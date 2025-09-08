Καρολίνα Πελενδρίτου: Ποια είναι η Χρυσή Παραολυμπιονίκης που ανέδειξε τον καθημερινό «γολγοθά» των ατόμων με αναπηρία

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-da2398452f55)

Από την ώρα που θα ξυπνήσω μέχρι την ώρα που θα κοιμηθώ, τα πράγματα για μένα δεν είναι απλά. Από το πώς θα ξυπνήσω και τι θα φάω… όταν θέλω να περπατήσω για να πάω οπουδήποτε δεν υπάρχει ένα πεζοδρόμιο ίσιο… Ή π.χ. να πρέπει να δίνεις εξηγήσεις για το αν πρέπει να έχεις προτεραιότητα ή όχι σε μία ουρά. Σε αναγκάζουν συνέχεια να διεκδικείς το αυτονόητο. Σε άλλες χώρες αυτά είναι λυμένα και έχεις επικεντρωθεί στην ουσία της ζωής.Ευτυχώς, έχω αναπτύξει άλλες αισθήσεις τόσα χρόνια και έχω πολύ καλή αντίληψη και κινούμαι πάρα πολύ γρήγορα για την όραση που έχω. Κάποιες στιγμές αναρωτιέμαι και εγώ πώς το κάνω αυτό».Στη συνέχεια ανέφερε ότι παρότι μέχρι τα 9 της χρόνια έβλεπε κανονικά, δεν έχει στο μυαλό της εικόνες από την παιδική της ηλικία. «Μέχρι τα εννιά μου έβλεπα κανονικά, δεν το θυμάμαι όμως. Δεν ξέρω, άμυνα, δεν το θυμάμαι. Δεν έχω σκηνές, δεν ξέρω πώς είναι, δεν έχω εικόνες πολλές, δυο-τρεις στο μυαλό μου.Τις μέρες που άρχισε να μειώνεται η όρασή μου θυμάμαι απλά ότι μεταφέρθηκα στο πρώτο θρανίο. Σε λίγες ημέρες καταλάβαινα ότι δεν ήταν κάτι περαστικό και άλλαξαν τα δεδομένα της ζωής μου. Όταν η φύση σου παίρνει κάτι, σου χαρίζει κάτι άλλο και είναι μεγάλο το χάρισμα.Όσο για την «πέτρα του σκανδάλου» του πρωινού περιστατικού, η Καρολίνα μιλάει με πολύ γλυκά λόγια για την σκυλίτσα της την Λίμπερτι, «την έχω εδώ και πέντε χρόνια, είναι προέκταση του εαυτού μου, νιώθω πιο ανεξάρτητη δίπλα της, μου βρίσκει άδεια θέση στο τρένο».Στην αθλητική της καριέρα, θεωρεί πιο σημαντικό το Χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας το 2004, στα 100μ πρόσθιο, όπου σε ηλικία 18 ετών χάρισε στην Κύπρο το πρώτο της Χρυσό σε Παραολυμπιακούς αγώνες.«Η πιο μεγάλη μου στιγμή θεωρώ πως είναι στην Αθήνα, όπου πήρα το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο. Οι πρώτοι μου Παραολυμπιακοί αγώνες, 18 χρονών, κοριτσάκι, το βίωσα πολύ έντονα. Αυτό το να ακούς τον εθνικό σου ύμνο μέσα στη χώρα σου, γιατί Ελληνίδα αθλήτρια είμαι. Επίσης, το Παρίσι. Το Παρίσι, με το αργυρό και το χάλκινο, γιατί τα κατέκτησα σε δύσκολες συνθήκες».Εκτός από τα παραπάνω, η Καρολίνα έχει κατακτήσει χρυσό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς του Πεκίνου το 2008 στο μικτό, ενώ στο Λονδίνο τέσσερα χρόνια αργότερα κατετάγη τρίτη. Μετά από οχτώ χρόνια στο Τόκιο, η Καρολίνα κατέκτησε το Αργυρό μετάλλιο στα 50 μέτρα ελεύθερο και το Χάλκινο στα 100 μέτρα πρόσθιο.Στον «τελευταίο χορό» της, στο Παρίσι το 2024, σε ηλικία 38 ετών κατάφερε να πάρει το Αργυρό στα 50 μετρά ελεύθερο και το Χάλκινο στα 100 μέτρα πρόσθιο.Όσον αφορά τους Παραολυμπιακούς του Παρισιού, είχε αναφέρει στον Σταύρο Θεοδωράκη: «Είχα σκεφτεί να εγκαταλείψω πριν το Παρίσι, υπήρξαν ψυχολογικά προβλήματα, κόλλησα κορωνοϊό.Όμως ήταν ένας στόχος που δούλευα τέσσερα χρόνια και τότε το σκεφτόμουν ως τους αγώνες με τους οποίους θα κλείσω την καριέρα μου. Ήταν αυτό που με κρατούσε. Ότι δηλαδή μια τόσο μεγάλη πορεία δεν θα ήθελα να κλείσει άδοξα. Σκέφτηκα ότι θα μπω στην πισίνα για να διεκδικήσω κάτι που αξίζει στην προσπάθειά μου και στην πορεία μου».Η Καρολίνα τελείωσε περήφανη την καριέρα της, θεωρώντας ότι αυτά που κατέκτησε τα έκανε κάτω από δύσκολες συνθήκες και χαράχτηκαν μέσα της. «Ήμουν στο βάθρο στα 38 μου, δίπλα σε κορίτσια που θα μπορούσαν να είναι κόρες μου, ήταν μεγάλη ικανοποίηση για μένα» ολοκλήρωσε.