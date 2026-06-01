Ελληνικός τουρισμός: Καλά ξεκίνησε η σεζόν παρά τον πόλεμο
Αυξημένες θέσεις 8% από αεροπορικές για ελληνικούς προορισμούς - Ανάμεικτη εικόνα δείχνουν τα στοιχεία από αεροπορικές, ξενοδόχους, ταξιδιωτικά γραφεία και Airbnb
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
«Φέτος η σεζόν θα κρίνεται μήνα με τον μήνα». «Το θετικό είναι ότι παραμένει και είναι δεδομένη η πρόθεση για ταξίδια στους Ευρωπαίους, ενώ και οι αεροπορικές έχουν προβλέψει αυξημένες θέσεις για ελληνικούς προορισμούς στη θερινή περίοδο στο +8% από πέρυσι». «Από την αρχή της γεωπολιτικής κρίσης στο Ιράν, έχει καταγραφεί πάγωμα κρατήσεων για κάποια διαστήματα, όμως η ροή τώρα είναι βελτιωμένη». «Δεν έχει υπάρξει σε καμία περίπτωση μαζικότητα ακυρώσεων, πέραν κάποιων μεμονωμένων, διάσπαρτων κρατήσεων που έχουν ακυρωθεί». «Τα όποια σκαμπανεβάσματα και η αστάθεια στις κρατήσεις θα αντιμετωπιστεί από την αγορά με προσφορές της τελευταίας στιγμής».
Αυτό είναι το κλίμα την παρούσα στιγμή για τον ελληνικό τουρισμό που, αρχές Ιουνίου πλέον, μπαίνει για τα καλά στη νέα θερινή σεζόν, με τις προσδοκίες να είναι ανάμεικτες στους προορισμούς ανά την Ελλάδα, και την αγορά, σε αυτή τη φάση, να θέλει να βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο για το «ελληνικό καλοκαίρι 2026», και, σταδιακά, τις κρατήσεις να επιστρέφουν. Στα θετικά της σεζόν είναι ότι αυτή έχει ξεκινήσει από νωρίς σε κάποιους προορισμούς, όπως έχει συμβεί για παράδειγμα στην Κρήτη και τα Χανιά με περισσότερες πτήσεις από πολύ νωρίς φέτος, κάτι που φάνηκε και από τη σημαντική αύξηση της διεθνούς κίνησης στο αεροδρόμιο ακόμη και μέσα στον Απρίλιο κατά 26,4% έναντι του περσινού Απριλίου. Από τις αεροπορικές έρχεται ένα ακόμη θετικό νέο, ότι οι προσφερόμενες θέσεις σε διεθνείς εισερχόμενες πτήσεις για το σύνολο της καλοκαιρινής σεζόν έως και τον Οκτώβριο είναι στο άκρως ενθαρρυντικό +8% φέτος σε σύγκριση με το 2025, με ένα σύνολο που αγγίζει τα 30,79 εκατομμύρια προσφερόμενων θέσεων - έστω κι αν το ποσοστό της αύξησης του προγραμματισμού τώρα (με στοιχεία στις 25/5) εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένο σε σύγκριση με τον πρώτο μήνα της γεωπολιτικής κρίσης που ήταν στο +9,2%.
Από την άλλη, η αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή παραμένει έντονη με μεγαλύτερο τον αντίκτυπο στις τσέπες των ταξιδιωτών, κυρίως των Ευρωπαίων, που αποτελούν και τη μεγάλη δεξαμενή εισερχόμενου τουρισμού για τη χώρα μας. Αυτή πλέον είναι και η παράμετρος που ανησυχεί περισσότερο την αγορά, δεδομένου ότι, τουλάχιστον στο μέτωπο των αεροπορικών εταιρειών, έχουν εγκαταλειφθεί οι προηγούμενοι φόβοι για ελλείψεις καυσίμων και πλέον η ανησυχία στρέφεται στο κομμάτι της ζήτησης. Στο πλαίσιο αυτό δεν είναι τυχαίες οι συνεχείς προσπάθειες για «ενέσεις» στην αγορά μέσω προωθητικών ενεργειών και... εκπτώσεων-αστραπή, όπως διαφήμιζε την περασμένη εβδομάδα η μεγαλύτερη αεροπορική χαμηλού κόστους στην Ευρώπη Ryanair για αποδράσεις μέσα στον Ιούνιο.
