Άλμα των τιμών του πετρελαίου κατά 7% στις πρώτες συναλλαγές στην Ασία
Ανησυχία στις αγορές καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται ξανά
Οι τιμές του πετρελαίου «απογειώνονται» ξανά σήμερα Δευτέρα, κατά την έναρξη των συναλλαγών στην Ασία, με αυτή του βαρελιού του WTI να σημειώνει άλμα κατά 7% και πλέον, μετά τη σύλληψη ιρανικού φορτηγού πλοίου από τον στρατό των ΗΠΑ και καθώς το Ιράν συνεχίζει να προκαλεί παράλυση στην κίνηση των πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.
Περί τις 02:30 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του βαρελιού του West Texas Intermediate (WTI), αμερικανικής ποικιλίας αναφοράς, σημείωνε άνοδο 7,67% στα 90,28 δολάρια, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας, διεθνούς ποικιλίας αναφοράς, αυξανόταν κατά 6,76%, στα 96,49 δολάρια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα