμβούλιο Ασφαλείας, έχουμε ξανά την Προεδρία τον Οκτώβριο».
Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η «πράσινη μετάβαση είναι απαραίτητη αλλά όχι εις βάρος της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας».
«Είμαι αισιόδοξος ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες θα συνεχίσουν να κυριαρχούν στους ωκεανούς για πολλούς αιώνες», επεσήμανε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι: «μπορεί να είμαστε σε τέλεια καταιγίδα, όμως η διορατικότητα ο ρεαλισμός και η τόλμη που έφεραν τη ναυτιλία στην κορυφή θα συνεχίσουν να είναι τα μεγάλα όπλα απέναντι στις προκλήσεις που έρχονται. Η ελληνική πολιτεία θα παραμείνει σύμμαχος και αρωγός για την ελληνική ναυτιλία. Αντιμετωπίζοντας τη ναυτιλία ως ένα μοναδικό, παγκόσμιας εμβέλειας στρατηγικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας».
Μετά την ομιλία του ο κ. Μητσοτάκης περιηγήθηκε στα περίπτερα της έκθεσης με την πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κ. Μελίνα Τραυλού. Ανάμεσα στα περίπτερα που επισκέφθηκε ήταν και αυτό της κινεζικής Cosco, όπου του δώσανε δώρο ένα λούτρινο πάντα.
Από τη μεριά της η κ. Τραυλού ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό, ο οποίος, όπως δήλωσε η ίδια, αναγνωρίζει έμπρακτα τη ναυτιλία των Ελλήνων ως εθνικό κεφάλαιο τόσο στην οικονομική όσο και στην ανθρωπιστική του διάσταση αλλά και ως παγκόσμιο γεωπολιτικό πλεονέκτημα της πατρίδας μας.
Μελίνα Τραυλού: «Η προστασία της ναυτιλίας είναι παγκόσμια ευθύνη»Ισχυρό μήνυμα υπέρ της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας, της ασφάλειας των ναυτικών και μιας ρεαλιστικής πράσινης μετάβασης έστειλε η Μελίνα Τραυλού από το βήμα των Ποσειδωνίων 2026. Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών υπογράμμισε ότι η ναυτιλία δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη οικονομικό κλάδο, αλλά βασικό πυλώνα της παγκόσμιας οικονομίας και της ευημερίας των λαών.
«Όταν παρεμποδίζεται η ναυτιλία, δεν διαταράσσεται απλώς ένας κλάδος· διαταράσσεται η ίδια η λειτουργία του κόσμου», τόνισε χαρακτηριστικά, προειδοποιώντας ότι η στοχοποίηση του κλάδου δεν συμβάλλει στην αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων.
Αναφερόμενη στις γεωπολιτικές εντάσεις και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα πληρώματα, η κ. Τραυλού επεσήμανε ότι η ελεύθερη ναυσιπλοΐα αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη σταθερότητα και το διεθνές εμπόριο. «Οι θαλάσσιοι δρόμοι δεν είναι απλώς διαδρομές, αλλά οι αρτηρίες της παγκόσμιας οικονομίας», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι της θάλασσας δεν πρέπει ποτέ να εργάζονται υπό συνθήκες που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους.
Παράλληλα, χαρακτήρισε τη ναυτιλία «αόρατη εγγυήτρια δύναμη της ευημερίας των λαών», υποστηρίζοντας ότι ο κλάδος πρέπει να βρίσκεται στον πυρήνα των πολιτικών αποφάσεων των κρατών και όχι μόνο όταν ξεσπούν κρίσεις.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ευρωπαϊκή πολιτική για την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας και στη μεγάλη πρόκληση της απανθρακοποίησης. Όπως ανέφερε, η ναυτιλία διαθέτει ήδη το χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα μεταξύ των μέσων μαζικής μεταφοράς εμπορευμάτων, ωστόσο συγκαταλέγεται στους δυσκολότερους τομείς όσον αφορά την πλήρη απανθρακοποίησή της.