Αντίστοιχα, δεν είναι τυχαία και η κίνηση της TUI, του μεγαλύτερου ταξιδιωτικού οργανισμού της Ευρώπης, με μεγάλο μερίδιο και στη χώρα μας, αφού διακινεί πάνω από 3 εκατομμύρια ταξιδιώτες ετησίως, να διαβεβαιώσει τους ταξιδιώτες, μέσω του διευθύνοντος συμβούλου της Σεμπάστιαν Εμπελ, ότι η εταιρεία είναι καλά προετοιμασμένη για τη θερινή ταξιδιωτική περίοδο, με σταθερή προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών που έχει ήδη διασφαλιστεί: «Δεν αναμένουμε διαταραχές και οι δραστηριότητές μας θα συνεχιστούν κανονικά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό μας. Το σημαντικότερο είναι ότι παραμένουμε πιστοί στη δέσμευσή μας απέναντι στους πελάτες μας: η τιμή με την οποία έχουν γίνει οι κρατήσεις είναι και η τελική τιμή που θα πληρώσουν - χωρίς εκπλήξεις και χωρίς αναδρομικές αυξήσεις».
Το ίδιο κλίμα περιγράφει και από τον κορυφαίο προορισμό του Ιονίου ο Σπύρος Ρόκας, πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας, όπου επίσης η σεζόν κάνει νωρίς εκκίνηση, χάρη στο Πάσχα: «Βλέπουμε ημέρες όπου η ροή των κρατήσεων είναι καλή και άλλες όπου υπάρχει ένα σχετικό μούδιασμα, γεγονός που επιβεβαιώνει ακριβώς ότι δεν έχει αποκατασταθεί η σταθερότητα. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, η μέχρι στιγμής πορεία στο νησί, ανάλογα με την αγορά, είναι λίγο πάνω ή λίγο κάτω σε σχέση με πέρυσι. Αυτό που προβληματίζει περισσότερο, όπως βλέπουμε την κατάσταση να διαμορφώνεται αυτήν τη στιγμή, και με το δεδομένο ότι η πρόθεση για ταξίδια και διακοπές παραμένει, είναι πόσα τελικά θα ξοδέψουν οι ταξιδιώτες στους προορισμούς. Επιπλέον, φέτος, οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής παίζουν σημαντικό ρόλο και μία παράμετρος που θα πρέπει να προσμετρηθεί είναι ότι αυτές συνδέονται άμεσα και με το ζήτημα της αύξησης των καυσίμων, άρα και της ακριβότερης μετάβασης, όσο προχωρά η σεζόν για τη μερίδα του κοινού που δεν έχει κλείσει τις διακοπές του».
«Υπάρχει μία υστέρηση γύρω στο 10% κι εμείς θεωρούμε ότι έχει να κάνει με τη γενικότερη οικονομική ανασφάλεια, ενώ ειδικά ο Μάιος επηρεάστηκε και από τις καιρικές συνθήκες που δεν ευνόησε τα τριήμερα από τα Βαλκάνια. Κι επειδή, όπως λέγεται στον τουρισμό, μήνας που περνά δεν ξαναγυρνά, τώρα ο Ιούνιος θα είναι καθοριστικός τόσο για το ξεκίνημα του καλοκαιριού όσο και για τη ροή των κρατήσεων το επόμενο διάστημα, μέχρι το φθινόπωρο. Πιστεύουμε πολύ στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, γιατί παραμένει -όπως συμβαίνει σταθερά τα τελευταία χρόνια- η γενικότερη πρόθεση και έντονη επιθυμία για ταξίδια στο κοινό, που θα επιδιώξει και θα αναζητήσει φέτος προσφορές ακόμη και λίγες ημέρες πριν από τις διακοπές του. Επιπλέον, για το φετινό καλοκαίρι εκτιμώ ότι θα είναι και η χρονιά του λεγόμενου “μαζικού μοντέλου” γιατί εξασφαλίζει στον ταξιδιώτη προπληρωμένα έξοδα και γι’ αυτό οι tour operators του εξωτερικού αναμένουν ότι θα υπάρξει ελατήριο στη ζήτηση αμέσως μόλις οι γεωπολιτικές συνθήκες βελτιωθούν».
Οι ξενοδόχοιΣτο μέτωπο των ξενοδόχων ανά την Ελλάδα, τα μηνύματα σε αυτή τη φάση παραπέμπουν σε συγκρατημένη αισιοδοξία. Οι φορείς της αγοράς συνεχίζουν να εστιάζουν στη σημασία των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, δεδομένου ότι παρατηρείται ακόμη αστάθεια στις κρατήσεις με μεγαλύτερη υστέρηση επί του παρόντος ειδικά στην υψηλή περίοδο αιχμής του Ιουλίου - Αυγούστου. Ακριβώς αυτό το κλίμα αποτυπώνεται στον κορυφαίο προορισμό της χώρας, την Κρήτη, όπου η σεζόν είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη, με το νησί να κινείται καλά, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό brand του. «Εχουμε καλές πληρότητες στο 80%- 85%», δηλώνει ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου Νίκος Χαλκιαδάκης. «Μία σχετική υστέρηση βλέπουμε για το διάστημα της υψηλής περιόδου αιχμής, που είναι ακόμη πίσω, κοντά στο 10%, σε σχέση με αυτό που θα είχαμε υπό κανονικές συνθήκες, αν δηλαδή δεν υπήρχε ο παράγοντας της γεωπολιτικής αστάθειας και της οικονομικής αβεβαιότητας. Η ροή των νέων κρατήσεων έχει αρκετά σκαμπανεβάσματα, ωστόσο θεωρούμε ότι όσο προχωρά το καλοκαίρι τόσο αυτή θα αποκαθίσταται».
Ο οδικός τουρισμόςΜε πτώση έχει ξεκινήσει η νέα σεζόν για τη Χαλκιδική, η οποία συγκεντρώνει και σημαντικό αριθμό οδικών ταξιδιωτών κυρίως από τις γύρω αγορές των Βαλκανίων: «Ο Μάιος κλείνει με μία μέση πληρότητα στο 60% φέτος από το 70% που ήταν πέρυσι. Μπαίνουμε στον πρώτο μήνα του καλοκαιριού και αναμένουμε τώρα αύξηση των οδικών αφίξεων, κυρίως από τις 10 Ιουνίου και μετά που κλείνουν τα σχολεία, προσδοκώντας μια μέση πληρότητα για τον επόμενο μήνα κοντά στο 75% από το 85% την αντίστοιχη περσινή περίοδο», δηλώνει ο Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής.
Ο κ. Τάσιος εστιάζει και στον οδικό τουρισμό από τα Βαλκάνια, όπου μία ειδοποιός διαφορά σε σχέση με άλλες χρονιές είναι ότι οι Βούλγαροι, λόγω της μετάβασης στο ευρώ, είναι πιο σφιγμένοι στην καθημερινότητά τους και δαπανούν λιγότερο.
Σημειωτέον ότι στη Βόρεια Ελλάδα έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες -ειδικά όσο αυξάνεται η τουριστική κίνηση και ξεκινώντας από τα Σαββατοκύριακα- τα παράπονα από τους τουριστικούς φορείς για τις πολύωρες ουρές που σχηματίζονται στα οδικά σύνορα λόγω των απαραίτητων ελέγχων, δεδομένου ότι η Ελλάδα είναι η χώρα της Ε.Ε. με τη μεγαλύτερη διασυνδεσιμότητα με τις χώρες εκτός Σένγκεν. Μάλιστα, ο Ανδρέας Μανδρίνος, πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο για «τριτοκοσμική κατάσταση», ζητώντας να ανοίξουν άμεσα τα κλειστά φυλάκια που ήδη υπάρχουν, να αυξηθεί το προσωπικό και ο τεχνολογικός εξοπλισμός για την υλοποίηση της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας και να χωριστούν οι χώροι Σένγκεν από τους υπόλοιπους, ώστε να βελτιωθούν οι διαδικασίες ελέγχου με κάθε τρόπο. Mία πρόταση που καταθέτουν επιπλέον οι τουριστικοί φορείς της Βόρειας Ελλάδας είναι να υπάρξει άμεση αναστολή των βιομετρικών ελέγχων του νέου ευρωπαϊκού Συστήματος Εισόδου/Εξόδου, γνωστού ως EES, κατά τις ημέρες και ώρες αιχμής μέχρι τον Οκτώβριο.
Τι βλέπουν τα τουριστικά γραφείαΑπό το μέτωπο των ταξιδιωτικών γραφείων, η εικόνα που εισπράττουν αυτή τη στιγμή ως προς τον εισερχόμενο τουρισμό από το εξωτερικό είναι ανάμεικτη, ανάλογα με την εθνικότητα και την αγορά. Με βάση τα στοιχεία που καταγράφουν τα μέλη της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συνδέσμων Γραφείων Ταξιδίων & Τουρισμού (FedHATTA) απ’ όλη την Ελλάδα, ορισμένα γραφεία καταγράφουν πτώση περίπου 7% σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο και εκτιμούν υποχώρηση 13% έως 16% για το καλοκαίρι, ενώ άλλα βλέπουν θετική πορεία, με αρκετές προκρατήσεις κυρίως από Αγγλία, Γερμανία, Γαλλία και ΗΠΑ.
Στους προορισμούς που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον περιλαμβάνονται η Κρήτη, η Ρόδος, η Κέρκυρα, οι Κυκλάδες, το Ιόνιο, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική, ενώ η τελική εικόνα της σεζόν εκτιμάται ότι θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των κρατήσεων τελευταίας στιγμής.
Για τους Ελληνες ταξιδιώτες, η θερινή περίοδος του 2026, με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δείχνει να κινείται με υποχώρηση, της τάξης του 14% έως 18%, σε σχέση με το 2025, ειδικά στα ταξίδια του εξωτερικού και μένει να φανεί στη συνέχεια πώς και πού θα ταξιδέψει το εγχώριο κοινό που ούτως ή άλλως, παραδοσιακά, έχει το προφίλ των ταξιδιωτών της τελευταίας στιγμής. Στο εσωτερικό, στα μεμονωμένα ταξίδια, η εικόνα παραμένει σε μεγάλο βαθμό στάσιμη, όπως και στα οργανωμένα γκρουπ. Οι ταξιδιώτες αναζητούν κοντινότερους προορισμούς με την Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική, το Ιόνιο, την Κρήτη, τη Ρόδο, την Πρέβεζα, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Σαντορίνη, την Κάρπαθο και τη Λήμνο να συγκεντρώνουν σημαντικό ενδιαφέρον.
Στα εξερχόμενα ταξίδια, η εικόνα είναι πιο πιεσμένη, με την αγορά να εμφανίζει πτώση που σε αρκετές περιπτώσεις φτάνει περίπου το 20% σε σχέση με πέρυσι - πιθανότατα λόγω και της ψυχολογίας των δυνητικών ταξιδιωτών σε σχέση με όλη τη συζήτηση που γίνεται για την πιο ακριβή μετάβαση λόγω της αύξησης στις τιμές των αεροπορικών καυσίμων. Παρά τη γενική επιβράδυνση, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της FedHATTA, οι ευρωπαϊκές πόλεις εξακολουθούν να έχουν δυναμική, κυρίως όταν προσφέρονται μέσα από οικονομικά πακέτα. Στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών βρίσκονται η Ιταλία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Τουρκία, η Αίγυπτος, η Σκωτία, οι Δαλματικές ακτές, η Σκανδιναβία, οι Βαλτικές χώρες και τα Βαλκάνια.
Η εικόνα από τα AirbnbΕνδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις που αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό πλέον, άνω του 10% του τουριστικού προϊόντος, με τα δηλωθέντα εισοδήματα πέρυσι, με βάση τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να αγγίζουν το 1 δισ. ευρώ. Εστω και αν τα επίσημα στοιχεία του Απριλίου παραπέμπουν σε πτώση της ζήτησης στην ελληνική αγορά κατά 7% σε ετήσια βάση, η γνωστή εταιρεία αναλύσεων δεδομένων βραχυχρόνιας μίσθωσης AirDNA παρατηρεί για το καλοκαίρι (Ιούνιος - Αύγουστος) ισχυρή δυναμική στη ζήτηση στους ελληνικούς προορισμούς.
