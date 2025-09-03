Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Άγγελος Ποστέκογλου: Ψηλά στη λίστα της Φενέρ για τη θέση του Μουρίνιο
Οι Τούρκοι εξετάζουν την περίπτωση του Έλληνα προπονητή ο οποίος οδήγησε την Τότεναμ στην κατάκτηση του Europa League
Η Φενέρ ψάχνει τον νέο της προπονητή μετά την απόλυση του Ζοσέ Μουρίνιο και ένα από τα ονόματα που παίζουν και μάλιστα ψηλά στη λίστα είναι αυτό του Άγγελου Ποστέκογλου.
Ο 59χρονος Έλληνας τεχνικός που μεγάλωσε στην Αυστραλία κατέκτησε πριν από λίγους μήνες το Europa League με την Τότεναμ και οι μετοχές του ανέβηκαν.
Παρά την επιτυχία απολύθηκε από την Τότεναμ αφού δεν ικανοποίησε την διοίκηση η θέση της ομάδας στην Premier League.
Έκτοτε το όνομά του ακούστηκε για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, εάν απολυθεί ο Νούνο, και πλέον είναι ψηλά στη λίστα της Φενέρ. Ματιές...του ρίχνει και η Λεβερκούζεν.
🚨 Ange Postecoglou, emerging as option for both Bayer Leverkusen and Fenerbahçe looking for new head coach.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2025
Former Spurs manager discussed as name at both clubs ahead of decision. pic.twitter.com/cOIjmvIyl6
