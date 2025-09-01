Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ έκαναν το 2χ2, γκέλα για τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα του - Δείτε τα γκολ
Την ώρα που ΠΑΟΚ (δύσκολα 1-0 τον Ατρόμητο), ΑΕΚ (πιο άνετα με 1-0 τον Αστέρα) ακολούθησαν τον Ολυμπιακό (2-0 τον Βόλο το Σάββατο) πανηγυρίζοντας τη δεύτερη νίκη τους, ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 1-1 με τον Λεβαδειακό έχοντας την πρώτη απώλεια στην πρεμιέρα του στη Super League 1
Οι δύο πρώτες αγωνιστικές της Stoiximan Super League 1 ολοκληρώθηκαν (υπάρχει η εκκρεμότητα του αγώνα ΠΑΟ-ΟΦΗ) και ήρθε (πολύ γρήγορα) η ώρα για την πρώτη διακοπή, καθώς το επόμενο δεκαήμερο είναι αφιερωμένο στις Εθνικές ομάδες με τη γαλανόλευκη να κάνει πρεμιέρα στον προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ, ενώ η δράση στο ελληνικό πρωτάθλημα θα επιστρέψει το διήμερο 13-14 Σεπτεμβρίου.
Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ τη δεύτερη νίκη τους σε ισάριθμα ματς, αλλά ο Παναθηναϊκός έκανε πρεμιέρα με το αριστερό καθώς έμεινε στο 1-1 με τον εξαιρετικό Λεβαδειακό
Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1
Ο Φίλιπ Τζούρισιτς χτύπησε στο πρώτο λεπτό του αγώνα στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός είχε αρκετές ευκαιρίες για να «καθαρίσει» το ματς (ανάμεσα τους και δύο δοκάρια με Τσέριν, Τουμπά), αλλά δεν τις αξιοποίησε και το πλήρωσε.
Ο Λεβαδειακός, ο οποίος όπως και πέρσι άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις, μετά το αρχικό σοκ, άρχισε να προειδοποιεί τον Παναθηναϊκό και στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα, εκμεταλλευόμενος και την κόπωση από το Ευρωπαϊκό ματς των πράσινων (η επιλογή του Βιτόρια να βάλει τον εμφανώς ανέτοιμο Ρενάτο Σάντσες αποδείχθηκε εντελώς λανθασμένη), έψαξε πιο έντονα το γκολ.
Τελικά το βρήκε στο 85' με δράστη τον πρώην πράσινο Μπένιαμιν Βέρμπιτς ο οποίος νίκησε από κοντά τον Ντραγκόφσκι, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.
ΠΑΟΚ - Ατρόμητος 1-0
Δεύτερη εντός έδρας νίκη, χωρίς και πάλι να εντυπωσιάσει, για τον ΠΑΟΚ που τα βρήκε σκούρα κόντρα στον ψυχωμένο Ατρόμητο.
Ο ΠΑΟΚ απείλησε στα 54 δευτερόλεπτα, είχε τρεις τελικές στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά όταν ο Ατρόμητος «έσφιξε» την άμυνα, ελλείψει Κωνσταντέλια δεν μπορούσε να δημιουργήσει κάποια επικίνδυνη κατάσταση με την ανοησία του Μπάκου στο 45'+4' (δυνατό τάκλιν στον Τέιλορ) να αλλάζει τις ισορροπίες αφήνοντας τους φιλοξενούμενους με 10.
Ο Δικέφαλος έστησε πραγματική πολιορκία στο Β' ημίχρονο, αλλά φάσεις δεν μπορούσε να βγάλει για να λυτρωθεί τελικά στο 73' όταν από το γύρισμα του Οζντόεφ ο Πέλκας με τα... πλευρά άνοιξε το σκορ κι αυτό ήταν το τελικό αποτέλεσμα.
ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης 1-0
Βόλος-Ολυμπιακός 0-2
Δύο στα δύο για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Οι Πειραιώτες, που είχαν μαζί τους 15.000 οπαδούς τους στο Πανθεσσαλικό, έψαχναν τρόπους στο πρώτο ημίχρονο για να διασπάσουν την άμυνα του Βόλου και να νικήσουν τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Μάριο Σιαμπάνη, αλλά δεν τα κατάφεραν.
Στο 2ο ημίχρονο ο Μεντιλίμπαρ ανακάτεψε την... τράπουλα αλλά την λύση την έδωσε ο Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος με έξοχο τακουνάκι σκόραρε στο 77' ενώ στο 86' με τακουνάκι έστειλε την μπάλα στον Ρέτσο ο οποίος έγραψε το 2-0.
Ο Βόλος είχε τις ευκαιρίες του ειδικά έως το 60' αλλά οι παίκτες του δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Τζολάκη και έτσι μετά από 2 αγώνες η ομάδα της Μαγνησίας έμεινε χωρίς βαθμό.
Πανσερραϊκός-ΟΦΗ 0-1
Ο ΟΦΗ δεν έκανε πρεμιέρα στην 1η αγωνιστική (δεν διεξήχθη το ματς με τον Παναθηναϊκό λόγω Ευρώπης) αλλά ξεκίνησε με το δεξί στην 2η.
Η ομάδα της Κρήτης, φιναλίστ του Κυπέλλου στην περασμένη σεζόν, έφυγε με το διπλό από τις Σέρρες αφού κέρδισε 1-0 τον Πανσερραϊκό, ο οποίος έχει αλλάξει σχεδόν όλη τη σύνθεσή του σε σχέση με την περίοδο 2024-25.
Το μοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε στο 54' ο Μπόρχα Γκονζάλες με υπέροχο χτύπημα-φάουλ. Δίκαιο αποτέλεσμα για τον ΟΦΗ.
Άρης-Παναιτωλικός 0-2
Η έκπληξη της αγωνιστικής έγινε στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ο Παναιτωλικός που ηττήθηκε στην πρεμιέρα του στο Αγρίνιο από τον Ατρόμητο θύμισε την ομάδα της περασμένης σεζόν κερδίζοντας 2-0 τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης.
Ο Άρης προβλημάτισε και αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο του μετά το τελευταίο σφύριγμα.
Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε στο 65' με τον Αγκίρε, ο Άρης δεν είχε απάντηση, και στο 87' ο Άλεξιτς με φοβερό γκολ έγραψε το 0-2!
ΑΕΛ-Κηφισιά 1-1
Από έναν βαθμό, τον πρώτο τους στη Stoiximan Super League 1, πήραν οι ... νεοφώτιστες ΑΕΛ και Κηφισιά στη Λάρισα.
Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη προηγήθηκε 1-0 με τον Φακούντο Πέρες στο 51'.
Το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λέτο ισοφάρισε σε 1-1 με αυτογκόλ του Παντελάκη και είχε καλύτερες ευκαιρίες για τη νίκη αλλά έφτασε στο τρίποντο.
Αποτελέσματα (2η)
Σάββατο 20/8
Βόλος-Ολυμπιακός 0-2
Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 0-1
Άρης-Παναιτωλικός 0-2
ΑΕΛ-Κηφισιά 1-1
Κυριακή 31/8
ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης 1-0
ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0
Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 6
2. ΑΕΚ 6
3. ΠΑΟΚ 6
4. Λεβαδειακός 4
5. Ατρόμητος 3
6. Παναιτωλικός 3
7. Άρης 3
8. ΟΦΗ 3
9. Παναθηναϊκός 1
10. ΑΕΛ 1
11. Κηφισιά 1
12. Αστέρας Τρίπολης 0
13. Πανσερραϊκός 0
14. Βόλος 0
*Ο Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
Η επόμενη αγωνιστική (3η), 13 & 14 Σεπτεμβρίου
Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΛ
Ατρόμητος - Άρης
Κηφισιά - Παναθηναϊκός
Λεβαδειακός - ΑΕΚ
ΟΦΗ - ΠΑΟΚ
Ολυμπιακός - Πανσερραϊκός
Παναιτωλικός - Βόλος
*Οι ημέρες και οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές.
