Τι έβαλε ο Μπακασέτας - Δείτε το απίθανο γκολ με το αριστερό στο Ελλάδα - Λευκορωσία
Τάσος Μπακασέτας Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 Εθνική ποδοσφαίρου

Ο αρχηγός της Εθνικής σκόραρε στο 21' με το αριστερό και έφτασε τα 18 γκολ με την γαλανόλευκη

Μπορεί η νέα γενιά να βγάζει... ματιά στην Εθνική Ελλάδας αλλά και οι «παλιοί» δεν πάνε πίσω. 

Ο Τάσος Μπακασέτας σκόραρε για 18η φορά με την Εθνική ομάδα και το έκανε στην πρεμιέρα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. 

Ο αρχηγός της Ελλάδας πήρε τη μπάλα έξω από την περιοχή και με το αριστερό του πόδι σκόραρε και έγραψε το 3-0 στο παιχνίδι με τη Λευκορωσία στο Καραϊσκάκη. 

Με το γκολ του αυτό ο Μπακασέτας έφτασε τον Νίκο Μαχλά!  Θυμίζουμε το 1-0 στο 3' ο Καρέτσας και το 2-0 στο 17' ο Παυλίδης. 