Η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών υποστήριξε ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να βασίζεται στην τεχνολογική εφικτότητα, την οικονομική βιωσιμότητα και τον παγκόσμιο συντονισμό. Διαφορετικά, προειδοποίησε, υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί το κόστος σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα χωρίς να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα περιβαλλοντικά αποτελέσματα.
Κλείνοντας την ομιλία της, η Μελίνα Τραυλού τόνισε ότι χωρίς ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν μπορεί να υπάρξει παγκόσμια ευημερία, χωρίς ασφαλείς θαλάσσιες οδούς δεν μπορεί να υπάρξει ασφαλές εμπόριο και χωρίς ρεαλισμό δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη πράσινη μετάβαση. «Η προστασία της ναυτιλίας δεν είναι απλώς λειτουργική ανάγκη του διεθνούς εμπορίου. Είναι παγκόσμια ευθύνη, κοινή ευθύνη όλων μας», κατέληξε.
Μιλώντας από το βήμα, ο επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού της ΕΕ, Απόστολος Τζιτζικώστας ανέφερε: «Η Ελλάδα και ο Πειραιάς είναι η Σίλικον Βάλεϊ της παγκόσμιας ναυτιλίας αλλά πρέπει να μιλήσουμε και για τις προκλήσεις. Ο πόλεμος εισέρχεται στον τέταρτο μήνα, υπάρχει ένας πραγματικός κίνδυνος να θεωρήσουμε το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ νέα κανονικότητα. Αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Δεκάδες χιλιάδες ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι πηγαίνοντας εκεί να κάνουν τη δουλειά τους. Η ασφάλεια των ναυτικών μας πρέπει να είναι και η απόλυτη προτεραιότητα της ΕΕ. Απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη κινητοποίηση και διάλογος με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη και ειδικά με το Ιράν. Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε περιορισμούς διέλευσης, ντε φάκτο διόδια ή πρακτικές εξαναγκασμού σε διεθνή ύδατα. Αν υποχωρήσουμε σήμερα θα αποδεχθούμε σήμερα ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο. Χωρίς πλοία, χωρίς λιμάνια δεν υπάρχει ανταγωνιστική Ευρώπη».
Νικόλας Μαρτίνος -Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος: Η ναυτιλία ανάμεσα στην ανθεκτικότητα και τον ανθρώπινο παράγονταΝωρίτερα, από το βήμα των Ποσειδωνίων, δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι της ελληνικής ναυτιλίας, ο Νικόλας Μαρτίνος της Thenamaris και ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος της ΕΝSOFI, εκπροσωπώντας και την οικογενειακή ναυτιλιακή εταιρεία Costamare κατέθεσαν τις δικές τους οπτικές για το παρόν και το μέλλον του κλάδου.
Ο κ. Μαρτίνος εστίασε στις ισχυρές επιδόσεις των τελευταίων ετών, επισημαίνοντας ωστόσο ότι αυτές διαμορφώνονται μέσα σε ένα σύνθετο και συχνά ασταθές διεθνές περιβάλλον, όπου οι συγκρούσεις, οι ενεργειακές ανακατατάξεις και οι ρυθμιστικές εξελίξεις δημιουργούν νέες προκλήσεις. Από την πλευρά του, ο κ. Κωνσταντακόπουλος ανέδειξε τη σημασία των σχέσεων εμπιστοσύνης και της συνέχειας, υπογραμμίζοντας ότι, παρά την πολυπλοκότητα και το μέγεθος της ναυτιλιακής βιομηχανίας, στο επίκεντρό της παραμένουν οι άνθρωποι και οι δεσμοί που χτίζονται στον χρόνο. Οι παρεμβάσεις τους ανέδειξαν δύο συμπληρωματικές διαστάσεις της σύγχρονης ναυτιλίας: από τη μία την ανάγκη για στρατηγική προσαρμογή σε ένα αβέβαιο διεθνές σκηνικό και από την άλλη τη διατήρηση των αξιών που αποτελούν τη βάση της διαχρονικής επιτυχίας του ελληνικού ναυτιλιακού οικοσυστήματος.
