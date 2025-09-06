Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Άρης: Προφορική συμφωνία με την Διούδη για την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη
Άρης: Προφορική συμφωνία με την Διούδη για την επιστροφή του στη Θεσσαλονίκη
Θα υπογράψει στον Άρη για τα επόμενα 2 χρόνια
Θέμα χρόνου είναι η επιστροφή του Σωκράτη Διούδη στον Άρη, καθώς ο 32χρονος τερματοφύλακας έχει συμφωνήσει με τους Θεσσαλονικείς για τα επόμενα δύο χρόνια. Ο ίδιος αναμένεται να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί η επιστροφή του στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Πρόκειται για μια απόφαση η οποία πηγάζει μέσα από τη λύση της συνεργασίας με τον Χουλιάν Κουέστα αλλά και τις επιδόσεις των δύο άλλων τερματοφυλάκων. Κι έτσι θα γίνει κάτι που δεν έγινε πριν από έναν χρόνο όταν και πάλι Άρης και Σωκράτης Διούδης είχαν συμφωνήσει , καθώς όμως οι «κίτρινοι» είχαν μπει μπει καθυστερημένα στην κούρσα διεκδίκησης του παίκτη, ο τελευταίος είχε υπογράψει στην τουρκική Γκαζιάντεπ.
Τότε, ο έμπειρος τερματοφύλακας είχε ζητήσει από τους Τούρκους να ακυρώσουν τη μεταξύ τους συμφωνία εκφράζοντας την επιθυμία επιστροφής στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη αλλά το αίτημά του δεν έγινε αποδεκτό. Κι έτσι χρειάστηκε να κάνει υπομονή για έναν χρόνο, για να φτάσουμε στο σήμερα.
Ο Σωκράτης Διούδης είναι… παιδί του Άρη καθώς προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου και αγωνίστηκε στην ομάδα σε δύο διαφορετικές περιόδους. Εξάλλου έγινε επαγγελματίας στον Άρη πριν από μια δεκατρία χρόνια και το καλοκαίρι του 2014 μεταγράφηκε στην Μπριζ για να επιστρέψει στους «κίτρινους» τη σεζόν 2016-17 διατηρώντας τον ρόλο του βασικού και να μεταγραφεί εκ νέου στον Παναθηναϊκό. Με τους «πράσινους» έπαιξε σε 125 παιχνίδια και τον Γενάρη του 2023 μεταγράφηκε στην πολωνική Ζαγκλέμπιε όπου συνολικά υπερασπίστηκε την εστία της σε 36 αγώνες. Πέρυσι ήταν στην Γκαζιαντέπ με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Πρόκειται για μια απόφαση η οποία πηγάζει μέσα από τη λύση της συνεργασίας με τον Χουλιάν Κουέστα αλλά και τις επιδόσεις των δύο άλλων τερματοφυλάκων. Κι έτσι θα γίνει κάτι που δεν έγινε πριν από έναν χρόνο όταν και πάλι Άρης και Σωκράτης Διούδης είχαν συμφωνήσει , καθώς όμως οι «κίτρινοι» είχαν μπει μπει καθυστερημένα στην κούρσα διεκδίκησης του παίκτη, ο τελευταίος είχε υπογράψει στην τουρκική Γκαζιάντεπ.
Τότε, ο έμπειρος τερματοφύλακας είχε ζητήσει από τους Τούρκους να ακυρώσουν τη μεταξύ τους συμφωνία εκφράζοντας την επιθυμία επιστροφής στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη αλλά το αίτημά του δεν έγινε αποδεκτό. Κι έτσι χρειάστηκε να κάνει υπομονή για έναν χρόνο, για να φτάσουμε στο σήμερα.
Ο Σωκράτης Διούδης είναι… παιδί του Άρη καθώς προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου και αγωνίστηκε στην ομάδα σε δύο διαφορετικές περιόδους. Εξάλλου έγινε επαγγελματίας στον Άρη πριν από μια δεκατρία χρόνια και το καλοκαίρι του 2014 μεταγράφηκε στην Μπριζ για να επιστρέψει στους «κίτρινους» τη σεζόν 2016-17 διατηρώντας τον ρόλο του βασικού και να μεταγραφεί εκ νέου στον Παναθηναϊκό. Με τους «πράσινους» έπαιξε σε 125 παιχνίδια και τον Γενάρη του 2023 μεταγράφηκε στην πολωνική Ζαγκλέμπιε όπου συνολικά υπερασπίστηκε την εστία της σε 36 αγώνες. Πέρυσι ήταν στην Γκαζιαντέπ με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε σε 21 παιχνίδια.
Πηγή: www.gazzetta.gr
Ειδήσεις σήμερα:
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
«Με απείλησαν, αλλά όχι με ροζ βίντεο», λέει ο εμπλεκόμενος επίσκοπος στη μαφία της Κρήτης
Η Πάμελα Άντερσον διέψευσε δημοσίευμα που την ήθελε να προσποιείται ότι έχει ερωτική σχέση με τον Λίαμ Νίσον για διαφημιστικούς λόγους
70 χρόνια από τα Σεπτεμβριανά: Το πογκρόμ που σημάδεψε τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα