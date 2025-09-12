EuroBasket 2025: Σε γιγαντοοθόνη στο «Σταύρος Νιάρχος» ο ημιτελικός Ελλάδα-Τουρκία
EuroBasket 2025: Σε γιγαντοοθόνη στο «Σταύρος Νιάρχος» ο ημιτελικός Ελλάδα-Τουρκία

Το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» θα δώσει την ευκαιρία σε όσους θέλουν να παρακολουθήσουν παρέα τον τεράστιο αυτόν ημιτελικό

EuroBasket 2025: Σε γιγαντοοθόνη στο «Σταύρος Νιάρχος» ο ημιτελικός Ελλάδα-Τουρκία
Το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 αναμένεται να καθηλώσει τη χώρα. Όσοι δεν κατάφεραν να βρεθούν στη Ρίγα, με τους τελευταίους Έλληνες φιλάθλους να αναχωρούν το πρωί της Παρασκευής για τη Λετονία, μπορούν να παρακολουθήσουν τη σπουδαία αναμέτρηση στη γιγαντοοθόνη του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Σε συνεργασία με τη NOVA, το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» θα δώσει την ευκαιρία σε όσους Έλληνες θέλουν να παρακολουθήσουν παρέα τον τεράστιο αυτόν ημιτελικό. Οι προβολές των ημιτελικών της Παρασκευής (12/9) θα πραγματοποιηθούν στα Canal Steps.


Η ενημέρωση του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος»

«*Οι προβολές του ημιτελικού της Παρασκευής 12/9, θα πραγματοποιηθούν στα Canal Steps.

Παρακολούθησε τους σημαντικότερους αγώνες του EuroBasket 2025 και της Εθνικής Ελλάδας σε μεγάλη οθόνη!

Από τις 13.30 έως τις 21.30 (έναρξη τελευταίου αγώνα)– κάθε αγώνας, κάθε στιγμή, κάθε καρδιοχτύπι!

Οι προβολές των αγώνων πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τη NOVA.

Ημιτελικός

Γερμανία – Φιλανδία, Παρασκευή 12/9 στις 17.00, στα Canal Steps
Ελλάδα – Τουρκία, Παρασκευή 12/9 στις 21.00, στα Canal Steps

Μικρός τελικός

Κυριακή 14/9 στις 17.00, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα

Μεγάλος τελικός

Κυριακή 14/9 στις 21.00, η τοποθεσία θα ανακοινωθεί σύντομα».

