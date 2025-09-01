Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ έκαναν το 2χ2, γκέλα για τον Παναθηναϊκό στην πρεμιέρα του - Δείτε τα γκολ

Δύο στα δύο για τον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα. Οι Πειραιώτες, που είχαν μαζί τους 15.000 οπαδούς τους στο Πανθεσσαλικό, έψαχναν τρόπους στο πρώτο ημίχρονο για να διασπάσουν την άμυνα του Βόλου και να νικήσουν τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, Μάριο Σιαμπάνη, αλλά δεν τα κατάφεραν.

Στο 2ο ημίχρονο ο Μεντιλίμπαρ ανακάτεψε την... τράπουλα αλλά την λύση την έδωσε ο Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος με έξοχο τακουνάκι σκόραρε στο 77' ενώ στο 86' με τακουνάκι έστειλε την μπάλα στον Ρέτσο ο οποίος έγραψε το 2-0.

Ο Βόλος είχε τις ευκαιρίες του ειδικά έως το 60' αλλά οι παίκτες του δεν μπόρεσαν να νικήσουν τον Τζολάκη και έτσι μετά από 2 αγώνες η ομάδα της Μαγνησίας έμεινε χωρίς βαθμό.

δεν έκανε πρεμιέρα στην 1η αγωνιστική (δεν διεξήχθη το ματς με τον Παναθηναϊκό λόγω Ευρώπης) αλλά ξεκίνησε με το δεξί στην 2η.

Η ομάδα της Κρήτης, φιναλίστ του Κυπέλλου στην περασμένη σεζόν, έφυγε με το διπλό από τις Σέρρες αφού κέρδισε 1-0 τον Πανσερραϊκό, ο οποίος έχει αλλάξει σχεδόν όλη τη σύνθεσή του σε σχέση με την περίοδο 2024-25.

Το μοναδικό γκολ του αγώνα πέτυχε στο 54' ο Μπόρχα Γκονζάλες με υπέροχο χτύπημα-φάουλ. Δίκαιο αποτέλεσμα για τον ΟΦΗ.

που ηττήθηκε στην πρεμιέρα του στο Αγρίνιο από τον Ατρόμητο θύμισε την ομάδα της περασμένης σεζόν κερδίζοντας 2-0 τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης.

προβλημάτισε και αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο του μετά το τελευταίο σφύριγμα.

Ο Παναιτωλικός προηγήθηκε στο 65' με τον Αγκίρε, ο Άρης δεν είχε απάντηση, και στο 87' ο Άλεξιτς με φοβερό γκολ έγραψε το 0-2!

Από έναν βαθμό, τον πρώτο τους στη Stoiximan Super League 1, πήραν οι ... νεοφώτιστες ΑΕΛ και Κηφισιά στη Λάρισα.

Η ομάδα του Γιώργου Πετράκη προηγήθηκε 1-0 με τον Φακούντο Πέρες στο 51'.

Το συγκρότημα του Σεμπάστιαν Λέτο ισοφάρισε σε 1-1 με αυτογκόλ του Παντελάκη και είχε καλύτερες ευκαιρίες για τη νίκη αλλά έφτασε στο τρίποντο.

Βόλος-Ολυμπιακός 0-2

Πανσερραϊκός - ΟΦΗ 0-1

Άρης-Παναιτωλικός 0-2

ΑΕΛ-Κηφισιά 1-1

ΑΕΚ-Αστέρας Τρίπολης 1-0

ΠΑΟΚ-Ατρόμητος 1-0

Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός 1-1

1. Ολυμπιακός 6

4. Λεβαδειακός 4

5. Ατρόμητος 3

6. Παναιτωλικός 3

7. Άρης 3

8. ΟΦΗ 3

9. Παναθηναϊκός 1

10. ΑΕΛ 1

11. Κηφισιά 1

12. Αστέρας Τρίπολης 0

13. Πανσερραϊκός 0

14. Βόλος 0

*Ο Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν έναν αγώνα λιγότερο.



