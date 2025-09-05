Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Τι έβαλε ο Μπακασέτας - Δείτε το απίθανο γκολ με το αριστερό στο Ελλάδα - Λευκορωσία
Ο αρχηγός της Εθνικής σκόραρε στο 21' με το αριστερό και έφτασε τα 18 γκολ με την γαλανόλευκη
Μπορεί η νέα γενιά να βγάζει... ματιά στην Εθνική Ελλάδας αλλά και οι «παλιοί» δεν πάνε πίσω.
Ο Τάσος Μπακασέτας σκόραρε για 18η φορά με την Εθνική ομάδα και το έκανε στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Ο αρχηγός της Ελλάδας πήρε τη μπάλα έξω από την περιοχή και με το αριστερό του πόδι σκόραρε και έγραψε το 3-0 στο παιχνίδι με τη Λευκορωσία στο Καραϊσκάκη.
Με το γκολ του αυτό ο Μπακασέτας έφτασε τον Νίκο Μαχλά! Θυμίζουμε το 1-0 στο 3' ο Καρέτσας και το 2-0 στο 17' ο Παυλίδης.