Οπως προκύπτει ειδικότερα για τις προκρατήσεις της καλοκαιρινής περιόδου, η ζήτηση για τη θερινή περίοδο στην Ελλάδα, στα καταλύματα τύπου Airbnb, κινείται ήδη κατά 9,3% υψηλότερα σε σχέση με πέρυσι, με 3,9 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Τη μεγαλύτερη ώθηση καταγράφουν ο Ιούλιος (+13,5%) και ο Αύγουστος (+11,4%), ενώ ισχυρή δυναμική εμφανίζει και ο Σεπτέμβριος (+12,4%), επιβεβαιώνοντας, σύμφωνα με την εταιρεία, την περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
Αξιοσημείωτο είναι ότι η αύξηση της θερινής ζήτησης στην Ελλάδα υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 8,2%, ενώ η χώρα εμφανίζει και το υψηλότερο εποχικό premium τιμών στην Ευρώπη, στο 55%, προσφέροντας σημαντικά περιθώρια ανόδου στις τιμές κατά την κορύφωση της σεζόν. Η αύξηση στην τιμή για τη θερινή περίοδο (ο μέσος όρος της τρίμηνης περιόδου Ιουνίου - Αυγούστου) αντιστοιχεί στα 174 ευρώ, όταν ο μέσος όρος των υπόλοιπων 9 μηνών, εκτός του «θερμού» καλοκαιριού είναι στα 113 ευρώ.
Μetallica, Iron Maiden και Final Four ανέβασαν την ΑθήναΗ AirDNA έχει μετρήσει και τον -θετικό- αντίκτυπο ειδικά για την Αθήνα τον Μάιο από τα μεγάλα γεγονότα του μήνα, τις συναυλίες (Μetallica, Iron Maiden) και φυσικά το Final Four της Euroleague. Από τα στοιχεία των βραχυχρόνιων μισθώσεων για την ελληνική πρωτεύουσα φαίνεται ότι ακριβώς αυτά τα γεγονότα λειτούργησαν σαν τονωτική ένεση. Ειδικότερα για τον Μάιο, σε επίπεδο προσφοράς καταλυμάτων, αυτή κινείται χαμηλότερα στην πρωτεύουσα σε σύγκριση με πέρυσι. Μάλιστα, όπως σημειώνει η εταιρεία, δεν καταγράφηκε κάποια αισθητή αύξηση της προσφοράς ούτε κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Metallica, που ήταν και το μεγάλο συναυλιακό γεγονός, ούτε στο Final Four της EuroLeague.
Την ίδια στιγμή, η ζήτηση στη βραχυχρόνια μίσθωση για τον Μάιο του 2026 εμφανίζεται συνολικά μειωμένη κατά 2% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά στην πρωτεύουσα, με εξαίρεση τα διαστήματα γύρω από τα δύο μεγάλα γεγονότα. Ειδικότερα, η ζήτηση για τη βραδιά της συναυλίας των Metallica και την προηγούμενη μέρα (8-9 Μαΐου) αυξήθηκε κατά 8%. Αντίστοιχα, για το διάστημα 21-24 Μαΐου, όταν πραγματοποιήθηκε δηλαδή το Final Four της EuroLeague, η ζήτηση ενισχύθηκε κατά 6% σε σχέση με πέρυσι, με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στις 22 και 23 Μαΐου, όπου η ζήτηση κινήθηκε υψηλότερα κατά 8%. Παρ’ όλα αυτά, η συνολική ζήτηση στις 22-23 Μαΐου παρέμεινε τελικά κατά 6% χαμηλότερη σε σχέση με τη ζήτηση που είχε καταγραφεί στις 8-9 Μαΐου για τη συναυλία των Metallica.
Σε ό,τι αφορά τις τιμές, το μέσο ημερήσιο έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο για τον περασμένο μήνα στην Αθήνα διαμορφώνεται στα 105 ευρώ, αυξημένο κατά 7% σε σχέση με πέρυσι. Για τις ημέρες της συναυλίας των Metallica το αντίστοιχο νούμερο έφτασε τα 112 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η άνοδος των τιμών κατά 11% στη διάρκεια του Final Four της EuroLeague, κοντά στα 120 ευρώ. Αντίστοιχα, από το μέτωπο των ξενοδόχων, οι ρυθμοί των κρατήσεων ήδη και πριν από τις μεγάλες διοργανώσεις του Μαΐου είχαν βελτιωθεί επιστρέφοντας σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς . Στα θετικά συμπεριλαμβάνεται και το γεγονός ότι ο Ιούνιος έρχεται... με φόρα χάρη στο κορυφαίο ναυτιλιακό γεγονός, τα Ποσειδώνια 2026.
