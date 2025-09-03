Άγγελος Ποστέκογλου: Ψηλά στη λίστα της Φενέρ για τη θέση του Μουρίνιο
SPORTS
Άγγελος Ποστέκογλου Φενέρ Τότεναμ

Άγγελος Ποστέκογλου: Ψηλά στη λίστα της Φενέρ για τη θέση του Μουρίνιο

Οι Τούρκοι εξετάζουν την περίπτωση του Έλληνα προπονητή ο οποίος οδήγησε την Τότεναμ στην κατάκτηση του Europa League

Άγγελος Ποστέκογλου: Ψηλά στη λίστα της Φενέρ για τη θέση του Μουρίνιο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η Φενέρ ψάχνει τον νέο της προπονητή μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο και ένα από τα ονόματα που παίζουν και μάλιστα ψηλά στη λίστα είναι αυτό του Άγγελου Ποστέκογλου.

Ο 59χρονος Έλληνας τεχνικός που μεγάλωσε στην Αυστραλία κατέκτησε πριν από λίγους μήνες το Europa League με την Τότεναμ και οι μετοχές του ανέβηκαν. 

Παρά την επιτυχία απολύθηκε από την Τότεναμ αφού δεν ικανοποίησε την διοίκηση η θέση της ομάδας στην Premier League. 

Έκτοτε το όνομά του ακούστηκε για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, εάν απολυθεί ο Νούνο, και πλέον είναι ψηλά στη λίστα της Φενέρ.  Ματιές...του ρίχνει και η Λεβερκούζεν. 




Ειδήσεις σήμερα:

Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ: Είχα επαφή με τον κατηγορούμενο στο πλαίσιο της εκκλησιαστικής ζωής, ούτε ζήτησα ή έλαβα την πολιτική του μεσολάβηση

Δημόσιοι υπάλληλοι και διευθυντές υπουργείων «ξέπλεναν» ποσά μέσω στοιχηματικών εταιρειών, έπαιζαν έως και €1 εκατ. - Πάνω από 200 άτομα στο στόχαστρο του Βουρλιώτη

Τα καφενεία των Ελλήνων: Ταξίδι στην παράδοση και τη γεύση - Από το χθες στο σήμερα και οι 8 απαράβατοι κανόνες των θαμώνων
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.

Το "Fantasy Game της EuroLeague", presented by bwin

Η bwin παίζει δυνατά και τη νέα σεζόν, καθώς γίνεται «ένα» με το EuroLeague Fantasy! Το fantasy challenge της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης ξεκινά κι εσύ ζεις τη μαγεία της EuroLeague όπως ποτέ άλλοτε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης