Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Ουμτιτί: Κρέμασε τα παπούτσια του σε ηλικία 31 ετών - Βίντεο
Ουμτιτί: Κρέμασε τα παπούτσια του σε ηλικία 31 ετών - Βίντεο
Ο πρώην αμυντικός της Μπαρτσελόνα και παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γαλλία ανακοίνωσε την αποχώρησή του, κλείνοντας μια καριέρα γεμάτη τίτλους, καθοριστικές στιγμές και χρόνια ταλαιπωρίας στο γόνατο
Ο πρώην διεθνής Γάλλος αμυντικός Σαμουέλ Ουμτιτί ανακοίνωσε (15/9) το τέλος της καριέρας του μέσω Instagram σε ηλικία 31 ετών, τρεις μήνες αφότου αποχώρησε από τη Λιλ.
«Μετά από μια έντονη καριέρα με σκαμπανεβάσματα, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω. Τα έδωσα ΟΛΑ με πάθος και ΔΕΝ μετανιώνω ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ», δήλωσε ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμούς εδώ και αρκετά χρόνια.
Αγωνίστηκε στη Λιόν και έπαιξε για την Μπαρτσελόνα, ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες του τίτλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Γαλλίας το 2018, πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ στον ημιτελικό εναντίον του Βελγίου (1-0).
Είναι ο πέμπτος νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Ρωσία που αποσύρεται, μετά τους Ραφαέλ Βαράν, Μπλεζ Ματουιντί, Αντίλ Ραμί και Στιβ Μαντάντα, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του την περασμένη εβδομάδα.
Μετά από μια σειρά τραυματισμών, ο κεντρικός αμυντικός υπέγραψε για τη Λιλ τον Ιανουάριο του 2024, αλλά έπαιξε πολύ λίγους αγώνες λόγω επαναλαμβανόμενων προβλημάτων. Τον Φεβρουάριο του 2024, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο.
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
«Μετά από μια έντονη καριέρα με σκαμπανεβάσματα, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω. Τα έδωσα ΟΛΑ με πάθος και ΔΕΝ μετανιώνω ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ», δήλωσε ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμούς εδώ και αρκετά χρόνια.
Αγωνίστηκε στη Λιόν και έπαιξε για την Μπαρτσελόνα, ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες του τίτλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Γαλλίας το 2018, πετυχαίνοντας το μοναδικό γκολ στον ημιτελικό εναντίον του Βελγίου (1-0).
Είναι ο πέμπτος νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Ρωσία που αποσύρεται, μετά τους Ραφαέλ Βαράν, Μπλεζ Ματουιντί, Αντίλ Ραμί και Στιβ Μαντάντα, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του την περασμένη εβδομάδα.
Μετά από μια σειρά τραυματισμών, ο κεντρικός αμυντικός υπέγραψε για τη Λιλ τον Ιανουάριο του 2024, αλλά έπαιξε πολύ λίγους αγώνες λόγω επαναλαμβανόμενων προβλημάτων. Τον Φεβρουάριο του 2024, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο γόνατο.
View this post on Instagram
Ειδήσεις σήμερα:
Ποιος είναι ο 42χρονος Μικέλε Μορσέλλι που κληρονόμησε 60 εκατομμύρια ευρώ από τον Τζόρτζιο Αρμάνι
Πρώτη φορά μετά από 571 χρόνια χωρίς μαθητή η Α’ Τάξη του Γυμνασίου της Μεγάλης του Γένους Σχολής
Επέστρεψε η «χάλκινη» Εθνική από τη Ρίγα, πλήθος κόσμου με σημαίες - «Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά, το άξιζε αυτή η γενιά» το μήνυμα Σπανούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα