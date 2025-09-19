Δύο από τις αδελφές του Μαραντόνα κατηγορούνται για εμπορική απάτη
SPORTS
Ντιέγκο Μαραντόνα Δικαστήριο

Δύο από τις αδελφές του Μαραντόνα κατηγορούνται για εμπορική απάτη

Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία ύψους εκατομμυρίων ευρώ, έπειτα από αγωγή που κατέθεσαν οι κόρες του, Ντάλμα και Τζιανίνα

Δύο από τις αδελφές του Μαραντόνα κατηγορούνται για εμπορική απάτη
Η Ρίτα Μέιμπελ και η Κλαούντια Νόρμα Μαραντόνα, αδελφές του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, δικάστηκαν και τα περιουσιακά τους στοιχεία κατασχέθηκαν για φερόμενη απάτη στη διαχείριση του εμπορικού σήματος "Ντιέγκο Μαραντόνα".

Το ανέφεραν τα κύρια μέσα ενημέρωσης της Αργεντινής, διευκρινίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη σήμερα (19/9) από τους δικαστές Ιγνάθιο Ροντρίγκες Βαρέλα, Ερνάν Λόπες και Χούλιο Μαρσέλο Λουτσιάνι, σε μια υπόθεση που ξεκίνησε μετά από καταγγελίες της Ντάλμα και της Τζιανίνα Μαραντόνα, δύο από τις κόρες του αείμνηστου πρωταθλητή.

Οι δικαστές διέταξαν την κατάσχεση περίπου δύο δισεκατομμυρίων πέσος (πάνω από 1,15 εκατομμύρια ευρώ) για καθεμία από τις αδελφές, καθώς και για τον δικηγόρο του Μαραντόνα, Ματίας Μόρλα, και τον βοηθό του, Μαξιμιλιάνο Πομάργκο.

Όλες κατηγορούνται ότι ζημίωσαν τους νόμιμους κληρονόμους μέσω συναλλαγών που σχετίζονται με την εταιρεία Sattvica S.A., η οποία ελέγχεται από τον Μόρλα μαζί με τις αδελφές του Μαραντόνα.

Η διαφορά αφορά τα εμπορικά δικαιώματα, τα δικαιώματα εικόνας και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται με την επωνυμία, τα οποία περιλαμβάνουν αθλητικά ρούχα, αρώματα και οπτικοακουστικό υλικό. Το δικαστήριο τόνισε ότι ούτε ο Μόρλα ούτε οι αδερφές του «Ντιεγκίτο» ήταν επίσημοι κληρονόμοι.

Πηγή:ΑΠΕ

